2025. október 2. csütörtök Petra
12 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Zürich, Svájc - 2015. október 1: A FIFA zürichi székházának bejárata. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség az egyesületi labdarúgás, a futsal és a strandlabdarúgás irányító szervezete. A FIFA felelős a labdarúgás nagy nemzetközi torn
Sport

Visszacsapott a FIFA a fenyegetőző Donald Trumpnak: egyértelművé tették, ki irányít

Pénzcentrum
2025. október 2. 13:48

A FIFA alelnöke kijelentette, hogy a 2026-os világbajnokság mérkőzéseinek esetleges áthelyezéséről kizárólag a FIFA, nem pedig Donald Trump dönthet - tudósított a The Guardian.

Victor Montagliani, aki egyben a CONCACAF (Észak- és Közép-Amerika, valamint a Karib-térség labdarúgó-szövetségének) elnöke is, azután nyilatkozott, hogy az amerikai elnök nemrég bejelentette: áthelyezné a mérkőzéseket azokból a városokból, amelyeket "akár csak egy kicsit is veszélyesnek tart a világbajnokság szempontjából". Trump San Franciscót és Seattle-t "radikális baloldali őrültek által irányított" városoknak nevezte.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Ez a FIFA tornája, a FIFA joghatósága alá tartozik, a FIFA hozza meg ezeket a döntéseket" - mondta a kanadai sportvezető a londoni Leaders Week rendezvényen. "Minden tiszteletem a jelenlegi világvezetőké, de a labdarúgás nagyobb náluk, és túl fogja élni a rezsimjüket, kormányukat és szlogenjeiket."

KATTINTS a friss és élő sporteredményekért, statisztikákért a Sportonlinera!

Montagliani, akinek országa az Egyesült Államokkal és Mexikóval közösen rendezi a tornát, gyakran kényszerül diplomáciai kérdésekkel foglalkozni a második Trump-adminisztráció kezdete óta. Izrael nemzetközi labdarúgásban való további részvételével kapcsolatban - amely az elmúlt héten heves viták tárgya volt - Montagliani kijelentette, hogy ez az UEFA felelőssége.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A FIFA-versenyek bővítésével kapcsolatban Montagliani támogatja a nagyobb klubvilágbajnokságot, de ellenzi a 64 csapatos világbajnokságot a 2030-as centenáriumi évfordulóra. "Nem látom a 64 csapatos világbajnokság létjogosultságát. Nemcsak mi, hanem az UEFA és Ázsia is ellenzi ezt. A klubvilágbajnokság viszont hatalmas siker volt" - tette hozzá. Arról, hogy felröppentek a hírek a vb létszámának bővítéséről, korábban mi is írtunk:

Jöhet a 64 csapatos focivébé? Tárgyal róla a FIFA elnöke, de még semmi sem biztos
EZ IS ÉRDEKELHET
Jöhet a 64 csapatos focivébé? Tárgyal róla a FIFA elnöke, de még semmi sem biztos
A FIFA nem tervezi a világbajnokság 64 csapatosra bővítését a 2030-as centenáriumi tornára, annak ellenére, hogy Gianni Infantino FIFA-elnök New Yorkban tárgyalt erről.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #amerika #labdarúgás #usa #trump #donald trump #világbajnokság #kanada #mexikó #uefa #FIFA #vb 2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:48
13:34
13:13
13:01
12:47
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 2.
Új boltlánccal tarolná le a Tesco Magyarországot: fű alatt nyílt meg az első diszkontverő
2025. október 1.
Kereskedelmi Szövetség: 100 forint eladáson 40 fillért buknak a boltok, tarthatatlan a helyzet
2025. október 2.
Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
2025. október 2.
Elképesztő dolog derült ki a Covid-fertőzésekről: filléres megoldás jelenthet igazi védelmet
2025. október 1.
Hatalmas pofon várja a magyar családokat a boltok kasszáinál: még nincs vége a megpróbáltatásaiknak
NAPTÁR
Tovább
2025. október 2. csütörtök
Petra
40. hét
Október 2.
A mosoly világnapja
Október 2.
Az erőszakmentesség világnapja
Október 2.
A rákot túlélők és megsegítésük világnapja
Október 2.
A sztómások világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Újra eladó a legendás magyar futballklub: kiírták a pályázatot, bárki megveheti
2
2 hete
Eldőlt, hol folytatja Lionel Messi: több éves szerződést ír alá az argentin szupersztár
3
4 napja
Formula-1 szingapúri nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma-1 versenynaptár Szingapúr helyszínen
4
2 hete
Fegyvertartási engedély megszerzése Magyarországon: ezek a szabályok fegyvertartás esetén
5
1 hete
Ma este minden kiderül: átadják a 2025-ös Aranylabdát, vajon kinél köt ki a díj?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati felár
A tényleges hitelkamatlábnak a kockázatmentes befektetés (államkötvény) hozama fölötti része, amely az adott ügyfélkör finanszírozásának kockázatát mutatja meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 2. 13:34
Most érkezett! Megduplázták az Otthon Start-jóváírás összegét: ennyit lehet igényelni
Pénzcentrum  |  2025. október 2. 13:01
Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
Agrárszektor  |  2025. október 2. 13:31
Itt a csúf igazság: riasztó, mikkel van tele már a Balaton is