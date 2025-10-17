2025. október 17. péntek Hedvig
Zürich, Svájc - 2015. október 1: A FIFA zürichi székházának bejárata. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség az egyesületi labdarúgás, a futsal és a strandlabdarúgás irányító szervezete. A FIFA felelős a labdarúgás nagy nemzetközi tornáinak,
Ebből vajon hogy jön ki a FIFA elnöke? Több ország hallani sem akar a tervéről, közel a szakadás?

Pénzcentrum
2025. október 17. 12:44

A 2030-as labdarúgó-világbajnokság 64 csapatosra bővítésének terve ellenállásba ütközik a dél-amerikai szövetségen (Conmebol) belül, annak ellenére, hogy a régió profitálhatna a további mérkőzésekből - közölte a The Guardian.

A Guardian információi szerint a Conmebol tíz tagja közül hét aggodalmát fejezte ki a bővítési tervvel kapcsolatban, amelyet Paraguay, Uruguay és Argentína szövetségei szorgalmaznak. A FIFA e három országnak már biztosított egy-egy mérkőzést a centenáriumi világbajnokságon, elismerve a torna dél-amerikai gyökereit, mielőtt a verseny többi része Spanyolországban, Portugáliában és Marokkóban zajlana. A jelenlegi tervek szerint a 2030-as vb 48 csapatos lesz.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Gianni Infantino FIFA-elnök a múlt hónapban New Yorkban, a Trump Towerben találkozott Paraguay, Uruguay és Argentína képviselőivel, hogy hivatalosan is megvitassák a javaslatot, amelyet először az uruguayi labdarúgó-szövetség vetett fel informálisan egy FIFA-tanácsülésen 2023 márciusában. A források szerint azonban a delegáció még nem nyerte el a többi Conmebol-tag támogatását, akik aggódnak a világbajnokság bővítésének a selejtezőversenyükre gyakorolt hatása miatt, amely sok nemzeti szövetség fő bevételi forrása.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A dél-amerikai vb-selejtező jelenleg egy 18 mérkőzéses körmérkőzéses verseny, ahol mind a 10 ország játszik egymással otthon és idegenben. Az első hat automatikusan kvalifikál, a hetedik helyezett pedig interkontinentális pótselejtezőn vehet részt. A 64 csapatosra bővített világbajnokság nyolc vagy kilenc dél-amerikai csapatnak biztosítana helyet, ami aggályokat vet fel a selejtezőverseny jövőjével kapcsolatban.

A többi Conmebol-tag úgy véli, hogy Paraguay, Uruguay és Argentína saját érdekeiket követik, és kizárólag ők profitálnának a bővítésből. A New York-i találkozón azt javasolták, hogy a 2030-as világbajnokság teljes csoportkörét ők rendezhessék, ahelyett, hogy további mérkőzéseket osztanának ki más dél-amerikai országoknak.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A FIFA álláspontja szerint minden érintettel megvitatják a bővítést, de az ötlet már jelentős ellenállást váltott ki. Aleksander Čeferin UEFA-elnök "rossz ötletnek" nevezte, amely csökkentené a torna színvonalát, míg Victor Montagliani, a CONCACAF elnöke szerint "egyszerűen nem tűnik helyesnek".

A világbajnokság az elmúlt évtizedekben jelentősen bővült: 1982-ben 16-ról 24 csapatra, 1998-ban 32-re, jövő nyáron pedig 48 csapatosra növekszik. Egy 64 csapatos világbajnokság 128 mérkőzést jelentene, kétszer annyit, mint a legutóbbi, katari tornán, és 24-gyel többet, mint a jövő évi, az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezendő világbajnokságon.
Címlapkép: Getty Images
#sport #spanyolország #labdarúgás #világbajnokság #portugália #argentína #paraguay #uruguay #FIFA #dél-amerika

