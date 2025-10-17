Francesco Camarda, az AC Milan 17 éves csatára három gólt szerzett első két U21-es válogatott mérkőzésén.
Ebből vajon hogy jön ki a FIFA elnöke? Több ország hallani sem akar a tervéről, közel a szakadás?
A 2030-as labdarúgó-világbajnokság 64 csapatosra bővítésének terve ellenállásba ütközik a dél-amerikai szövetségen (Conmebol) belül, annak ellenére, hogy a régió profitálhatna a további mérkőzésekből - közölte a The Guardian.
A Guardian információi szerint a Conmebol tíz tagja közül hét aggodalmát fejezte ki a bővítési tervvel kapcsolatban, amelyet Paraguay, Uruguay és Argentína szövetségei szorgalmaznak. A FIFA e három országnak már biztosított egy-egy mérkőzést a centenáriumi világbajnokságon, elismerve a torna dél-amerikai gyökereit, mielőtt a verseny többi része Spanyolországban, Portugáliában és Marokkóban zajlana. A jelenlegi tervek szerint a 2030-as vb 48 csapatos lesz.
Gianni Infantino FIFA-elnök a múlt hónapban New Yorkban, a Trump Towerben találkozott Paraguay, Uruguay és Argentína képviselőivel, hogy hivatalosan is megvitassák a javaslatot, amelyet először az uruguayi labdarúgó-szövetség vetett fel informálisan egy FIFA-tanácsülésen 2023 márciusában. A források szerint azonban a delegáció még nem nyerte el a többi Conmebol-tag támogatását, akik aggódnak a világbajnokság bővítésének a selejtezőversenyükre gyakorolt hatása miatt, amely sok nemzeti szövetség fő bevételi forrása.
A dél-amerikai vb-selejtező jelenleg egy 18 mérkőzéses körmérkőzéses verseny, ahol mind a 10 ország játszik egymással otthon és idegenben. Az első hat automatikusan kvalifikál, a hetedik helyezett pedig interkontinentális pótselejtezőn vehet részt. A 64 csapatosra bővített világbajnokság nyolc vagy kilenc dél-amerikai csapatnak biztosítana helyet, ami aggályokat vet fel a selejtezőverseny jövőjével kapcsolatban.
A többi Conmebol-tag úgy véli, hogy Paraguay, Uruguay és Argentína saját érdekeiket követik, és kizárólag ők profitálnának a bővítésből. A New York-i találkozón azt javasolták, hogy a 2030-as világbajnokság teljes csoportkörét ők rendezhessék, ahelyett, hogy további mérkőzéseket osztanának ki más dél-amerikai országoknak.
A FIFA álláspontja szerint minden érintettel megvitatják a bővítést, de az ötlet már jelentős ellenállást váltott ki. Aleksander Čeferin UEFA-elnök "rossz ötletnek" nevezte, amely csökkentené a torna színvonalát, míg Victor Montagliani, a CONCACAF elnöke szerint "egyszerűen nem tűnik helyesnek".
A világbajnokság az elmúlt évtizedekben jelentősen bővült: 1982-ben 16-ról 24 csapatra, 1998-ban 32-re, jövő nyáron pedig 48 csapatosra növekszik. Egy 64 csapatos világbajnokság 128 mérkőzést jelentene, kétszer annyit, mint a legutóbbi, katari tornán, és 24-gyel többet, mint a jövő évi, az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezendő világbajnokságon.
Tizenegy Premier League-klub kénytelen új főszponzort találni a következő szezonra, ahogy életbe lép a fogadócégek mezreklámjainak tilalma.
A Manchester United nehéz mérkőzéssorozat előtt áll, amely meghatározhatja Ruben Amorim csapatának szezonját.
Nem lesz meg időben a jégcsarnok, ami pedig az olimpián is fontos szerephez jutna majd februárban.
Befejezi versenyzői pályafutását Ariarne Titmus, az ausztrálok négyszeres olimpiai bajnok úszónője.
Egy régi könyvelési ügy miatt kapott másfél év eltiltást az olasz sportvezető, ami most járt le.
Európa topklubjai, köztük több Premier League csapat is tárgyalásokat folytattak a mérkőzésenkénti hat cserelehetőség bevezetéséről.
Thomas Tuchel elfogadta az angol szurkolók kritikus kórusát a Lettország elleni világbajnoki selejtezőn, miután korábban bírálta a Wembley-ben tapasztalt hangulatot.
A londoni Royal Albert Hall különleges sportesemény helyszínévé vált: a héten itt rendezik meg a Grand Sumo Tornát, amelyre negyven japán birkózó érkezett.
Az Aston Martin csapatfőnöke, Andy Cowell cáfolta azokat a híreket, miszerint Fernando Alonso a 2026-os szezon végén visszavonulna a Formula 1-ből
Cristiano Ronaldo két gólt szerzett és új rekordot állított fel, de Portugália csak döntetlent játszott Magyarországgal.
A magyar labdarúgó-válogatott 2-2-es döntetlent játszott kedden a portugál csapat vendégeként a lisszaboni világbajnoki selejtezőmérkőzésen.
Bill Belichick határozottan cáfolta a távozásáról szóló híreszteléseket a North Carolina egyetemi amerikaifutball-csapatától.
Juan Pablo Montoya szerint a Mercedesnek nincs szüksége Max Verstappenre, mivel George Russell teljesítménye bizonyítja, hogy a csapat már rendelkezik egy kiemelkedő versenyzővel.
A Milwaukee Bucks két Antetokounmpo testvér szerződtetése miatt elbocsátja Jamaree Bouyea-t, aki mindössze öt mérkőzésen lépett pályára a csapatban az előző szezonban.
A megállapodás sportszakmai részét ugyan nem közölték behatóan, de az vbalószínű, hogy nagy dolgok készülnek Újpesten.
Európából és Ázsiából kettő, Afrikából pedig három csapat juthat ma ki a világbajnokságra - összeszedtük a lehetséges forgatókönyveket.
Hatvannyolc éves korában meghalt Alekszandr Gyityatyin háromszoros olimpiai bajnok szovjet tornász.
Demetri Mitchell a ChatGPT mesterséges intelligencia platformot használta, amikor a nyáron a Leyton Orient csapatához igazolt.
