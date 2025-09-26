2025. szeptember 26. péntek Jusztina
A Trump-épület a Wall Streeten, Manhattan alsó részén, a pénzügyi negyedben. New York, New York, USA - 2023. július 15.
Donald Trump már a focivébé rendezésébe is beleszól: fenyegetőzik az amerikai elnök

Pénzcentrum
2025. szeptember 26. 18:17

Donald Trump jelezte, hogy átköltöztetné a 2026-os labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseit, ha bármelyik amerikai rendező várost nem tartaná biztonságosnak - írta az Independent.

Az amerikai elnök az Ovális Irodában beszélt a tornáról, amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendez 2026. június 11. és július 19. között. Trump konkrétan a Seattle-ben és San Franciscóban tervezett mérkőzésekről kapott kérdést.

"Érdekes kérdés... de biztosítani fogjuk, hogy biztonságosak legyenek" - jelentette ki. Az elnök szerint Seattle és San Francisco "radikális baloldali őrültek irányítása alatt áll, akik nem tudják, mit csinálnak".

Seattle Lumen Field nevű stadionjában hat mérkőzést terveznek, míg a San Francisco közelében található Santa Clara-i Levi's Stadionban szintén hat találkozót rendeznek majd. Bár a FIFA felügyeli a világbajnokság logisztikáját és határozza meg a mérkőzések helyszíneit, Trump megemlítette, hogy szoros munkakapcsolatban áll Gianni Infantino FIFA-elnökkel.

Az elnök azt is kijelentette: "Ha úgy gondolom, hogy nem biztonságos, akkor áthelyezzük egy másik városba, természetesen. Ha bármelyik városról azt gondoljuk, hogy akár csak egy kicsit is veszélyes lehet a világbajnokság vagy a 2028-as olimpia számára, nem engedjük meg. Átköltöztetjük máshová."

Trump a múlt hónapban a Nemzeti Gárdát küldte Washington DC-be, hogy kezelje azt, amit "bűnügyi vészhelyzetnek" nevezett, és azt állította, hogy ennek eredményeként a városban "nincs bűnözés". Csütörtökön hozzátette: "Memphisbe és más városokba is bevonulunk. Hamarosan Chicagóba megyünk. Biztonságos lesz a világbajnokságra." A 48 csapatos világbajnokság sorsolását december 5-én tartják Washington DC-ben.
Címlapkép: Getty Images
