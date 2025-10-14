A portugál válogatott egy győzelemmel biztosan kijut a világbajnokságra csoportelsőként, de a magyar válogatottnak is kellene a győzelem, ha a pótselejtezőt komolyan gondolja.
Videón a fékeveszett ünneplés: kijutott a vébére az apró szigetország, hatalmas buli kezdődött
A Zöld-foki-szigetek lett a második legkisebb ország, amely kijutott a labdarúgó-világbajnokságra, miután 3-0-ra legyőzte Eswatinit, ezzel bebiztosítva helyét a 2026-os tornán - tudósított a BBC.
A "Kék Cápák" győzelmükkel megszerezték csoportjuk első helyét, megelőzve az afrikai futball egyik nagyhatalmát, Kamerunt. A hazai pályán, Praiában rendezett mérkőzésen Dailon Livramento szerezte meg a vezetést a második félidő elején, majd Willy Semedo hamar megduplázta az előnyt. A hosszabbításban a korábbi fehérvári légiós, Stopira állította be a végeredményt, amit hatalmas ünneplés követett a 15 000 férőhelyes Nemzeti Stadionban.
A mindössze 525 000 lakosú, Atlanti-óceánban található szigetország 1975-ben nyerte el függetlenségét Portugáliától, és először a 2002-es világbajnokságra próbált kijutni. Az utóbbi években az Afrika-kupán már bizonyították erejüket, 2013-ban és 2023-ban is negyeddöntőbe jutottak, jelenleg a világranglista 70. helyén állnak. Nem is csoda, hogy a kijutást hatalmas ünneplés követte, ennek első pillanatairól itt egy videó:
@cbssportsgolazo ♬ original sound - CBS Sports Golazo
Izland az egyetlen kisebb népességű ország, amely korábban világbajnokságon szerepelt. A Zöld-foki-szigetek a D csoportban az utolsó két mérkőzésük egyikén aratott győzelemmel biztosíthatták helyüket a Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban rendezendő tornán.
KATTINTS a friss eredményekért, sporthírekért a Pénzcentrum sportoldalára!
A csapat sikerében kulcsszerepet játszott, hogy Afrika a korábbi öt helyett már kilenc garantált hellyel rendelkezik a 48 csapatosra bővített világbajnokságon. "Hagyományosan nehéz volt kijutni a világbajnokságra, különösen Afrikában, ahol elsőnek kellett végezni a csoportban, hogy esélyed legyen. Most viszont, ha első vagy, automatikusan kvalifikálsz" - nyilatkozta Roberto 'Pico' Lopes, a csapat hátvédje a BBC-nek.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Kamerun eközben gyenge idegenben nyújtott teljesítménye miatt lemaradt a közvetlen kijutásról. A nyolcszoros világbajnoki résztvevő Líbiában, Angolában és Eswatini ellen is döntetlent játszott, így most az afrikai és interkontinentális pótselejtezőkön keresztül próbálhatja meg kiterjeszteni kontinentális rekordját.
A Zöld-foki-szigetek labdarúgása nagyban támaszkodik a külföldön játszó és a diaszpórából származó játékosokra. A jelenlegi keretben nincs olyan játékos, aki Európa top öt ligájában szerepelne, legjobb góllövőjük, a Hollandiában született Livramento a portugál élvonalban, a Casa Pia csapatában játszik.
A válogatott sikerében fontos szerepet játszott az edzői stabilitás is. Bubista 2020 januárja óta irányítja a csapatot, és egy kompakt, jól szervezett együttest épített fel, amely az idei Afrika-kupa selejtezőiben mutatott gyengébb szereplés ellenére is élvezi a szövetség bizalmát.
A Zöld-foki-szigetek Marokkó, Tunézia, Egyiptom, Algéria és Ghána mellett biztosította helyét a 2026-os világbajnokságon. A december 4-i, washingtoni sorsoláson derül majd ki, hogy mely csapatokkal kerülnek egy csoportba a tornán.
Az új, független labdarúgási szabályozó hatóság (IFR) 2027-28-tól licencrendszert vezet be az angol labdarúgás felső öt osztályának 116 klubja számára.
Az UEFA módosítani készül a több klub egyidőben való tulajdonlására (MCO) vonatkozó szabályait - a döntéssel sok most kizárt csapat jól járhat.
Zinedine Zidane, a Real Madrid és a francia válogatott legendája megerősítette, hogy szeretne visszatérni az edzősködéshez.
Az amerikai egyetemi futballban elitcsapatnak szmító Penn State Egyetem közel 50 millió dollárt fizet James Franklin vezetőedzőnek a kirúgása után.
Sir Alex Ferguson 10 ezer fontot adományozott korábbi klubjának, a glasgow-i Benburb FC-nek, hogy segítse őket a Skót Kupa második fordulójában.
Nagy Zsolt betegség miatt nem lehet ott a csapattal a holnapi, portugálok elleni selejtezőn.
Nagelsmann és Klopp is megvédte a Liverpool 116 millió fontos igazolását, Florian Wirtzet, aki még gól nélkül áll a Premier League-ben.
A Detroit Lions védője, Brian Branch komolyabb eltiltással nézhet szembe, miután a Kansas City Chiefs elleni mérkőzés után erőszakosan viselkedett a pályán
Lássuk, mikor rendezik az Amerikai Nagydíjat, mikor lesz a sprintverseny, az időmérő és az Amerikai Nagydíj 2025-ben, Austin, USA helyszínen.
Vásárhelyi Máté és Nyikos Viktória nyerte a 40. Spar Budapest Maraton vasárnapi fő versenyszámát.
A magyar labdarúgó-válogatott eddigi 15 összecsapásából egyet sem tudott megnyerni Portugália ellen,
Annus Adrián, a doppingvétség miatt 2004-ben olimpiai aranyérmétől megfosztott kalapácsvető, hamarosan hazai tehetséget edzhet
A magyar labdarúgó-válogatott hazai pályán 2-0-s győzelmet aratott az örmény csapat felett a szombati világbajnoki selejtezőmérkőzésen.
Az év talán legfontosabb mérkőzését játssza ma este a magyar labdarúgó-válogatott: ha ki akarunk jutni a jövő nyári vébére, akkor csak a győzelem elfogadható Örményország...
Auston Matthews a második egymást követő évben is a legjobban fizetett NHL-játékos, de a Maple Leafs csillaga hamarosan elveszítheti vezető pozícióját.
A ritkábban bringázó felnőttek többsége – a teljes népesség 16 százaléka – gyakrabban kerékpározna, ha biztonságosabbak lennének a körülmények.
A Manchester United csapata bizakodva készülhet a Liverpool elleni rangadóra, miután a Sunderland elleni győzelemmel javított helyzetén a bajnokságban.
A Shanghai Masters tenisztornán több játékos is feladta a mérkőzését a szélsőséges időjárási körülmények miatt, ami ismét rávilágít a sportág hőséggel kapcsolatos hiányos szabályozására.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.