Sztárfocistát zsarolt a terhes nő: négy év börtönt kapott, brutális pénzzel akarta lehúzni

Négy év börtönbüntetésre ítéltek egy dél-koreai nőt, aki Szon Heung-min labdarúgótól zsarolt ki pénzt hamis terhességre hivatkozva.

A Yonhap hírügynökség jelentése szerint - melyet a Reuters vett át - hétfőn négy év börtönbüntetésre ítéltek egy dél-koreai nőt, aki a dél-koreai válogatott csapatkapitányától és az amerikai MLS-ben szereplő Son Heung-mintől zsarolt ki pénzt, azt állítva, hogy a játékos gyermekét várja.

A Yang vezetéknevű, húszas éveiben járó nőt idén emeltek vádat, miután azzal fenyegetőzött, hogy nyilvánosságra hozza állítólagos terhességét, és 300 millió won (körülbelül 205 ezer dollár) hallgatási pénzt követelt a labdarúgótól. Ezt követően további 70 millió wont próbált kicsikarni.

Az ügyben egy negyvenes éveiben járó férfit is vád alá helyeztek, aki a nő bűntársaként tevékenykedett. A Szöuli Központi Kerületi Bíróság a férfit két év börtönbüntetésre ítélte.

A bíróság az ítélet indoklásában kiemelte, hogy a vádlottak kihasználták Son hírnevét és az ilyen típusú bűncselekményekkel szembeni "sebezhetőségét", ami jelentős lelki szenvedést okozott a játékosnak. A bíróság megállapítása szerint Yang soha nem erősítette meg, ki az általa hordott gyermek apja.