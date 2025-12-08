2025. december 8. hétfő Mária
Pomerode, Brazília - 2014. június 21: A 10-es számú - Neymar Junior - brazil póló másolata a brazil labdarúgó-válogatott pólójában, eladó Pomerode város utcáin, Santa Catarina államban.
Sport

Új hírek jöttek a brazil szupersztár, Neymar állapotáról: hogyan tovább a vébé előtt fél évvel?

Pénzcentrum
2025. december 8. 16:43

Neymar térdműtétre szorul, miután fájdalmai ellenére is pályára lépett, hogy segítsen a Santosnak elkerülni a kiesést a brazil bajnokságban. A sérülés újabb kérdőjeleket vet fel a 33 éves támadó 2026-os világbajnokságon való részvételével kapcsolatban.

A brazil sztár kulcsszerepet játszott a Santos bennmaradásában, amikor vasárnap 3-0-ra legyőzték a Cruzeirót. Neymar, aki januárban tért vissza nevelőegyesületéhez egy szaúd-arábiai kitérő után, az utolsó négy mérkőzésen öt gólt szerzett - írja a Reuters.

"Ezért jöttem, hogy a lehető legjobban segítsek. Nehéz hetek voltak számomra" - nyilatkozta a 33 éves játékos, aki a csapat 38 bajnoki mérkőzéséből csak 20-on lépett pályára. "Köszönöm azoknak, akik mellettem álltak és támogattak. Nélkülük nem játszhattam volna ezeken a mérkőzéseken a sérüléseim és a térdproblémám miatt. Pihennem kell, aztán térdműtéten esek át."

Neymar nem részletezte a műtét jellegét vagy a várható felépülési időt. A brazil válogatottban sorozatos sérülései miatt már két éve nem szerepelt.

Carlo Ancelotti, a brazil válogatott szövetségi kapitánya korábban kijelentette, hogy a támadónak teljesen fel kell épülnie, ha vissza akar kerülni a keretbe a 2026-os, Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban megrendezésre kerülő világbajnokságra. Erről itt írtunk korábban:

Lehet, hogy nem láthatjuk a vébén a brazil szupersztárt: percről percre változik Neymar állapota
Neymar visszatérése a 2026-os világbajnokságra erősen kérdéses, Carlo Ancelotti csak teljesen egészséges játékosokat válogat be a brazil keretbe.
Címlapkép: Getty Images
