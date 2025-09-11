2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
Zürich, Svájc - 2015. október 1: A FIFA zürichi székházának bejárata. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség az egyesületi labdarúgás, a futsal és a strandlabdarúgás irányító szervezete. A FIFA felelős a labdarúgás nagy nemzetközi tornáinak,
Sport

Teljesen kiakadtak a szurkolók a FIFA vb-jegyáraira: már a politika is beleszólna

Pénzcentrum
2025. szeptember 11. 14:14

A new york-i polgármesterjelölt petíciót indított a FIFA dinamikus jegyárazási gyakorlata ellen, amit a futball szellemiségével összeegyeztethetetlennek tart - tudósított a The Guardian.

Zohran Mamdani, New York város polgármesterjelöltje nyilvános petíciót indított a FIFA 2026-os világbajnokságra tervezett dinamikus jegyárazási rendszere ellen. A Guardian számára adott interjújában ezt a gyakorlatot "a játék elleni támadásnak" nevezte.

"Régóta zavar, hogy a játék úgynevezett őrzői újra és újra a profitot helyezik előtérbe azok kárára, akik szeretik ezt a sportot" - nyilatkozta Mamdani. Hozzátette, hogy követeléseik csupán a korábbi világbajnokságokon alkalmazott gyakorlathoz való visszatérést célozzák, miközben a FIFA az USA, Mexikó és Kanada által közösen rendezett 2026-os tornán akár 400%-kal is növelheti bevételeit a katari világbajnoksághoz képest.

A politikus emlékeztetett, hogy az 1994-es, szintén az Egyesült Államokban rendezett világbajnokságon 200 dollár alatt is lehetett jegyhez jutni. A FIFA akkori legolcsóbb jegyei 25 dollárba kerültek (ami 2025-ös értéken kb. 56 dollár), míg a döntőre szóló legdrágább belépő 475 dollár volt (mai értéken kb. 1000 dollár). Ezzel szemben a 2026-os tornára a csoportmérkőzésekre szóló jegyek 60 dollárnál kezdődnek, a döntőre szóló legjobb helyek pedig 6730 dollárba kerülnek - és ez még a dinamikus árazás előtti alapár.

"Sokak számára, akik rajonganak ezért a játékért, egyszerűen nincs esély, hogy élőben láthassák a mérkőzéseket" - mondta Mamdani. "Ez valódi hatással lesz a világbajnokság hangulatára és arra, hány szurkoló lesz ténylegesen jelen. Gyakran nem a leglelkesebb drukkerek szerzik meg először a jegyeket, hanem azok, akiket a profit lehetősége izgat."

Mamdani petíciója három fő követelést tartalmaz: a FIFA szüntesse meg a dinamikus jegyárazást, különítsen el 15%-nyi jegyet a helyi lakosok számára, és szabjon felső határt a jegyek viszonteladási árának a hivatalos platformon. A FIFA jelenleg csak a mexikói mérkőzésekre vezet be ilyen korlátozást a helyi törvények miatt.

A polgármesterjelölt, aki meglepetésre nyerte meg a Demokrata Párt előválasztását olyan prominens politikusokat megelőzve, mint Andrew Cuomo korábbi New York-i kormányzó, hosszú ideje futballrajongó. Gyermekkora óta az Arsenal csapatának szurkolója, és a sport iránti szenvedélyét most közéleti szerepvállalásában is kamatoztatja.
Címlapkép: Getty Images
