Videón a fékeveszett ünneplés: kijutott a vébére az apró szigetország, hatalmas buli kezdődött

A Zöld-foki-szigetek lett a második legkisebb ország, amely kijutott a labdarúgó-világbajnokságra, miután 3-0-ra legyőzte Eswatinit, ezzel bebiztosítva helyét a 2026-os tornán - tudósított a BBC.

A "Kék Cápák" győzelmükkel megszerezték csoportjuk első helyét, megelőzve az afrikai futball egyik nagyhatalmát, Kamerunt. A hazai pályán, Praiában rendezett mérkőzésen Dailon Livramento szerezte meg a vezetést a második félidő elején, majd Willy Semedo hamar megduplázta az előnyt. A hosszabbításban a korábbi fehérvári légiós, Stopira állította be a végeredményt, amit hatalmas ünneplés követett a 15 000 férőhelyes Nemzeti Stadionban.

A mindössze 525 000 lakosú, Atlanti-óceánban található szigetország 1975-ben nyerte el függetlenségét Portugáliától, és először a 2002-es világbajnokságra próbált kijutni. Az utóbbi években az Afrika-kupán már bizonyították erejüket, 2013-ban és 2023-ban is negyeddöntőbe jutottak, jelenleg a világranglista 70. helyén állnak. Nem is csoda, hogy a kijutást hatalmas ünneplés követte, ennek első pillanatairól itt egy videó:

Izland az egyetlen kisebb népességű ország, amely korábban világbajnokságon szerepelt. A Zöld-foki-szigetek a D csoportban az utolsó két mérkőzésük egyikén aratott győzelemmel biztosíthatták helyüket a Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban rendezendő tornán.

A csapat sikerében kulcsszerepet játszott, hogy Afrika a korábbi öt helyett már kilenc garantált hellyel rendelkezik a 48 csapatosra bővített világbajnokságon. "Hagyományosan nehéz volt kijutni a világbajnokságra, különösen Afrikában, ahol elsőnek kellett végezni a csoportban, hogy esélyed legyen. Most viszont, ha első vagy, automatikusan kvalifikálsz" - nyilatkozta Roberto 'Pico' Lopes, a csapat hátvédje a BBC-nek.

Kamerun eközben gyenge idegenben nyújtott teljesítménye miatt lemaradt a közvetlen kijutásról. A nyolcszoros világbajnoki résztvevő Líbiában, Angolában és Eswatini ellen is döntetlent játszott, így most az afrikai és interkontinentális pótselejtezőkön keresztül próbálhatja meg kiterjeszteni kontinentális rekordját.

A Zöld-foki-szigetek labdarúgása nagyban támaszkodik a külföldön játszó és a diaszpórából származó játékosokra. A jelenlegi keretben nincs olyan játékos, aki Európa top öt ligájában szerepelne, legjobb góllövőjük, a Hollandiában született Livramento a portugál élvonalban, a Casa Pia csapatában játszik.

A válogatott sikerében fontos szerepet játszott az edzői stabilitás is. Bubista 2020 januárja óta irányítja a csapatot, és egy kompakt, jól szervezett együttest épített fel, amely az idei Afrika-kupa selejtezőiben mutatott gyengébb szereplés ellenére is élvezi a szövetség bizalmát.

A Zöld-foki-szigetek Marokkó, Tunézia, Egyiptom, Algéria és Ghána mellett biztosította helyét a 2026-os világbajnokságon. A december 4-i, washingtoni sorsoláson derül majd ki, hogy mely csapatokkal kerülnek egy csoportba a tornán.