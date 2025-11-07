Tovább szűkült Németország külkereskedelmi többlete 2025 szeptemberében, a vártnál erőteljesebb importnövekedés miatt.
Luxusvébé lesz Amerikában? Egyre durvábbak a jegyárak, panaszkodnak a szurkolók
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyárai sokak számára megfizethetetlenek, ami komoly kérdéseket vet fel a torna hozzáférhetőségével kapcsolatban - írja véleménycikkében a Guardian.
A FIFA sokáig nem közölt konkrét információkat, majd kiderült, hogy a szervezet a széles körben kritizált dinamikus árazási modellt fogja alkalmazni.
A világbajnokság pályázati anyagában eredetileg 305 dolláros átlagárat ígértek a csoportmérkőzésekre, a legolcsóbb, 4-es kategóriájú jegyeket pedig 21 dollárra árazták. A valóságban azonban a legolcsóbb jegyek ára 60 dollárnál kezdődik, és ezek a jegyek szinte elérhetetlenek.
Amikor végre sikerült bejutni - írja a Guardian újságírója - a jegyértékesítő rendszerbe, a 3-as kategóriájú jegyek már elfogytak minden általa preferált mérkőzésre. A legolcsóbb megmaradt jegyek a New Jersey-i MetLife Stadionban 465 dollárba kerültek darabonként, és még ezek is valószínűleg a felső lelátón voltak. Négy jegy vásárlása esetén, a parkolással és egyéb költségekkel együtt, ez könnyen 2000 dolláros kiadást jelentett volna egyetlen napra.
Egy barát számára végül négy jegyet rendelt egy csoportmérkőzésre a 2-es kategóriában, összesen 1860 dollárért. "Valószínűleg meg fogom bánni" - mondta, amikor jóváhagyta a vásárlást. Ezután újabb problémák következtek: a jegyek átruházása közel két hétig tartott a rendszer hibái miatt.
A tapasztalatok alapján felmerül a kérdés: kinek szól valójában ez a világbajnokság? Ha még azok is meggondolják magukat, akiknek van érdeklődésük, rendelkezésre álló jövedelmük és idejük, akkor kik lesznek a valódi ügyfelek? A FIFA szerint több mint egymillió jegyet adtak el az első fázisban, de kiknek?
Hogyan engedhetik meg maguknak a más országokból érkező szurkolók a részvételt, ahol általában alacsonyabb a vásárlóerő, mint az amerikai középosztályban, és még a repülőjegyeket és szállást is fizetniük kell? Lesz-e egyáltalán hangulat a mérkőzéseken, ha csak tőzsdebrókerek, ügyvédek, technológiai szakemberek, szponzorok és méltóságok töltik meg a stadionokat?
Adele Nicoll brit sportoló súlylökőként és bobpilótaként is nemzetközi sikerekre tör, ahogy a 2026-os téli olimpiára készül.
A Bayern München idén minden Bajnokok Ligája és Bundesliga mérkőzését megnyerte, ezzel jelenleg az egyetlen veretlen csapat az európai topligákban.
A játék új kiadása jelentősen növelheti a női labdarúgás láthatóságát és segíthet felfedezni eddig ismeretlen tehetségeket is - a szakértők szerint legalábbis.
A Forma-1 kötelező kétkiállásos stratégia bevezetését fontolgatja, mely szerint a versenyzőknek mindhárom száraz keverékű gumiabroncsot használniuk kellene a futamokon.
A magyar bajnok Ferencváros leendő ellenfelei közül a Glasgow Rangers az AS Romát fogadja, a Fenerbahce pedig a Viktoria Plzen vendége lesz.
Megelégelték a sok balhét, ajtót mutat sztárjának a Real Madrid: csillagászati összegért távozhat Vinícius Júnior
Vinícius Júnior jövője megpecsételődni látszik a Real Madridnál – a klub vezetése megelégelte a brazil támadó sorozatos fegyelmezetlenségeit.
Amanda Anisimova teniszező karrierje új magaslatokba emelkedett, miután 2023-ban nyolc hónapos szünetet tartott kiégés és mentális problémák miatt.
Az AC Milan és az Inter Milan megvásárolta a San Siro stadiont, amelyet 99 év után lebontanak, és helyére egy modern, 71 500 férőhelyes arénát...
Két, az NBA-ben használt cipő modellje is megérkezett a Decathlonba - egy Tiktoker most elment felpróbálni őket.
A legendás tréner szerint a Pool súlyos hibát követett el, ami még sokba kerülhet a szezonban.
Destiny Udogie, a Tottenham Hotspur védője fegyveres fenyegetés áldozata lett Észak-Londonban, miközben egy barátjával tartózkodott az utcán.
A Crystal Palace-t a szurkolók által kifüggesztett, Nottingham Forest tulajdonosát sértő molinó miatt vádolták meg
A valaha volt legjobb magyar olimpiai eredményt hozta saját sportágában Nagy Béla, aki járt három vb-n és négy Eb-n is.
Cristiano Ronaldo hamarosan visszavonulhat a labdarúgástól, de előtte még szeretné elérni az 1000 gólos álomhatárt és részt venni a jövő évi világbajnokságon.
Nyolcvannyolc éves korában elhunyt Jenei Imre, aki a magyar és a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is volt.
Eliud Kipchoge, a kétszeres olimpiai bajnok maratonfutó bejelentette új projektjét, amelynek keretében két év alatt hét kontinensen hét maratont fog teljesíteni.
Súlyos anyagi problémákkal küzd a női kézilabda NB I-ben szereplő Dunaújvárosi Kohász KA csapatát működtető gazdasági társaság.
A Fizz Ligát jelenleg vezető DVSC hivatalosan is megerősítette, hogy tárgyalások folynak egy angol befektetővel, aki tulajdonrészt szerezne a labdarúgócsapatban.