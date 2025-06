Visszavonulásáról beszélt a legendás focista: tényleg ez a legvége?

Aaron Rodgers bejelentette, hogy a következő szezon valószínűleg az utolsó lesz számára az NFL-ben, miután egyéves szerződést kötött a Pittsburgh Steelers csapatával - közölte a The Guardian.

A decemberben 42. életévét betöltő irányító korábban ebben a hónapban csatlakozott a Steelershez - erről mi is írtunk korábban. Rodgers azt is elárulta, hogy idén megházasodott, ami arra utal, hogy a pályán kívüli életre is koncentrál.

"Elég biztos vagyok benne, hogy ez lesz az utolsó évem" - nyilatkozta Rodgers a Pat McAfee Show-ban. "Ezért kötöttünk csak egyéves szerződést."

A játékos szerint a Steelers ideális csapat pályafutása lezárásához. Többször is elismerően nyilatkozott Mike Tomlin vezetőedzőről, aki 2007 óta egyetlen vesztes szezont sem produkált a csapat élén.

"Húsz átkozott évet játszottam már. Hosszú út volt, és élveztem minden percét" - mondta kedden. "Mi lehetne jobb hely a befejezéshez, mint az NFL egyik alapfranchise-a Mike Tomlinnal, nagyszerű vezetőséggel, remek játékosokkal és egy olyan várossal, amely elvárja a győzelmet?"

A Steelers valószínűleg nem azt a Rodgerst kapja, aki egykor a Green Bay Packers színeiben uralta az NFL-t, négy MVP-díjat és egy Super Bowl-győzelmet szerezve. Legutóbbi csapatánál, a Jetsnél rövid és nehéz időszakot töltött. Miután egy Achilles-ín szakadás miatt 2023-as debütálása mindössze négy játék után véget ért, 2024-ben mind a 17 mérkőzésen kezdőként lépett pályára. Bár 3897 yardot és 28 touchdownt dobott, a Jets csak 5-12-es mérleggel zárt, és Rodgers a hatékonysági mutatók többségében a top 25-ön kívül végzett.

Az új szezon első hetében Rodgers rögtön korábbi csapata ellen lép pályára, amikor a Pittsburgh a Jets ellen játszik a 2025-ös nyitányon. A 8. héten pedig korábbi sikercsapatával játszik, amikor a Packers ellen mérkőznek meg.