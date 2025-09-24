Két korábbi Macarthur Bulls-játékos, Clayton Lewis és Kearyn Baccus 10 000 ausztrál dolláros (6 600 amerikai dollár) pénzbüntetést kapott egy fogadási botrányban való részvételért.
Jöhet a 64 csapatos focivébé? Tárgyal róla a FIFA elnöke, de még semmi sem biztos
A FIFA nem tervezi a férfi labdarúgó-világbajnokság 64 csapatosra bővítését a 2030-as centenáriumi tornára, annak ellenére, hogy Gianni Infantino FIFA-elnök New Yorkban tárgyalt dél-amerikai vezetőkkel az ötletről - írta a The Guardian.
Infantino kedden a Trump Towerben találkozott Uruguay és Paraguay államfőivel, a dél-amerikai szövetség (CONMEBOL) elnökével, valamint az argentin, uruguayi és paraguayi labdarúgó-szövetségek vezetőivel. Ez volt az első hivatalos megbeszélés arról a javaslatról, amelyet az uruguayi szövetség informálisan már tavaly márciusban felvetett a FIFA Tanácsának ülésén.
A FIFA hivatalos álláspontja szerint minden érintettel megvitatja a világbajnokság bővítésének lehetőségét, és kötelességének érzi megfontolni a tanácsban felmerülő javaslatokat. A háttérben azonban szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy a torna 64 csapatosra bővítése megvalósítható lenne.
A 2026-os világbajnokság lesz az első, amelyen már 48 csapat vesz részt, míg a 2030-as tornát hat országban, három különböző kontinensen rendezik meg. Paraguay, Uruguay és Argentína az első három mérkőzést rendezi majd, tisztelegve a verseny 1930-as dél-amerikai gyökerei előtt, mielőtt a torna nagy része átkerül Marokkóba, Spanyolországba és Portugáliába.
"Gianni még ha akarná sem tudná keresztülvinni ezt a szavazást a Tanácson" - nyilatkozta egy FIFA-forrás a Guardiannek. "Az asztalnál ülők túlnyomó többsége - nem csak Európában - úgy véli, hogy a 64 csapat károsítaná a világbajnokságot. Túl sok lenne a versenyképtelen mérkőzés, és veszélyeztetné az üzleti modellt."
A CONMEBOL lenne a további bővítés fő haszonélvezője. A keddi megbeszélésen résztvevő források szerint Paraguay, Uruguay és Argentína azt állította, képes lenne a csoportkör összes mérkőzésének megrendezésére. A 64 csapatos bővítés azt jelentené, hogy a FIFA 211 tagszövetségének több mint 30%-a venne részt a tornán, valamint mind a 10 CONMEBOL-tag kvalifikálhatná magát.
Az ötletet először tavaly áprilisban mutatták be a FIFA Tanácsában, de azonnal ellenállásba ütközött. Aleksander Ceferin UEFA-elnök "rossz ötletnek" nevezte, amely csökkentené a torna színvonalát és aláásná a selejtezőket. Victor Montagliani, a CONCACAF elnöke szerint: "Tanulmányozhatják, amennyit akarják, de egyszerűen nem tűnik helyesnek." Mindketten FIFA-alelnökök is.
Egy 64 csapatos világbajnokság 128 mérkőzést jelentene, kétszer annyit, mint a legutóbbi, három évvel ezelőtti katari tornán, és 24-gyel többet, mint a jövő évi eseményen. A világbajnokság jelentősen bővült az elmúlt évtizedekben: 1982-ben 16-ról 24-re, 1998-ban 32-re nőtt a résztvevők száma, mielőtt jövő nyáron 48 csapatossá válna. A FIFA nem kívánt nyilatkozni az ügyben.
Ralf Rangnick, az osztrák válogatott szövetségi kapitánya továbbra is kórházi kezelésre szorul, miután többszöri műtétet követően fertőzést kapott a jobb bokájában.
Felfüggesztett börtönbüntetéssel zárult a Juventus korábbi vezetői ellen indított csalási ügy, miután a római bíróság elfogadta a vádalkut
Sir Alex Ferguson leállította a Manchester United játékosainak videójátékozását a csapatbuszon, miután zavarta őt a túlzott hangoskodás.
Daniel Jones, az NFL-es Indianapolis Colts irányítója jelentős pénzügyi ösztönzőt kap minden győzelem után, amelyben részt vesz.
A Major League Baseball tulajdonosai egyhangúlag jóváhagyták a Tampa Bay Rays eladását Patrick Zalupski ingatlanfejlesztő vezette csoportnak.
Ousmane Dembele az a játékos volt, akit korábban nagyon sokan leírtak, de idén beváltotta a hozzá fűzött reményeket: teljesítménye Aranylabdát ért.
Enzo Maresca, a Chelsea menedzsere szerint lehetetlen feladat lehet bármelyik csapatnak megállítani a Liverpoolt a Premier League-címvédésben.
A válogatott olasz vezetőedzője részletesen mesélt életéről, és arról, hogy hogyan hagyta el majdnem örökre a futballvilágot.
Dembelétől senki nem vehette el ezt a díjat, egy hatalmas szezon után kapta meg a legnagyobb egyéni elismerést.
Christian Horner csaknem 60 millió fontos végkielégítéssel távozott a Red Bull Formula 1-es csapatától, miután júliusban elbocsátották a csapatfőnöki pozícióból.
Lando Norris a hetedik helyről indulva hetedikként ért célba az Azerbajdzsáni Nagydíjon, pedig komoly sanszot kapott jobban felzárkózni a pontversenyben.
Danny Webb mindössze 10 nap után lemondott a Yeovil Town vezetőedzői posztjáról, személyes és családi okokra hivatkozva.
Botswana nemzeti ünnepnapot hirdetett a tokiói atlétikai világbajnokságon aratott történelmi győzelem tiszteletére.
Brutális botrány a Premier League-ben: elképesztően pofátlan, mennyiért árulták a jegyeket a nepperek
A BBC nyomozása feltárta a Premier League jegyeinek feketepiaci kereskedelmét, ahol külföldi cégek több ezer jegyet értékesítenek a hivatalos ár többszöröséért.
A klímaváltozás miatt át kell alakítani az olimpiai sportok versenynaptárát Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke szerint.
A legnagyobb esélyes Dembelé, de a lista nagyon illusztris, sok olyan focista van rajta, akinek bármikor oda lehetne adni a díjat.
A UCI, a kerékpársport világszervezete bejelentette, hogy az idei országúti világbajnokságon minden versenyző kerékpárjára GPS-nyomkövetőt szerelnek a biztonság javítása érdekében.
Steve Ballmer, az NBA-ben szereplő Los Angeles Clippers tulajdonosa és volt Microsoft-vezér állítólag csalás áldozata lett.
