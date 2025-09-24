2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
17 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Labdarúgás Labdarúgó labda európai országok zászlóival a futballstadion füvén. Euro bajnokság 2021. 3d illusztráció
Sport

Jöhet a 64 csapatos focivébé? Tárgyal róla a FIFA elnöke, de még semmi sem biztos

Pénzcentrum
2025. szeptember 24. 16:44

A FIFA nem tervezi a férfi labdarúgó-világbajnokság 64 csapatosra bővítését a 2030-as centenáriumi tornára, annak ellenére, hogy Gianni Infantino FIFA-elnök New Yorkban tárgyalt dél-amerikai vezetőkkel az ötletről - írta a The Guardian.

Infantino kedden a Trump Towerben találkozott Uruguay és Paraguay államfőivel, a dél-amerikai szövetség (CONMEBOL) elnökével, valamint az argentin, uruguayi és paraguayi labdarúgó-szövetségek vezetőivel. Ez volt az első hivatalos megbeszélés arról a javaslatról, amelyet az uruguayi szövetség informálisan már tavaly márciusban felvetett a FIFA Tanácsának ülésén.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A FIFA hivatalos álláspontja szerint minden érintettel megvitatja a világbajnokság bővítésének lehetőségét, és kötelességének érzi megfontolni a tanácsban felmerülő javaslatokat. A háttérben azonban szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy a torna 64 csapatosra bővítése megvalósítható lenne.

A 2026-os világbajnokság lesz az első, amelyen már 48 csapat vesz részt, míg a 2030-as tornát hat országban, három különböző kontinensen rendezik meg. Paraguay, Uruguay és Argentína az első három mérkőzést rendezi majd, tisztelegve a verseny 1930-as dél-amerikai gyökerei előtt, mielőtt a torna nagy része átkerül Marokkóba, Spanyolországba és Portugáliába.

KATTINTS a friss hírekért, élő eredményekért a Sportonlinera!

"Gianni még ha akarná sem tudná keresztülvinni ezt a szavazást a Tanácson" - nyilatkozta egy FIFA-forrás a Guardiannek. "Az asztalnál ülők túlnyomó többsége - nem csak Európában - úgy véli, hogy a 64 csapat károsítaná a világbajnokságot. Túl sok lenne a versenyképtelen mérkőzés, és veszélyeztetné az üzleti modellt."

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A CONMEBOL lenne a további bővítés fő haszonélvezője. A keddi megbeszélésen résztvevő források szerint Paraguay, Uruguay és Argentína azt állította, képes lenne a csoportkör összes mérkőzésének megrendezésére. A 64 csapatos bővítés azt jelentené, hogy a FIFA 211 tagszövetségének több mint 30%-a venne részt a tornán, valamint mind a 10 CONMEBOL-tag kvalifikálhatná magát.

Az ötletet először tavaly áprilisban mutatták be a FIFA Tanácsában, de azonnal ellenállásba ütközött. Aleksander Ceferin UEFA-elnök "rossz ötletnek" nevezte, amely csökkentené a torna színvonalát és aláásná a selejtezőket. Victor Montagliani, a CONCACAF elnöke szerint: "Tanulmányozhatják, amennyit akarják, de egyszerűen nem tűnik helyesnek." Mindketten FIFA-alelnökök is.

Egy 64 csapatos világbajnokság 128 mérkőzést jelentene, kétszer annyit, mint a legutóbbi, három évvel ezelőtti katari tornán, és 24-gyel többet, mint a jövő évi eseményen. A világbajnokság jelentősen bővült az elmúlt évtizedekben: 1982-ben 16-ról 24-re, 1998-ban 32-re nőtt a résztvevők száma, mielőtt jövő nyáron 48 csapatossá válna. A FIFA nem kívánt nyilatkozni az ügyben.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #bővítés #világbajnokság #argentína #paraguay #uruguay #FIFA #vb 2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:06
16:44
16:27
16:14
16:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 24.
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
2025. szeptember 23.
Rengeteg magyar úszik a rezsiadósságban: kevesen tudják, hogy jogosultak erre a kedvezményre
2025. szeptember 24.
Idén is rengeteg melóst keresnek a Magyar Postánál: nőttek a bérek, 470 ezret is fizetnek ezért a munkáért
2025. szeptember 24.
Novemberi nyugdíjemelés 2025-ben: lesz, akinek 100 ezer forint járhat, más egy fillért sem kap
2025. szeptember 24.
Zsákfaluba költöztek a budapesti művészvilágból: két család így épített új életet a Bakonyban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 24. szerda
Gellért, Mercédesz
39. hét
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok
2
5 napja
Újra eladó a legendás magyar futballklub: kiírták a pályázatot, bárki megveheti
3
5 napja
Eldőlt, hol folytatja Lionel Messi: több éves szerződést ír alá az argentin szupersztár
4
1 hete
Cristiano Ronaldo fizetése: mennyit keres C. Ronaldo 2025-ben, ennyi jön fociból és szponzoroktól
5
1 hete
Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kezesi biztosítás
biztosítási szerződés, amelyet a hitelfelvevő köt arra az esetre, ha fizetőképtelenség esetén nem tudna teljesíteni (törleszteni) a hitelezőnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 24. 16:02
Idén is rengeteg melóst keresnek a Magyar Postánál: nőttek a bérek, 470 ezret is fizetnek ezért a munkáért
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 24. 13:45
Ilyen totális gigavihar még nem volt 2025-ben: óriási pusztítás várható, ez sokkoló lesz
Agrárszektor  |  2025. szeptember 24. 16:27
Megszólalt a szakértő: itt a megoldás a magyar agrárium nagy problémájára?