A 17 éves Rio Ngumoha aláírta első profi szerződését a Liverpool FC-vel, miután a Premier League-ben is bemutatkozott a csapatban.
Donald Trump már a focivébé rendezésébe is beleszól: fenyegetőzik az amerikai elnök
Donald Trump jelezte, hogy átköltöztetné a 2026-os labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseit, ha bármelyik amerikai rendező várost nem tartaná biztonságosnak - írta az Independent.
Az amerikai elnök az Ovális Irodában beszélt a tornáról, amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendez 2026. június 11. és július 19. között. Trump konkrétan a Seattle-ben és San Franciscóban tervezett mérkőzésekről kapott kérdést.
"Érdekes kérdés... de biztosítani fogjuk, hogy biztonságosak legyenek" - jelentette ki. Az elnök szerint Seattle és San Francisco "radikális baloldali őrültek irányítása alatt áll, akik nem tudják, mit csinálnak".
Seattle Lumen Field nevű stadionjában hat mérkőzést terveznek, míg a San Francisco közelében található Santa Clara-i Levi's Stadionban szintén hat találkozót rendeznek majd. Bár a FIFA felügyeli a világbajnokság logisztikáját és határozza meg a mérkőzések helyszíneit, Trump megemlítette, hogy szoros munkakapcsolatban áll Gianni Infantino FIFA-elnökkel.
Az elnök azt is kijelentette: "Ha úgy gondolom, hogy nem biztonságos, akkor áthelyezzük egy másik városba, természetesen. Ha bármelyik városról azt gondoljuk, hogy akár csak egy kicsit is veszélyes lehet a világbajnokság vagy a 2028-as olimpia számára, nem engedjük meg. Átköltöztetjük máshová."
Trump a múlt hónapban a Nemzeti Gárdát küldte Washington DC-be, hogy kezelje azt, amit "bűnügyi vészhelyzetnek" nevezett, és azt állította, hogy ennek eredményeként a városban "nincs bűnözés". Csütörtökön hozzátette: "Memphisbe és más városokba is bevonulunk. Hamarosan Chicagóba megyünk. Biztonságos lesz a világbajnokságra." A 48 csapatos világbajnokság sorsolását december 5-én tartják Washington DC-ben.
Az UEFA már a jövő héten dönthet Izrael felfüggesztéséről a nemzetközi labdarúgótornákról, amelyet régóta követelnek mind a sportvilágon belülről, mind azon kívülről.
Ben Foster, korábbi Wrexham-kapus szerint a walesi klub két-három éven belül feljuthat a Premier League-be
Andrzej Bargiel lengyel hegymászó oxigénpalack nélkül síelt le a Mount Everestről, ezzel történelmi rekordot állított fel.
Wayne Rooney egy podcastban elismerte, hogy felesége, Coleen segítsége nélkül alkoholproblémái végzetesek lehettek volna számára.
Kíméletlenül lecsapott a Liverpool a jegyüzérekre: több mint ezer embert kitiltottak, nincs kegyelem
A Liverpool FC az elmúlt két évben 145 ezer jegyfiókot zárt be a jegyüzérkedés elleni küzdelem részeként.
Gareth Bale, a walesi futball-legenda új életet kezdett a visszavonulása óta, amely során a családjára és új szakmai kihívásaira koncentrál
José Mourinho már a második Benfica-meccsén botrányt kavart, amikor élesen bírálta a játékvezetőt a Rio Ave elleni 1-1-es döntetlen után.
Olekszandr Usyk, a nehézsúlyú ökölvívás vitathatatlan bajnoka kihívta Jake Pault egy MMA mérkőzésre, miután befejezi bokszkarrierjét
Romain Grosjean közel öt évvel csaknem végzetes kimenetelű balesete után visszatér a Formula 1-be egy tesztvezetés erejéig
A közvetítésben először úgy tűnt, hogy valamilyen belső nézeteltérés miatt egymást püfölik a román ultrák, de másról volt szó.
Egy döntetlen is elég volt ahhoz, hogy a magyar futsalválogatott tíz év után újra kijusson az Eb-re.
Gulyás Michelle még nem indult el sérülése után a világbajnokságon, de így legalább van ideje pihenni - ezúttal egy varázslatos görög szigetről jelentkezett.
Federica Brignone olasz síző még nem tudja, mikor térhet vissza a versenyzéshez a lábműtétje után.
A FIFA nem tervezi a világbajnokság 64 csapatosra bővítését a 2030-as centenáriumi tornára, annak ellenére, hogy Gianni Infantino FIFA-elnök New Yorkban tárgyalt erről.
Két korábbi Macarthur Bulls-játékos, Clayton Lewis és Kearyn Baccus 10 000 ausztrál dolláros (6 600 amerikai dollár) pénzbüntetést kapott egy fogadási botrányban való részvételért.
A Major League Baseball 2026-tól bevezeti a robotbírókat a mérkőzéseken, amelyek a vitás helyzetek elbírálásában segítenek majd a játékvezetőknek.
A Premier League-részvényesek legutóbbi találkozóján nem sikerült előrelépést elérni az új költségvetési szabályok bevezetésében.
Az NFL-ben szereplő New York Giants a sorozatos vereségek után jelentős váltást hajt végre.
