A kép a Santiago Bernabeu Stadion előtt készült a Real Madrid C.F. mérkőzésének napján a 2013-2014-es szezonban. A mérkőzésen a Real Madrid a Real Sociedad ellen játszott a LIGA BBVA-ban.
Sport

Kikapott a Real, bajban a vezetőedző: még a héten kirúghatják Xabi Alonsót?

Pénzcentrum
2025. december 8. 12:44

A Real Madrid vezetősége késő éjszakába nyúló megbeszélést tartott Xabi Alonso jövőjéről. A spanyol edző utolsó esélye a Manchester City elleni mérkőzés lehet - számolt be az El Mundo.

A Real Madrid Celta Vigo elleni 0-2-s veresége és a csapat hozzáállása - az első órában motiválatlan, a hajrában kétségbeesett játék - kritikus helyzetbe hozta Xabi Alonsót. Információk szerint a mérkőzés után a klub vezetői több órán át tanácskoztak az edző jövőjéről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A királyi gárda az utóbbi öt bajnoki mérkőzéséből mindössze egyet nyert meg, és alig több mint egy hónap alatt ötpontos előnyből négypontos hátrányba került a Barcelonával szemben. Az éjszaka egy óráig tartó megbeszélés eredménye a hírek szerint az lett, hogy a Manchester City elleni mérkőzés lesz Alonso utolsó esélye: a játékosok és az edző közötti kapcsolat már helyrehozhatatlanul megromlott.

Spanyolország
Real Madrid
Piaci érték: 1 400M
Edző: Xabi Alonso
Adatlap létrehozva: 2025.12.08.

A klub már keresi a lehetséges utódokat, a favoritok között Zinedine Zidane és Jürgen Klopp szerepel.

A baszk edző menesztése most először került konkrétan napirendre. Egy héttel ezelőtt, az Athletic Bilbao elleni mérkőzés előtt még arról beszéltek a klubon belül, hogy Alonsónak hét nap alatt három mérkőzésen kell bizonyítania. Eddig egy győzelem és egy vereség a mérleg, de a Celta elleni katasztrofális teljesítmény után több vezető is azonnali edzőváltást sürgetett, még a City elleni mérkőzés előtt.

Végül a megosztott vezetőség úgy döntött, hogy szerdáig biztosan maradhat Xabi, bár már vasárnap éjszaka elkezdték feltérképezni a lehetséges edzőjelölteket. A döntés hátterében az áll, hogy az öltöző nagy része szembefordult az edzővel, ami fenntarthatatlan helyzetet teremtett a Real Madrid működési rendszerében. Az athéni csapatértekezlet és az állítólagos összefogás nyomai eltűntek.

Az edző sajtótájékoztatója sem segített a hangulat javításában. "Előfordulhat egy rossz hazai mérkőzés" - nyilatkozta a baszk szakember, és Militao sérülését hozta fel az első óra gyenge teljesítményének egyik magyarázataként: "Nehezen tudtunk lelkileg felépülni ebből". Ez a két mondat nem nyerte el a vezetőség tetszését.
Címlapkép: Getty Images
1
7 napja
Megszólalt egészségi állapotáról a legendás magyar kapus: így él most Szentmihályi Antal
2
1 hete
Abu Dhabi F1 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Abu-Dzabi helyszínen
3
5 napja
Itt veszik most sorra a lakásokat, házakat a magyarok: vajon rájöttek valamire?
4
1 hete
Szoboszlai csúcsformája sem segít, ezért van óriási bajban a Liverpool: mi lesz így a magyar sztárral?
5
1 napja
Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"
