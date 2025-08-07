Idén súlyos veszteségeket könyvelhettek el a legnagyobb német autógyártók, miközben az Amerikával kiéleződő kereskedelmi konfliktus több milliárd eurós kárt okozott az iparágban.
Most unta meg a Barca vezetése: fegyelmi indul a lázadó kapus ellen, ebből mi lesz?
A német kapus szándékosan hátráltatja más játékosok hivatalos regisztrációját, ezzel pedig alaposan felhúzta a vezetőséget.
Fegyelmi eljárást indít az FC Barcelona vezetősége a klubot már egy évtizede szolgáló német kapus, Marc-André ter Stegen ellen, miután a kapus a klub szerint súlyos vétséget követett el. A sajtó egybehangzóan állítja, hogy ez a veterán hálóőr barcelonai karrierjének végét is jelenti.
Az ügy előzménye az, hogy ter Stegen szándékosan nem engedte elküldeni a róla szóló orvosi jelentést, ez pedig azt jelentette, hogy a csapat nem tudta hivatalosan regisztrálni másik, fiatal kapusát.
Ter Stegen a sajtóhírek szerint alaposan berágott az újabb posztrivális szerződtetése miatt, és jogi lépéseket fontolgat a csapat ellen, elmaradt fizetésre hivatkozva - ennek végösszege több tízmillió euró lenne a kapus szerint.
A német kapus 2014-ben igazolt a katalánokhoz, ez idő óta 291 mérkőzésen állt a lécek közé. Többször nyert bajnoki címet, spanyol kupát és még BL-t is a csapattal, az utóbbi időben viszont egyre inkább kiszorult, és sérülések is hátráltatták. A PSG máris jelezte, hogyha a kapus barcelonai évei most érnének véget, őket érdekelné a leigazolása.
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság jelentése szerint összesen öt embert kaptak tetten bűncselekmény elkövetése közben, míg négy körözött személyt fogtak el.
A Nemzetközi Úszószövetség (World Aquatics) kiemelkedő pénzügyi eredményeket ért el 2024-ben.
A világbajnoki pontversenyben második Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíjat vasárnap Mogyoródon.
A magyar válogatott csapatkapitánya Instagramon osztotta meg a hírt, egy érzelmes üzenettel köszöntve kislányát és párját.
A 27 éves pilótának ez az idei első és pályafutása 27. időmérős sikere.
A Forma–1 világa kívülről csillogás és adrenalin, belülről viszont kőkemény pénzügyi versenyfutás.
Adam Peaty, a háromszoros olimpiai és nyolcszoros világbajnok brit úszó négy aranyérmet céloz meg a 2028-as Los Angeles-i olimpián.
Kós Hubert Európa-csúccsal aranyérmet nyert 200 méteres hátúszásban a szingapúri vizes világbajnokság pénteki versenynapján.
Kerkez Milos és Pécsi Ármin mezszáma is végleges a Liverpoolnál: ebben láthatjuk őket a Premier League-ben
A Liverpool idén a Premier League legnagyobb költekezője lett, nyári kiadásaik elérték a 350 millió eurót.
Az Inter elnöke, Beppe Marotta megerősítette, hogy a klub tulajdonosa, az Oaktree Capital kész jelentős összegeket befektetni a nyári átigazolási időszakban.
Halálos fegyvert szerzett az Arsenal? Most minden kiderül az új csatárról, korábbi ellenfelei nyilatkoztak
Korábbi ellenfelei és edzői most elárulják, milyen kihívást jelentett megállítani őt, és milyen taktikával lehet korlátozni a Premier League-ben.
A négyszeres világbajnok holland Max Verstappen megerősítette, hogy jövőre is a Forma-1-es Red Bull csapatnál versenyez.
A Maribor otthonában játssza ma este a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező második fordulós párharcának visszavágóját a Paksi FC.
Az örményországi 2-1-es vereség után csütörtökön hazai pályán vívhatja ki a továbbjutást az ETO FC Győr.
A sportolónő halálát hivatalosan is bejelentették, de azt egyelőre nem tudni, hogy előkerült-e a holtteste, vagy a keresésére küldött expedíció állt-e le.
Robbie Keane, a magyar bajnoki címvédő Ferencváros vezetőedzője mindenképpen meg akarja nyerni az örmény Noah elleni ma este sorra kerülő visszavágót.
75 millió eurót fizetett a bajor rekordbajnok az uruguayi csatárért, de a Liverpoolnak nagyon kellett is most ez a pénz.
A helyi hegymászókból és teherhordókból álló mentőalakulatok szerdán újra nekiláttak, hogy elérjék a Pakisztánban hegymászás közben eltűnt olimpiai bajnok Laura Dahlmeiert.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
