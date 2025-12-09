Új szerepben a legendás magyar színész, Thuróczy Szabolcs: ezen a csatornán tűnik fel, meglepő műsort kapott

A sorozatban most nem a kosárlabda lesz a fókuszban, hanem a labdarúgás: a "mesélő" és az alkotók mondták el, mit láthatunk holnaptól a képernyőn.

Második évadával folytatódik december 10-től a Sport TV-n futó Mesél a Pálya című soirtdokumentum-sorozat, melynek első évada is nagy közönségsikert aratott. Akkor Scherer Péter egy tíz részes sorozatban mesélt a leghíresebb kosárlabda-bajnokság, az NBA történetéről és nagy játékosairól, most azonban más sportág lesz a fókuszban.

Mint a Sport TV sajtótájékoztatóján ma elhangzott, a második évadban már a labdarúgás lesz a főszerepben, "mesélőnek" pedig Thurócy Szabolcs színészt kérték fel.

Szabó Máté, a sorozat ötletgazdája elmondta, hogy amikor az első, NBA-ről szóló évadot megcsinálták, már akkor gondolkodtak azon, hogy más, több is van ebben a projektben, ezért esett a választásuk a labdarúgásra, különösen a Bajnokok Ligájára fókuszálva. Ezt láthatjuk holnaptól a képernyőn, 10+1 részben, ahol bemutatják több nagy legenda útját a BL (vagy BEK) megnyeréséig.

Thuróczy Szabolcs azt mondta, hogy egy percig nem gondolkodott a felkérésen, és remekül érezte magát a munka során. Gyerekkora óta van kötődése a focihoz, a mai napig fel tudja sorolni az AC Milan védősorát, mely egy évtizeden át állandó volt. Az alkotók pedig megerősítették, hogy a színésszel könnyű volt dolgozni, hamar egyetértésre jutottak a témákról, a BL-korszak legendás szereplőiről.

Elhangzott az is, hogy akárcsak az NBA-s évadban, most is lesznek olyan megszólalók, akik bár nem ezzel foglalkoznak, de a foci iránti szeretetük közismert. Ilyenek lesznek például a zenész Beton.Hofi vagy Fekete Giorgio, illetve a korábbi válogatott labdarúgó, Torghelle Sándor is.