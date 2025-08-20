2025. augusztus 20. szerda István
Egy pár sziluettje, akik a stadionban pacsiznak egymással. Reggeli gyakorlatok és kocogás. Sport és aktív életmód.
Sport

Megint fellángol a vita: kidobták a csapatából, perel a transznemű atléta

Pénzcentrum
2025. augusztus 20. 16:45

Evie Parts transznemű hosszútávfutó pert indított az NCAA és a Swarthmore College ellen, miután a sportszervezet új szabályzata alapján eltávolították a női atlétikai csapatból - jelentette a The Guardian.

A sportoló keresetében azt állítja, hogy az NCAA-nek, mint magánszervezetnek nincs jogi alapja a transznemű sportolók kitiltására a női sportokból, mivel nem áll joghatósága alatt sem a pennsylvaniai állami törvény, sem a szövetségi Title IX törvény.

Parts-ot február 6-án távolították el a csapatból, ugyanazon a napon, amikor az NCAA, az amerikai egyetemi sport legnagyobb irányító testülete, kiadta új szabályzatát a transznemű sportolókról. A perben megnevezték Peter Carroll edzőt, Brad Koch atlétikai igazgatót, valamint Christina Epps-Chiazor és Valerie Gomez sportvezetőket is.

A kereset szerint a sportoló eltávolítása olyan depressziós állapotba sodorta, hogy önkárosítást követett el, és egy alkalommal öngyilkossági szándékáról beszélt egy barátjának. Susie Cirilli, Parts ügyvédje kijelentette: "Kiállunk a keresetben foglalt állítások mellett. Az NCAA egy magánszervezet, amely diszkriminatív szabályzatot adott ki, a Swarthmore College pedig úgy döntött, hogy ezt követi, figyelmen kívül hagyva a szövetségi és állami törvényeket."

A Swarthmore College közleményben reagált, amelyben hangsúlyozta, hogy "mélyen értékeli transznemű közösségi tagjait", és igyekezett támogatni Parts-ot a gyorsan változó irányelvek közepette, miközben egyensúlyoznia kellett a női atlétikai csapat többi tagjának NCAA-versenyeken való részvételi lehetőségével. A folyamatban lévő perre hivatkozva további kommentárt nem fűztek az ügyhöz. Az NCAA nem kívánt nyilatkozni.

Az NCAA új részvételi szabályzata korlátozza a női sportokban való versenyzést a születéskor nőnek nyilvánított sportolókra. Ez a változtatás egy nappal azután történt, hogy Donald Trump végrehajtási rendeletet írt alá a transznemű sportolók lányok és nők sportjából való kitiltásáról.

A kereset szerint, amikor az NCAA kiadta a tiltást, Parts-nak felajánlották, hogy versenyezhet a férficsapatban vagy független sportolóként. Orvosi ellátást azonban csak akkor kaphatott volna, ha a férficsapatban versenyez. Az edzők nem edzethették, nem utazhatott a csapattal, nem kaphatott napidíjat vagy étkezést, és saját költségén kellett részt vennie a versenyeken. Swarthmore egyenruhát sem viselhetett.

A Swarthmore április 11-én "teljes mértékben visszahelyezte" Parts-ot, aki a májusi diplomázásáig a női csapatban versenyzett.
Címlapkép: Getty Images
