2025. október 14. kedd Helén
16 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hand Grips focilabda a füves pályán
Sport

Videón a fékeveszett ünneplés: kijutott a vébére az apró szigetország, hatalmas buli kezdődött

Pénzcentrum
2025. október 14. 10:22

A Zöld-foki-szigetek lett a második legkisebb ország, amely kijutott a labdarúgó-világbajnokságra, miután 3-0-ra legyőzte Eswatinit, ezzel bebiztosítva helyét a 2026-os tornán - tudósított a BBC.

A "Kék Cápák" győzelmükkel megszerezték csoportjuk első helyét, megelőzve az afrikai futball egyik nagyhatalmát, Kamerunt. A hazai pályán, Praiában rendezett mérkőzésen Dailon Livramento szerezte meg a vezetést a második félidő elején, majd Willy Semedo hamar megduplázta az előnyt. A hosszabbításban a korábbi fehérvári légiós, Stopira állította be a végeredményt, amit hatalmas ünneplés követett a 15 000 férőhelyes Nemzeti Stadionban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A mindössze 525 000 lakosú, Atlanti-óceánban található szigetország 1975-ben nyerte el függetlenségét Portugáliától, és először a 2002-es világbajnokságra próbált kijutni. Az utóbbi években az Afrika-kupán már bizonyították erejüket, 2013-ban és 2023-ban is negyeddöntőbe jutottak, jelenleg a világranglista 70. helyén állnak. Nem is csoda, hogy a kijutást hatalmas ünneplés követte, ennek első pillanatairól itt egy videó:

@cbssportsgolazo

♬ original sound - CBS Sports Golazo

Izland az egyetlen kisebb népességű ország, amely korábban világbajnokságon szerepelt. A Zöld-foki-szigetek a D csoportban az utolsó két mérkőzésük egyikén aratott győzelemmel biztosíthatták helyüket a Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban rendezendő tornán.

KATTINTS a friss eredményekért, sporthírekért a Pénzcentrum sportoldalára!

A csapat sikerében kulcsszerepet játszott, hogy Afrika a korábbi öt helyett már kilenc garantált hellyel rendelkezik a 48 csapatosra bővített világbajnokságon. "Hagyományosan nehéz volt kijutni a világbajnokságra, különösen Afrikában, ahol elsőnek kellett végezni a csoportban, hogy esélyed legyen. Most viszont, ha első vagy, automatikusan kvalifikálsz" - nyilatkozta Roberto 'Pico' Lopes, a csapat hátvédje a BBC-nek.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Kamerun eközben gyenge idegenben nyújtott teljesítménye miatt lemaradt a közvetlen kijutásról. A nyolcszoros világbajnoki résztvevő Líbiában, Angolában és Eswatini ellen is döntetlent játszott, így most az afrikai és interkontinentális pótselejtezőkön keresztül próbálhatja meg kiterjeszteni kontinentális rekordját.

A Zöld-foki-szigetek labdarúgása nagyban támaszkodik a külföldön játszó és a diaszpórából származó játékosokra. A jelenlegi keretben nincs olyan játékos, aki Európa top öt ligájában szerepelne, legjobb góllövőjük, a Hollandiában született Livramento a portugál élvonalban, a Casa Pia csapatában játszik.

A válogatott sikerében fontos szerepet játszott az edzői stabilitás is. Bubista 2020 januárja óta irányítja a csapatot, és egy kompakt, jól szervezett együttest épített fel, amely az idei Afrika-kupa selejtezőiben mutatott gyengébb szereplés ellenére is élvezi a szövetség bizalmát.

A Zöld-foki-szigetek Marokkó, Tunézia, Egyiptom, Algéria és Ghána mellett biztosította helyét a 2026-os világbajnokságon. A december 4-i, washingtoni sorsoláson derül majd ki, hogy mely csapatokkal kerülnek egy csoportba a tornán.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #hollandia #afrika #labdarúgás #világbajnokság #portugália #Marokkó #vb 2026 #válogatott #vb-selejtezők #selejtező

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:32
11:11
11:02
10:52
10:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 14.
Sokkoló, ami történik: olyan évek jönnek, amikor nem lehetünk biztosak abban sem, amit látunk
2025. október 13.
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
2025. október 14.
Ez Magyarország legnagyobb gazdasági tévedése: a németek inognak, Amerika háborúzik – ennek még súlyos vége lehet
2025. október 14.
Egyre több magyarnak kell számolgatni hó végén: te hogy érzed, kijössz a pénzedből?
2025. október 13.
Küszöbön a csirkemell-árrobbanás: jöhet a 10 ezer forintos kilóár a henteseknél, mint Svájcban?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 14. kedd
Helén
42. hét
Október 14.
Szabványosítási világnap
Október 14.
Steve Jobs nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Ebből él ma a doppingbotrányba belebukott Annus Adrián: leesik az állad
2
2 napja
Formula-1 amerikai nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár USA, Austin helyszínen
3
2 hete
Így lett Szoboszlai a leggazdagabb magyar futballista: édesapja mesélt a befektetésekről
4
7 napja
Kukába mentek a százmilliók? Nagy bajban lehetnek Szoboszlaiék, azonnal váltani kéne
5
5 napja
Erre kevesen számítottak: fű alatt Magyarország lett az egyik legnagyobb kerékpár-nagyhatalom
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bónusz Magyar Államkötvény
Változó kamatozású állampapír, ami 4, illetve 6 éves futamidővel vásárolható meg. A kamata megegyezik a 12 hónapos Diszkontkicstárjegy előző négy aukcióján kialakult átlaghozam súlyozott átlagával. Ehhz hozzáadódik a kamatbónusz, ami 4 éves futamidő esetén 1,75 százalék, míg a 6 éves kötvény 2,5 százalék bónusszal bír.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 14. 10:52
Érik a Nobel-díj bortány: durva lépésre szánta el magát a kormány, mi lesz itt?
Pénzcentrum  |  2025. október 14. 10:14
Itt a bejelentés: komoly adókedvezményt kap 2026-tól, aki a nyugdíjkorhatár után is dolgozik
Agrárszektor  |  2025. október 14. 10:32
Keményen lecsapott a fagy Magyarországon: itt volt a legdurvább