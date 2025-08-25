Összeverekedtek a csapattársak a francia klubnál: itt a verdikt, mindkettejük mehet, amerre lát

Adrien Rabiot és Jonathan Rowe vesztes meccs után mentek egymásnak az öltözőben, a csapat pedig egy percig nem gondolkodott a büntetés mértékén.

A sokszoros francia válogatott Adrien Rabiot-t is átadólistára tette az Olympique Marseille két héttel azután, hogy a védő saját csapattársával, Jonathan Rowe-al verekedett össze egy meccs után.

Az eset még a Rennes elleni mérkőzés után történt, a beszámolók szerint azzal kezdődött, hogy Rabiot valamit durva hangnemben szóvá tett az angol utánpótlás-válogatott Rowe-nak. Ő azonban nem hagyta annyiban, és pár perc múlva már a csapattársaknak kellett szétválasztani a két, igencsak dühös játékost.

A klub vezetősége azonnal reagált, mindkét játékost felmentette az edzések látogatása alól, és azonnal átadólistára tette őket, jelezve, hogy a továbbiakban a marseille-i klub nem tart igényt a játékukra a balhé miatt. Az eset pikantériája, hogy a két futballista még így is összefuthat, csak nem egy csapatban: mindkettejüket az olasz bajnokságból hívják, Rabiot-t a hírek szerint például az Antonio Conte vezette Napoli.