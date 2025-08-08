Lisztes Krisztián kölcsönjátékosként visszatért a labdarúgó Fizz Ligában címvédő Ferencvároshoz.
Közel sincs még vége a barcelonai botránynak: fontos feladatot vettek el a lázadó kapustól
A Barcelona megfosztotta Marc-Andre ter Stegent a csapatkapitányi tisztségtől, miután fegyelmi eljárást indítottak a német kapus ellen - írta meg a BBC.
A 33 éves játékos, aki legutóbb júniusban lépett pályára a német válogatottban, vitába keveredett a klubbal, mivel nem volt hajlandó hozzájárulni, hogy orvosi adatait megosszák a La Ligával. Ez a lépés lehetővé tette volna a Barcelona számára, hogy új játékosokat regisztráljanak, a kapus távollétének hosszától függően.
Ter Stegen sérülése kapcsán a vita abból adódott, hogy a kapus három hónapos kihagyásról beszélt, míg a La Liga szabályai szerint legalább négy hónapos távollét szükséges ahhoz, hogy egy játékost hosszú távú hiányzónak tekintsenek.
KATTINTS a friss sporthírekért, élő eredményekért a Pénzcentrum sportoldalára!
A katalán klub közleményben jelentette be: "A Marc-Andre ter Stegen ellen indított fegyelmi eljárást követően, és amíg ez az ügy véglegesen nem rendeződik, a klub a sportigazgatósággal és az edzői stábbal közös megegyezéssel úgy döntött, hogy ideiglenesen visszavonja az első csapat kapitányi szerepkörét. Ebben az időszakban az első számú kapitány feladatait a jelenlegi alkapitány, Ronald Araujo veszi át."
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Ter Stegen 2014-ben csatlakozott a Barcelonához a Borussia Mönchengladbachtól, és azóta több mint 400 mérkőzésen lépett pályára a katalán klubban. Pályafutása során többek között Bajnokok Ligáját és hat bajnoki címet nyert a gránátvörös-kékekkel.
A Barcelona nyári igazolásai között szerepel Joan Garcia kapus az Espanyoltól, valamint az angol Marcus Rashford kölcsönvétele a Manchester Unitedtől.
Alex Ovechkin, a Washington Capitals csapatkapitánya megállapodást kötött egy a karriejéről szóló dokumentilmfilm elkészítésére.
A továbbjutók akár nagy halat is foghatnak, hiszen a következő fordulóban már jönnek az első- és második vonal csapatai is.
Keresztszalag-szakadás miatt legalább fél évre kidőlt a Spurs középpályása, egyre nagyobb bajban van a csapat.
A várhatóan kedvező időjárási előrejelzések után szombaton megtartják a Révfülöp és Balatonboglár közötti 43. Lidl Balaton-átúszást.
A német kapus szándékosan hátráltatja más játékosok hivatalos regisztrációját, ezzel pedig alaposan felhúzta a vezetőséget.
Látni sem akarják a szurkolók a nemi erőszakkal vádolt focistát: teljesen kiakadtak Spanyolországban
A Villarreal szurkolói petícióban tiltakoznak Thomas Partey szerződtetése ellen, aki öt nemierőszak-váddal néz szembe.
A szakember az orosz labdarúgó-bajnokságot három vereséggel kezdő Ahmat Groznij kispadjára ül le, segítője Máté Csaba lesz.
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság jelentése szerint összesen öt embert kaptak tetten bűncselekmény elkövetése közben, míg négy körözött személyt fogtak el.
Félelmetes ellenfelet kapott a Paks a Konferencialigában: a Győr sem örülhet, csoda lenne továbbjutni
A Paks a Fiorentinával, míg az ETO FC a Rapid Wien vagy a Dundee United együttesével találkozhat a Konferencialiga rájátszásban.
Álomsorsolás a Fradinak? Ezek a lehetséges ellenfelek a BL-főtáblához, kevés könnyebb csapat jöhetett volna
Az azeri Qarabag FC vagy az északmacedón KF Skendija lehet a Ferencváros ellenfele a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező negyedik fordulójában.
A Nemzetközi Úszószövetség (World Aquatics) kiemelkedő pénzügyi eredményeket ért el 2024-ben.
A világbajnoki pontversenyben második Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíjat vasárnap Mogyoródon.
A magyar válogatott csapatkapitánya Instagramon osztotta meg a hírt, egy érzelmes üzenettel köszöntve kislányát és párját.
A 27 éves pilótának ez az idei első és pályafutása 27. időmérős sikere.
A Forma–1 világa kívülről csillogás és adrenalin, belülről viszont kőkemény pénzügyi versenyfutás.
Adam Peaty, a háromszoros olimpiai és nyolcszoros világbajnok brit úszó négy aranyérmet céloz meg a 2028-as Los Angeles-i olimpián.
Kós Hubert Európa-csúccsal aranyérmet nyert 200 méteres hátúszásban a szingapúri vizes világbajnokság pénteki versenynapján.
Kerkez Milos és Pécsi Ármin mezszáma is végleges a Liverpoolnál: ebben láthatjuk őket a Premier League-ben
A Liverpool idén a Premier League legnagyobb költekezője lett, nyári kiadásaik elérték a 350 millió eurót.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.
-
Augusztusban is spórolásra ösztönöz a SPAR kuponakciója (x)
A nyári időszakban jól jönnek a könnyen elkészíthető fogások, gyors vacsorák vagy egy hűsítő ital – és most mindezeket jelentős kedvezménnyel szerezheted be a SPAR és INTERSPAR áruházakban.