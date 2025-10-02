A Genk korábbi magyar kapusa, Köteles László szerint a Ferencvárosnak bátran kell futballoznia Belgiumban, a két csapat csütörtök (ma) esti Európa-liga alapszakasz-mérkőzésén.
Visszacsapott a FIFA a fenyegetőző Donald Trumpnak: egyértelművé tették, ki irányít
A FIFA alelnöke kijelentette, hogy a 2026-os világbajnokság mérkőzéseinek esetleges áthelyezéséről kizárólag a FIFA, nem pedig Donald Trump dönthet - tudósított a The Guardian.
Victor Montagliani, aki egyben a CONCACAF (Észak- és Közép-Amerika, valamint a Karib-térség labdarúgó-szövetségének) elnöke is, azután nyilatkozott, hogy az amerikai elnök nemrég bejelentette: áthelyezné a mérkőzéseket azokból a városokból, amelyeket "akár csak egy kicsit is veszélyesnek tart a világbajnokság szempontjából". Trump San Franciscót és Seattle-t "radikális baloldali őrültek által irányított" városoknak nevezte.
"Ez a FIFA tornája, a FIFA joghatósága alá tartozik, a FIFA hozza meg ezeket a döntéseket" - mondta a kanadai sportvezető a londoni Leaders Week rendezvényen. "Minden tiszteletem a jelenlegi világvezetőké, de a labdarúgás nagyobb náluk, és túl fogja élni a rezsimjüket, kormányukat és szlogenjeiket."
Montagliani, akinek országa az Egyesült Államokkal és Mexikóval közösen rendezi a tornát, gyakran kényszerül diplomáciai kérdésekkel foglalkozni a második Trump-adminisztráció kezdete óta. Izrael nemzetközi labdarúgásban való további részvételével kapcsolatban - amely az elmúlt héten heves viták tárgya volt - Montagliani kijelentette, hogy ez az UEFA felelőssége.
A FIFA-versenyek bővítésével kapcsolatban Montagliani támogatja a nagyobb klubvilágbajnokságot, de ellenzi a 64 csapatos világbajnokságot a 2030-as centenáriumi évfordulóra. "Nem látom a 64 csapatos világbajnokság létjogosultságát. Nemcsak mi, hanem az UEFA és Ázsia is ellenzi ezt. A klubvilágbajnokság viszont hatalmas siker volt" - tette hozzá. Arról, hogy felröppentek a hírek a vb létszámának bővítéséről, korábban mi is írtunk:
A cseh legendát semmi nem állítja meg, nagyon úgy néz ki, hogy még idén is aktív tagja lesz saját klubjának.
A Crystal Palace az egyetlen veretlen csapat a Premier League-ben, 18 mérkőzéses veretlenségi sorozatuk pedig klubrekordot jelent.
Elégedetlenek a futballszurkolók: emberszámba se veszi őket az UEFA, süket fülekre találnak a kérések
Biztonsági problémákkal szembesülnek a szurkolók az európai labdarúgó mérkőzéseken, több esetben teljesen kitiltják a vendégcsapatok drukkereit a stadionokból és a városokból is.
José Mourinho régi, kedves baráttal találkozott londoni visszatérésekor, és szerencsére kamera is volt a közelben.
Negyedszázada már, hogy elindult egy páratlan történet, a magyar vízipólósok megkezdték a tíz éven át tartó dominanciájukat a sportban.
A Liverpool két egymást követő vereséget szenvedett el, ami Arne Slot vezetőedző időszakának második ilyen mélypontja.
A 42 éves Craig Gordon visszatér a skót válogatottba a Görögország és Fehéroroszország elleni hazai világbajnoki selejtezőkre.
Visszatéréséről beszélt a liverpooli sikerkovács: elmondta, tervez-e újra kispadra ülni Jürgen Klopp
Klopp jól érzi magát jelenlegi munkahelyén, bár sorozatos kritikák érték amiatt, akikhez szerződött.
A milánói városi tanács jóváhagyta a San Siro stadion eladását az AC Milan és az Internazionale számára, ami jelentős előrelépés a klubok saját stadionjának építése...
Nem érdekli, hogy valami kötelező, akkor sem indul: komoly bejelentést tett az egykori világelső teniszező
A korábbi világelső Iga Swiatek szerint a női teniszezők versenynaptára túlzsúfolt, ezért ő a jövőben akár kötelező tornákat is kihagyna egészsége megőrzése érdekében.
A Kairat Almaty történelmi meccset játszik a Real Madrid ellen a Bajnokok Ligájában, a kazah csapat első alkalommal kvalifikálta magát a legrangosabb európai kupasorozatba.
Balogh Botond ismét bekerült a magyar labdarúgó-válogatott keretébe, amely az októberben sorra kerülő, örmények és portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készül.
A New York Giants tulajdonosa, John Mara nyilvánosságra hozta, hogy rákkal diagnosztizálták, de a kezelés alatt is aktív marad a csapat irányításában.
Terence Crawford bokszvilágbajnokot fegyverrel kényszerítették ki autójából az omahai rendőrök egy közlekedési ellenőrzés során.
Egy jó nagy falkányi birka vette birtokba az angol csapat pályáját, és eléggé otthon is érezték magukat - a meccset el sem lehetett ezután kezdeni.
Michael van Gerwen, háromszoros dartsvilágbajnok egy kebabozóban történt verekedés közepén találta magát, miután egy szóváltás tettlegességig fajult
Nuno Espirito Santo kinevezése a West Ham élére a csapat játékstílusának újragondolását jelzi, miközben a klub a Premier League 19. helyén áll.
Rory McIlroy élesen bírálta a golfozók egyik legrangosabb versenye, a Ryder Cup során tapasztalt szurkolói viselkedést.
