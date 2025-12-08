Rongálás, garázdaság miatt körözik a focistát: súlyos lehet a dolog, véget is ért a karrierje?

A 29 éves labdarúgó nevét még nem közölték, annyit tudni, hogy két dolog miatt is körözik a rendőrök - tudósított a BBC.

A rendőrség közlése szerint az incidens szombat hajnali órákban történt a West End negyedben. A játékost a helyszínen vették őrizetbe két rendbeli testi sértés és egy rendbeli rendbontás gyanújával.

A BBC Sport értesülései szerint a hatóságokat szombaton 00:47-kor (GMT) riasztották a támadásról. A feltételezett sértettet kórházba szállították, de a rendőrség tájékoztatása szerint sérülései nem életveszélyesek és nem okoznak maradandó károsodást.

A labdarúgót óvadék ellenében szabadlábra helyezték, míg a rendőrségi nyomozás folytatódik. A játékos nevét jogi okokból nem hozhatják nyilvánosságra.

Az Egyesült Királyságban a letartóztatott személyek nevét a rendőrség ritkán hozza nyilvánosságra. Ez a gyakorlat a 2012-es Leveson-vizsgálat után alakult ki, amely szerint a gyanúsítottak nevét csak "kivételes és egyértelműen meghatározott körülmények között" szabad nyilvánosságra hozni. Általában csak vádemelés esetén közlik a nevet.