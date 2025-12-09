2025. december 9. kedd Natália
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Középső pont kréta vonal a műfüves labdarúgó vagy futballpályán , A zöld műfű vadonatúj.
Sport

Új szerepben a legendás magyar színész, Thuróczy Szabolcs: ezen a csatornán tűnik fel, meglepő műsort kapott

Pénzcentrum
2025. december 9. 10:35

A sorozatban most nem a kosárlabda lesz a fókuszban, hanem a labdarúgás: a "mesélő" és az alkotók mondták el, mit láthatunk holnaptól a képernyőn.

Második évadával folytatódik december 10-től a Sport TV-n futó Mesél a Pálya című soirtdokumentum-sorozat, melynek első évada is nagy közönségsikert aratott. Akkor Scherer Péter egy tíz részes sorozatban mesélt a leghíresebb kosárlabda-bajnokság, az NBA történetéről és nagy játékosairól, most azonban más sportág lesz a fókuszban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mint a Sport TV sajtótájékoztatóján ma elhangzott, a második évadban már a labdarúgás lesz a főszerepben, "mesélőnek" pedig Thurócy Szabolcs színészt kérték fel. 

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Szabó Máté, a sorozat ötletgazdája elmondta, hogy amikor az első, NBA-ről szóló évadot megcsinálták, már akkor gondolkodtak azon, hogy más, több is van ebben a projektben, ezért esett a választásuk a labdarúgásra, különösen a Bajnokok Ligájára fókuszálva. Ezt láthatjuk holnaptól a képernyőn, 10+1 részben, ahol bemutatják több nagy legenda útját a BL (vagy BEK) megnyeréséig.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Thuróczy Szabolcs azt mondta, hogy egy percig nem gondolkodott a felkérésen, és remekül érezte magát a munka során. Gyerekkora óta van kötődése a focihoz, a mai napig fel tudja sorolni az AC Milan védősorát, mely egy évtizeden át állandó volt. Az alkotók pedig megerősítették, hogy a színésszel könnyű volt dolgozni, hamar egyetértésre jutottak a témákról, a BL-korszak legendás szereplőiről.

Elhangzott az is, hogy akárcsak az NBA-s évadban, most is lesznek olyan megszólalók, akik bár nem ezzel foglalkoznak, de a foci iránti szeretetük közismert. Ilyenek lesznek például a zenész Beton.Hofi vagy Fekete Giorgio, illetve a korábbi válogatott labdarúgó, Torghelle Sándor is. 
Címlapkép: Getty Images
#televízió #sport #sorozat #színész #labdarúgás #műsor #dokumentum #bajnokok ligája #kosárlabda #NBA

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:15
10:56
10:35
10:29
10:23
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 9.
Ezt nem verik nagy dobra a 0%-os hitelakcióknál: csúnya vége lehet, ha így veszel karácsonyi ajándékot
2025. december 8.
Brutál túlárazottság mellett robbant be a lakáspiacra az Otthon Start: megéri így felvenni az OSP kölcsönt?
2025. december 9.
Óriási változás jön a magyarországi béreknél: tömeges felmondási hullám jöhet, ha ez életbe lép
2025. december 8.
Tehetetlenek az orvosok is: olyan népbetegség ütötte fel a fejét 2025-re, amire nincs hatásos gyógyszer
2025. december 8.
Válogatott veszélyek lesnek éjjel az utcákon a magyarokra? Sok nő és a nyugdíjas sem érzi magát biztonságban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 9. kedd
Natália
50. hét
December 9.
Korrupcióellenes világnap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszólalt egészségi állapotáról a legendás magyar kapus: így él most Szentmihályi Antal
2
1 hete
Abu Dhabi F1 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Abu-Dzabi helyszínen
3
6 napja
Itt veszik most sorra a lakásokat, házakat a magyarok: vajon rájöttek valamire?
4
1 hete
Szoboszlai csúcsformája sem segít, ezért van óriási bajban a Liverpool: mi lesz így a magyar sztárral?
5
2 napja
Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"
PÉNZÜGYI KISOKOS
Sávos kamatozás
Olyan kamatozás, amelynél az összegtől függő kamat csak az adott kamatsávban tehát nem a teljes összegre jár. Akár betétek esetén, de más befektetési formáknál is előfordulhat, hogy magasabb összegre magasabb kamatot fizetnek. Sávos kamatozás esetén minél többet takarítunk meg, annál nagyobb lehet a befektetésünkhöz képesti hozam. Más konstrukciók esetén nem megtakarítás összege, hanem annak hosszától függ a kamat mértéke. Az természetes, hogy tovább lekötött pénz többet is kamatozik, de ilyen konstrukciók esetén az egy évre vetített kamatláb is nő.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 9. 10:29
Döbbenetes tempóban adósodik el a magyar lakosság: ennek nagyon csúnya hitelspirál lehet a vége?
Pénzcentrum  |  2025. december 9. 10:02
Óriási változás jön a magyarországi béreknél: tömeges felmondási hullám jöhet, ha ez életbe lép
Agrárszektor  |  2025. december 9. 10:32
Lecsapott a Nébih az édességgyártóra: sokkoló, mit találtak