Luxusvébé lesz Amerikában? Egyre durvábbak a jegyárak, panaszkodnak a szurkolók

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyárai sokak számára megfizethetetlenek, ami komoly kérdéseket vet fel a torna hozzáférhetőségével kapcsolatban - írja véleménycikkében a Guardian.

A FIFA sokáig nem közölt konkrét információkat, majd kiderült, hogy a szervezet a széles körben kritizált dinamikus árazási modellt fogja alkalmazni.

A világbajnokság pályázati anyagában eredetileg 305 dolláros átlagárat ígértek a csoportmérkőzésekre, a legolcsóbb, 4-es kategóriájú jegyeket pedig 21 dollárra árazták. A valóságban azonban a legolcsóbb jegyek ára 60 dollárnál kezdődik, és ezek a jegyek szinte elérhetetlenek.

Amikor végre sikerült bejutni - írja a Guardian újságírója - a jegyértékesítő rendszerbe, a 3-as kategóriájú jegyek már elfogytak minden általa preferált mérkőzésre. A legolcsóbb megmaradt jegyek a New Jersey-i MetLife Stadionban 465 dollárba kerültek darabonként, és még ezek is valószínűleg a felső lelátón voltak. Négy jegy vásárlása esetén, a parkolással és egyéb költségekkel együtt, ez könnyen 2000 dolláros kiadást jelentett volna egyetlen napra.

Egy barát számára végül négy jegyet rendelt egy csoportmérkőzésre a 2-es kategóriában, összesen 1860 dollárért. "Valószínűleg meg fogom bánni" - mondta, amikor jóváhagyta a vásárlást. Ezután újabb problémák következtek: a jegyek átruházása közel két hétig tartott a rendszer hibái miatt.

A tapasztalatok alapján felmerül a kérdés: kinek szól valójában ez a világbajnokság? Ha még azok is meggondolják magukat, akiknek van érdeklődésük, rendelkezésre álló jövedelmük és idejük, akkor kik lesznek a valódi ügyfelek? A FIFA szerint több mint egymillió jegyet adtak el az első fázisban, de kiknek?

Hogyan engedhetik meg maguknak a más országokból érkező szurkolók a részvételt, ahol általában alacsonyabb a vásárlóerő, mint az amerikai középosztályban, és még a repülőjegyeket és szállást is fizetniük kell? Lesz-e egyáltalán hangulat a mérkőzéseken, ha csak tőzsdebrókerek, ügyvédek, technológiai szakemberek, szponzorok és méltóságok töltik meg a stadionokat?