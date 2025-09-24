Jöhet a 64 csapatos focivébé? Tárgyal róla a FIFA elnöke, de még semmi sem biztos

A FIFA nem tervezi a férfi labdarúgó-világbajnokság 64 csapatosra bővítését a 2030-as centenáriumi tornára, annak ellenére, hogy Gianni Infantino FIFA-elnök New Yorkban tárgyalt dél-amerikai vezetőkkel az ötletről - írta a The Guardian.

Infantino kedden a Trump Towerben találkozott Uruguay és Paraguay államfőivel, a dél-amerikai szövetség (CONMEBOL) elnökével, valamint az argentin, uruguayi és paraguayi labdarúgó-szövetségek vezetőivel. Ez volt az első hivatalos megbeszélés arról a javaslatról, amelyet az uruguayi szövetség informálisan már tavaly márciusban felvetett a FIFA Tanácsának ülésén.

A FIFA hivatalos álláspontja szerint minden érintettel megvitatja a világbajnokság bővítésének lehetőségét, és kötelességének érzi megfontolni a tanácsban felmerülő javaslatokat. A háttérben azonban szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy a torna 64 csapatosra bővítése megvalósítható lenne.

A 2026-os világbajnokság lesz az első, amelyen már 48 csapat vesz részt, míg a 2030-as tornát hat országban, három különböző kontinensen rendezik meg. Paraguay, Uruguay és Argentína az első három mérkőzést rendezi majd, tisztelegve a verseny 1930-as dél-amerikai gyökerei előtt, mielőtt a torna nagy része átkerül Marokkóba, Spanyolországba és Portugáliába.

"Gianni még ha akarná sem tudná keresztülvinni ezt a szavazást a Tanácson" - nyilatkozta egy FIFA-forrás a Guardiannek. "Az asztalnál ülők túlnyomó többsége - nem csak Európában - úgy véli, hogy a 64 csapat károsítaná a világbajnokságot. Túl sok lenne a versenyképtelen mérkőzés, és veszélyeztetné az üzleti modellt."

A CONMEBOL lenne a további bővítés fő haszonélvezője. A keddi megbeszélésen résztvevő források szerint Paraguay, Uruguay és Argentína azt állította, képes lenne a csoportkör összes mérkőzésének megrendezésére. A 64 csapatos bővítés azt jelentené, hogy a FIFA 211 tagszövetségének több mint 30%-a venne részt a tornán, valamint mind a 10 CONMEBOL-tag kvalifikálhatná magát.

Az ötletet először tavaly áprilisban mutatták be a FIFA Tanácsában, de azonnal ellenállásba ütközött. Aleksander Ceferin UEFA-elnök "rossz ötletnek" nevezte, amely csökkentené a torna színvonalát és aláásná a selejtezőket. Victor Montagliani, a CONCACAF elnöke szerint: "Tanulmányozhatják, amennyit akarják, de egyszerűen nem tűnik helyesnek." Mindketten FIFA-alelnökök is.

Egy 64 csapatos világbajnokság 128 mérkőzést jelentene, kétszer annyit, mint a legutóbbi, három évvel ezelőtti katari tornán, és 24-gyel többet, mint a jövő évi eseményen. A világbajnokság jelentősen bővült az elmúlt évtizedekben: 1982-ben 16-ról 24-re, 1998-ban 32-re nőtt a résztvevők száma, mielőtt jövő nyáron 48 csapatossá válna. A FIFA nem kívánt nyilatkozni az ügyben.