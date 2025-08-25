2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
16 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
focipálya, foci, labdarúgás, pálya, tizenhatos, vonalfestés
Sport

Összeverekedtek a csapattársak a francia klubnál: itt a verdikt, mindkettejük mehet, amerre lát

Pénzcentrum
2025. augusztus 25. 20:24

Adrien Rabiot és Jonathan Rowe vesztes meccs után mentek egymásnak az öltözőben, a csapat pedig egy percig nem gondolkodott a büntetés mértékén.

A sokszoros francia válogatott Adrien Rabiot-t is átadólistára tette az Olympique Marseille két héttel azután, hogy a védő saját csapattársával, Jonathan Rowe-al verekedett össze egy meccs után.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az eset még a Rennes elleni mérkőzés után történt, a beszámolók szerint azzal kezdődött, hogy Rabiot valamit durva hangnemben szóvá tett az angol utánpótlás-válogatott Rowe-nak. Ő azonban nem hagyta annyiban, és pár perc múlva már a csapattársaknak kellett szétválasztani a két, igencsak dühös játékost. 

KATTINTS a friss hírekért, élő eredményekért és statisztikákért a Pénzcentrum sportoldalára, a Sportonlinera!

A klub vezetősége azonnal reagált, mindkét játékost felmentette az edzések látogatása alól, és azonnal átadólistára tette őket, jelezve, hogy a továbbiakban a marseille-i klub nem tart igényt a játékukra a balhé miatt. Az eset pikantériája, hogy a két futballista még így is összefuthat, csak nem egy csapatban: mindkettejüket az olasz bajnokságból hívják, Rabiot-t a hírek szerint például az Antonio Conte vezette Napoli.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #verekedés #franciaország #klub #francia #ligue 1 #francia bajnokság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:42
20:31
20:24
20:16
20:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 25.
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
2025. augusztus 24.
Sokaknak mélyen a zsebbe kell nyúlni ősztől: durva számlák várnak a családokra
2025. augusztus 25.
Súlyos lakáscsapdában a vidéki magyarok: meglepő kutatási eredményekkel álltak elő az ELTE diákjai
2025. augusztus 25.
Komoly változás élesedett az orvosi rendelőkben: rengeteg magyar beteget érint
2025. augusztus 25.
Pofátlanul olcsón fogja árulni a Lidl az ország tortáját: indul a roham, ennyiért máshol nem eszel
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 25. hétfő
Lajos, Patrícia
35. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Nagy pénzt kaszál világcsúcsával az atlétika fenegyereke: ezt már a szponzorok se bírják
2
2 hete
Legendás újpesti futballista hunyt el: gyászolnak a lilák
3
1 hete
Atyaég, mekkora gól! Meg is van a Puskás-díjas találat: Skóciában esett
4
23 órája
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
5
2 hete
Óriási hír a tenisz rajongóinak: bejelentette Roger Federer, visszatér a teniszpályára
PÉNZÜGYI KISOKOS
Műszakilag becsült érték
taralmában hasonló a káridőponti értékhez. A kifejezést a biztosítási feltételek nem, vagy csak elvétve alkalmazzák, ugyanakkor a kárrendezési munkát végzők gyakorlatában mindennapi szóhasználat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 25. 19:02
Súlyos lakáscsapdában a vidéki magyarok: meglepő kutatási eredményekkel álltak elő az ELTE diákjai
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 25. 18:00
Kvíz: Bolondulsz a kutyákért, ismersz minden kutyafajtát? Ez a kvíz neked szól!
Agrárszektor  |  2025. augusztus 25. 19:31
Ez nem játék: már nemcsak állatokat, embert is fertőz a húsevő parazita