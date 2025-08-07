Most unta meg a Barca vezetése: fegyelmi indul a lázadó kapus ellen, ebből mi lesz?

A német kapus szándékosan hátráltatja más játékosok hivatalos regisztrációját, ezzel pedig alaposan felhúzta a vezetőséget.

Fegyelmi eljárást indít az FC Barcelona vezetősége a klubot már egy évtizede szolgáló német kapus, Marc-André ter Stegen ellen, miután a kapus a klub szerint súlyos vétséget követett el. A sajtó egybehangzóan állítja, hogy ez a veterán hálóőr barcelonai karrierjének végét is jelenti.

Az ügy előzménye az, hogy ter Stegen szándékosan nem engedte elküldeni a róla szóló orvosi jelentést, ez pedig azt jelentette, hogy a csapat nem tudta hivatalosan regisztrálni másik, fiatal kapusát.

Ter Stegen a sajtóhírek szerint alaposan berágott az újabb posztrivális szerződtetése miatt, és jogi lépéseket fontolgat a csapat ellen, elmaradt fizetésre hivatkozva - ennek végösszege több tízmillió euró lenne a kapus szerint.

A német kapus 2014-ben igazolt a katalánokhoz, ez idő óta 291 mérkőzésen állt a lécek közé. Többször nyert bajnoki címet, spanyol kupát és még BL-t is a csapattal, az utóbbi időben viszont egyre inkább kiszorult, és sérülések is hátráltatták. A PSG máris jelezte, hogyha a kapus barcelonai évei most érnének véget, őket érdekelné a leigazolása.