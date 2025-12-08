A 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyárai drasztikusan megemelkedtek a sorsolást követően, egyes mérkőzések esetében akár hatszorosára is nőtt az eredeti ár.
Sztárfocistát zsarolt a terhes nő: négy év börtönt kapott, brutális pénzzel akarta lehúzni
Négy év börtönbüntetésre ítéltek egy dél-koreai nőt, aki Szon Heung-min labdarúgótól zsarolt ki pénzt hamis terhességre hivatkozva.
A Yonhap hírügynökség jelentése szerint - melyet a Reuters vett át - hétfőn négy év börtönbüntetésre ítéltek egy dél-koreai nőt, aki a dél-koreai válogatott csapatkapitányától és az amerikai MLS-ben szereplő Son Heung-mintől zsarolt ki pénzt, azt állítva, hogy a játékos gyermekét várja.
A Yang vezetéknevű, húszas éveiben járó nőt idén emeltek vádat, miután azzal fenyegetőzött, hogy nyilvánosságra hozza állítólagos terhességét, és 300 millió won (körülbelül 205 ezer dollár) hallgatási pénzt követelt a labdarúgótól. Ezt követően további 70 millió wont próbált kicsikarni.
Az ügyben egy negyvenes éveiben járó férfit is vád alá helyeztek, aki a nő bűntársaként tevékenykedett. A Szöuli Központi Kerületi Bíróság a férfit két év börtönbüntetésre ítélte.
A bíróság az ítélet indoklásában kiemelte, hogy a vádlottak kihasználták Son hírnevét és az ilyen típusú bűncselekményekkel szembeni "sebezhetőségét", ami jelentős lelki szenvedést okozott a játékosnak. A bíróság megállapítása szerint Yang soha nem erősítette meg, ki az általa hordott gyermek apja.
