Kikapott a Real, bajban a vezetőedző: még a héten kirúghatják Xabi Alonsót?

A Real Madrid vezetősége késő éjszakába nyúló megbeszélést tartott Xabi Alonso jövőjéről. A spanyol edző utolsó esélye a Manchester City elleni mérkőzés lehet - számolt be az El Mundo.

A Real Madrid Celta Vigo elleni 0-2-s veresége és a csapat hozzáállása - az első órában motiválatlan, a hajrában kétségbeesett játék - kritikus helyzetbe hozta Xabi Alonsót. Információk szerint a mérkőzés után a klub vezetői több órán át tanácskoztak az edző jövőjéről.

A királyi gárda az utóbbi öt bajnoki mérkőzéséből mindössze egyet nyert meg, és alig több mint egy hónap alatt ötpontos előnyből négypontos hátrányba került a Barcelonával szemben. Az éjszaka egy óráig tartó megbeszélés eredménye a hírek szerint az lett, hogy a Manchester City elleni mérkőzés lesz Alonso utolsó esélye: a játékosok és az edző közötti kapcsolat már helyrehozhatatlanul megromlott.

A klub már keresi a lehetséges utódokat, a favoritok között Zinedine Zidane és Jürgen Klopp szerepel.

A baszk edző menesztése most először került konkrétan napirendre. Egy héttel ezelőtt, az Athletic Bilbao elleni mérkőzés előtt még arról beszéltek a klubon belül, hogy Alonsónak hét nap alatt három mérkőzésen kell bizonyítania. Eddig egy győzelem és egy vereség a mérleg, de a Celta elleni katasztrofális teljesítmény után több vezető is azonnali edzőváltást sürgetett, még a City elleni mérkőzés előtt.

Végül a megosztott vezetőség úgy döntött, hogy szerdáig biztosan maradhat Xabi, bár már vasárnap éjszaka elkezdték feltérképezni a lehetséges edzőjelölteket. A döntés hátterében az áll, hogy az öltöző nagy része szembefordult az edzővel, ami fenntarthatatlan helyzetet teremtett a Real Madrid működési rendszerében. Az athéni csapatértekezlet és az állítólagos összefogás nyomai eltűntek.

Az edző sajtótájékoztatója sem segített a hangulat javításában. "Előfordulhat egy rossz hazai mérkőzés" - nyilatkozta a baszk szakember, és Militao sérülését hozta fel az első óra gyenge teljesítményének egyik magyarázataként: "Nehezen tudtunk lelkileg felépülni ebből". Ez a két mondat nem nyerte el a vezetőség tetszését.