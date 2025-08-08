2025. augusztus 8. péntek László
May 8, 2021 - Barcelona, Spain: Aerial view of the anella olimpica (olympic ring) and the Park of Montjuic in Montjuic mountain, and cityscape of Barcelona
Sport

Közel sincs még vége a barcelonai botránynak: fontos feladatot vettek el a lázadó kapustól

Pénzcentrum
2025. augusztus 8. 15:15

A Barcelona megfosztotta Marc-Andre ter Stegent a csapatkapitányi tisztségtől, miután fegyelmi eljárást indítottak a német kapus ellen - írta meg a BBC.

A 33 éves játékos, aki legutóbb júniusban lépett pályára a német válogatottban, vitába keveredett a klubbal, mivel nem volt hajlandó hozzájárulni, hogy orvosi adatait megosszák a La Ligával. Ez a lépés lehetővé tette volna a Barcelona számára, hogy új játékosokat regisztráljanak, a kapus távollétének hosszától függően.

Ter Stegen sérülése kapcsán a vita abból adódott, hogy a kapus három hónapos kihagyásról beszélt, míg a La Liga szabályai szerint legalább négy hónapos távollét szükséges ahhoz, hogy egy játékost hosszú távú hiányzónak tekintsenek.

A katalán klub közleményben jelentette be: "A Marc-Andre ter Stegen ellen indított fegyelmi eljárást követően, és amíg ez az ügy véglegesen nem rendeződik, a klub a sportigazgatósággal és az edzői stábbal közös megegyezéssel úgy döntött, hogy ideiglenesen visszavonja az első csapat kapitányi szerepkörét. Ebben az időszakban az első számú kapitány feladatait a jelenlegi alkapitány, Ronald Araujo veszi át."

Most unta meg a Barca vezetése: fegyelmi indul a lázadó kapus ellen, ebből mi lesz?
Ter Stegen 2014-ben csatlakozott a Barcelonához a Borussia Mönchengladbachtól, és azóta több mint 400 mérkőzésen lépett pályára a katalán klubban. Pályafutása során többek között Bajnokok Ligáját és hat bajnoki címet nyert a gránátvörös-kékekkel.

A Barcelona nyári igazolásai között szerepel Joan Garcia kapus az Espanyoltól, valamint az angol Marcus Rashford kölcsönvétele a Manchester Unitedtől.
