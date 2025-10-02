Visszacsapott a FIFA a fenyegetőző Donald Trumpnak: egyértelművé tették, ki irányít

A FIFA alelnöke kijelentette, hogy a 2026-os világbajnokság mérkőzéseinek esetleges áthelyezéséről kizárólag a FIFA, nem pedig Donald Trump dönthet - tudósított a The Guardian.

Victor Montagliani, aki egyben a CONCACAF (Észak- és Közép-Amerika, valamint a Karib-térség labdarúgó-szövetségének) elnöke is, azután nyilatkozott, hogy az amerikai elnök nemrég bejelentette: áthelyezné a mérkőzéseket azokból a városokból, amelyeket "akár csak egy kicsit is veszélyesnek tart a világbajnokság szempontjából". Trump San Franciscót és Seattle-t "radikális baloldali őrültek által irányított" városoknak nevezte.

"Ez a FIFA tornája, a FIFA joghatósága alá tartozik, a FIFA hozza meg ezeket a döntéseket" - mondta a kanadai sportvezető a londoni Leaders Week rendezvényen. "Minden tiszteletem a jelenlegi világvezetőké, de a labdarúgás nagyobb náluk, és túl fogja élni a rezsimjüket, kormányukat és szlogenjeiket."

Montagliani, akinek országa az Egyesült Államokkal és Mexikóval közösen rendezi a tornát, gyakran kényszerül diplomáciai kérdésekkel foglalkozni a második Trump-adminisztráció kezdete óta. Izrael nemzetközi labdarúgásban való további részvételével kapcsolatban - amely az elmúlt héten heves viták tárgya volt - Montagliani kijelentette, hogy ez az UEFA felelőssége.

A FIFA-versenyek bővítésével kapcsolatban Montagliani támogatja a nagyobb klubvilágbajnokságot, de ellenzi a 64 csapatos világbajnokságot a 2030-as centenáriumi évfordulóra. "Nem látom a 64 csapatos világbajnokság létjogosultságát. Nemcsak mi, hanem az UEFA és Ázsia is ellenzi ezt. A klubvilágbajnokság viszont hatalmas siker volt" - tette hozzá. Arról, hogy felröppentek a hírek a vb létszámának bővítéséről, korábban mi is írtunk: