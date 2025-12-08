December közepéig el kell kezdenie az edzéseket az olimpiai bajnoknak, ellenkező esetben felbontják a szerződését.
Kikapott a Real, bajban a vezetőedző: még a héten kirúghatják Xabi Alonsót?
A Real Madrid vezetősége késő éjszakába nyúló megbeszélést tartott Xabi Alonso jövőjéről. A spanyol edző utolsó esélye a Manchester City elleni mérkőzés lehet - számolt be az El Mundo.
A Real Madrid Celta Vigo elleni 0-2-s veresége és a csapat hozzáállása - az első órában motiválatlan, a hajrában kétségbeesett játék - kritikus helyzetbe hozta Xabi Alonsót. Információk szerint a mérkőzés után a klub vezetői több órán át tanácskoztak az edző jövőjéről.
A királyi gárda az utóbbi öt bajnoki mérkőzéséből mindössze egyet nyert meg, és alig több mint egy hónap alatt ötpontos előnyből négypontos hátrányba került a Barcelonával szemben. Az éjszaka egy óráig tartó megbeszélés eredménye a hírek szerint az lett, hogy a Manchester City elleni mérkőzés lesz Alonso utolsó esélye: a játékosok és az edző közötti kapcsolat már helyrehozhatatlanul megromlott.
A klub már keresi a lehetséges utódokat, a favoritok között Zinedine Zidane és Jürgen Klopp szerepel.
A baszk edző menesztése most először került konkrétan napirendre. Egy héttel ezelőtt, az Athletic Bilbao elleni mérkőzés előtt még arról beszéltek a klubon belül, hogy Alonsónak hét nap alatt három mérkőzésen kell bizonyítania. Eddig egy győzelem és egy vereség a mérleg, de a Celta elleni katasztrofális teljesítmény után több vezető is azonnali edzőváltást sürgetett, még a City elleni mérkőzés előtt.
Végül a megosztott vezetőség úgy döntött, hogy szerdáig biztosan maradhat Xabi, bár már vasárnap éjszaka elkezdték feltérképezni a lehetséges edzőjelölteket. A döntés hátterében az áll, hogy az öltöző nagy része szembefordult az edzővel, ami fenntarthatatlan helyzetet teremtett a Real Madrid működési rendszerében. Az athéni csapatértekezlet és az állítólagos összefogás nyomai eltűntek.
Az edző sajtótájékoztatója sem segített a hangulat javításában. "Előfordulhat egy rossz hazai mérkőzés" - nyilatkozta a baszk szakember, és Militao sérülését hozta fel az első óra gyenge teljesítményének egyik magyarázataként: "Nehezen tudtunk lelkileg felépülni ebből". Ez a két mondat nem nyerte el a vezetőség tetszését.
66 év után először értek el 50 gólt a bajnokság első 18 fordulójában, gyakorlatilag semmi nem gátolja a feljutást a Premier League-be.
Mikel Arteta jelezte, hogy az Arsenal nyitott a januári átigazolási időszakban új játékosok szerződtetésére, miután a csapatot továbbra is sérülések sújtják.
Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"
Mohamed Salah nyilvános kritikája tovább mélyíti a Liverpool válságát, a sztárjátékos bejelentette, hogy megromlott a kapcsolata Arne Slot vezetőedzővel.
A brit kormány terrorizmussal kapcsolatos vádak miatt szankciókat vezetett be Gurpreet Singh Rehal ellen, aki kulcsszerepet játszott a Morecambe futballklub átvételében.
Őrült izgalmas lesz az F1-finálé: Verstappen behúzta az időmérőt, de a bajnoki címtől még nagyon messze van
Max Verstappen nyerte a Forma-1-es szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj szombati időmérő edzését.
A top 15 sportolónő összesen 249 millió dollárt keresett, és idén már mindegyikük átlépte a 10 millió dolláros határt.
Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya fontolgatja, hogy a 2026-os világbajnokságon a cserejátékosok az öltözőben maradjanak a szélsőséges hőség miatt.
A rendőrség szerint az egykori sportolót kábítószer birtoklása miatt keresik.
A címvédő argentin válogatott az osztrák, az algériai és az újonc jordán együttessel került azonos csoportba a 2026-os labdarúgó-világbajnokság Washingtonban rendezett pénteki sorsolásán.
Jesse Lingard, egykori válogatott középpályás közös megegyezéssel felbontja szerződését az FC Szöullal, és jövő héten távozik a dél-koreai klubtól.
A sorsolás Donald Trump részvétele miatt erőteljes politikai színezetet kap, ami sokak szerint veszélyezteti a FIFA politikai semlegességét.
A volt bokszolót kábítószer birtoklása miatt keresik a rendőrök, ez szerepel a kiadott körözésben.
Shaka Hislop, korábbi Premier League-játékos bejelentette, hogy agresszív prosztatarákkal küzd.
Neymar visszatérése a 2026-os világbajnokságra erősen kérdéses, Carlo Ancelotti csak teljesen egészséges játékosokat válogat be a brazil keretbe.
A 33 éves egyiptomi sztárt Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője két egymást követő mérkőzésen is a kispadra ültette
Mégse megy olyan könnyen a feltámadás: megint pontokat hullajtott a Manchester United, türelmetlenek a szurkolók
A Manchester United ismét pontokat veszített, miután a West Ham elleni hazai mérkőzésen 1-1-es döntetlent játszott csütörtökön este.
A McLaren csapatfőnöke bejelentette, hogy a hétvégi nagydíjon szükség esetén csapatutasítást alkalmaznak, hogy Lando Norris vagy Oscar Piastri megnyerhesse a világbajnoki címet.
Megszólalt a vasárnapi versenyről Max Verstappen: így várja a mindent eldöntő nagydíjat, meglesz a vb-cím?
Max Verstappen nyugodtan várja az Abu Dhabi Nagydíjat, ahol vasárnap este akár ötszörös világbajnokká válhat: rendkívüli visszakapaszkodást mutatott be.
