2025. november 7. péntek Rezső
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Zürich, Svájc - 2015. október 1: A FIFA zürichi székházának bejárata. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség az egyesületi labdarúgás, a futsal és a strandlabdarúgás irányító szervezete. A FIFA felelős a labdarúgás nagy nemzetközi torn
Sport

Luxusvébé lesz Amerikában? Egyre durvábbak a jegyárak, panaszkodnak a szurkolók

Pénzcentrum
2025. november 7. 18:28

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyárai sokak számára megfizethetetlenek, ami komoly kérdéseket vet fel a torna hozzáférhetőségével kapcsolatban - írja véleménycikkében a Guardian.

A FIFA sokáig nem közölt konkrét információkat, majd kiderült, hogy a szervezet a széles körben kritizált dinamikus árazási modellt fogja alkalmazni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A világbajnokság pályázati anyagában eredetileg 305 dolláros átlagárat ígértek a csoportmérkőzésekre, a legolcsóbb, 4-es kategóriájú jegyeket pedig 21 dollárra árazták. A valóságban azonban a legolcsóbb jegyek ára 60 dollárnál kezdődik, és ezek a jegyek szinte elérhetetlenek.

Kapcsolódó cikkeink:

Amikor végre sikerült bejutni - írja a Guardian újságírója - a jegyértékesítő rendszerbe, a 3-as kategóriájú jegyek már elfogytak minden általa preferált mérkőzésre. A legolcsóbb megmaradt jegyek a New Jersey-i MetLife Stadionban 465 dollárba kerültek darabonként, és még ezek is valószínűleg a felső lelátón voltak. Négy jegy vásárlása esetén, a parkolással és egyéb költségekkel együtt, ez könnyen 2000 dolláros kiadást jelentett volna egyetlen napra.

Egy barát számára végül négy jegyet rendelt egy csoportmérkőzésre a 2-es kategóriában, összesen 1860 dollárért. "Valószínűleg meg fogom bánni" - mondta, amikor jóváhagyta a vásárlást. Ezután újabb problémák következtek: a jegyek átruházása közel két hétig tartott a rendszer hibái miatt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A tapasztalatok alapján felmerül a kérdés: kinek szól valójában ez a világbajnokság? Ha még azok is meggondolják magukat, akiknek van érdeklődésük, rendelkezésre álló jövedelmük és idejük, akkor kik lesznek a valódi ügyfelek? A FIFA szerint több mint egymillió jegyet adtak el az első fázisban, de kiknek?

Hogyan engedhetik meg maguknak a más országokból érkező szurkolók a részvételt, ahol általában alacsonyabb a vásárlóerő, mint az amerikai középosztályban, és még a repülőjegyeket és szállást is fizetniük kell? Lesz-e egyáltalán hangulat a mérkőzéseken, ha csak tőzsdebrókerek, ügyvédek, technológiai szakemberek, szponzorok és méltóságok töltik meg a stadionokat?
Címlapkép: Getty Images
#jegyárak #jegy #foci #sport #drágulás #stadion #dollár #vásárlóerő #áremelkedés #labdarúgás #jegyvásárlás #usa #világbajnokság #jegyár #amerikai egyesült államok #FIFA #vb 2026 #sportgazdaság #szurkolók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:42
19:31
19:15
18:57
18:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 7.
Ezért fizetnek vagyonokat a magyarok a fogorvosoknak: nagyon durva, de a legtöbben ugyanazt a hibát követik el
2025. november 6.
Az angol már a múlté: kiderítettük, ez a nyelv most aranyat ér a munkaerőpiacon
2025. november 7.
Dübörög az alkoholturizmus: ki nem találod, hova járnak berúgni az észak- és nyugat-európai turisták
2025. november 7.
Így kerülhet veszélybe a rezsicsökkentés: egész Európán végigsöpör a drágulás, a magyarok fűtésszámlája is megérzi
2025. november 7.
Ausztriai melók, amikkel egy hónap alatt 1 milliót simán megkeresel: még nyelvtudás sem kell hozzá
NAPTÁR
Tovább
2025. november 7. péntek
Rezső
45. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Minden készen áll: épülhet az új gigastadion, minden engedély megvan
2
6 napja
Gyászol a sportvilág: meghalt a világrekorder rúdugró
3
2 hete
Véget érhet a 140 éves angol klub története: semmi sem menti meg őket a csődtől?
4
1 hete
Családjával együtt veszett oda a magyar sportvezető a kenyai tragédiában: itt van, amit eddig tudni lehet
5
1 hete
Megdöbbentő állítást tett a Fradiról Zacher Gábor: durva, mit látott a kispad mellett
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyósítási jutalék
százalékos érték, amely akkor fizetendő, amikor a bank a hitelt folyósítja, azaz átutalja az ügyfél részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 7. 19:42
Trump: közel a háború vége, Orbán: csak az USA békepárti
Pénzcentrum  |  2025. november 7. 18:57
Dübörög az alkoholturizmus: ki nem találod, hova járnak berúgni az észak- és nyugat-európai turisták
Agrárszektor  |  2025. november 7. 19:32
Elindult a kifizetési lavina: már 44 milliárdot osztottak szét itthon