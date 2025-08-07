2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
28 °C Budapest
2021. május 8. - Barcelona, Spanyolország: A Camp Nou, a híres FC Barcelona stadionja 1957-es elkészülte óta. A 99 354 férőhelyes stadion Spanyolország és Európa legnagyobb stadionja.
Sport

Most unta meg a Barca vezetése: fegyelmi indul a lázadó kapus ellen, ebből mi lesz?

Pénzcentrum
2025. augusztus 7. 13:13

A német kapus szándékosan hátráltatja más játékosok hivatalos regisztrációját, ezzel pedig alaposan felhúzta a vezetőséget.

Fegyelmi eljárást indít az FC Barcelona vezetősége a klubot már egy évtizede szolgáló német kapus, Marc-André ter Stegen ellen, miután a kapus a klub szerint súlyos vétséget követett el. A sajtó egybehangzóan állítja, hogy ez a veterán hálóőr barcelonai karrierjének végét is jelenti.

Az ügy előzménye az, hogy ter Stegen szándékosan nem engedte elküldeni a róla szóló orvosi jelentést, ez pedig azt jelentette, hogy a csapat nem tudta hivatalosan regisztrálni másik, fiatal kapusát.

Ter Stegen a sajtóhírek szerint alaposan berágott az újabb posztrivális szerződtetése miatt, és jogi lépéseket fontolgat a csapat ellen, elmaradt fizetésre hivatkozva - ennek végösszege több tízmillió euró lenne a kapus szerint.

A német kapus 2014-ben igazolt a katalánokhoz, ez idő óta 291 mérkőzésen állt a lécek közé. Többször nyert bajnoki címet, spanyol kupát és még BL-t is a csapattal, az utóbbi időben viszont egyre inkább kiszorult, és sérülések is hátráltatták. A PSG máris jelezte, hogyha a kapus barcelonai évei most érnének véget, őket érdekelné a leigazolása.
Címlapkép: Getty Images
#facebook #foci #sport #németország #labdarúgás #német #barcelona #csapat #regisztráció #spanyol foci #fc barcelona #kapus

