Egy ambíciózus brit fiú és nagy álma: így lett az autósport királya Lando Norris

Lando Norris lett Nagy-Britannia 11. Formula 1-es világbajnoka, beteljesítve azt a sorsot, amely már gyermekkora óta kirajzolódott számára - írta a róla szóló portréban a BBC.

A 26 éves friss világbajnok édesapja, Adam nyugdíjalapok kereskedőjeként szerzett vagyont, nyolcévesen kezdett gokartozni, és már első országos versenyén pole pozícióból indulhatott. Norris, aki édesanyja révén belga-brit kettős állampolgár, Bristolban született és Glastonburyben nőtt fel.

Junior karrierje során egyértelművé vált, hogy potenciális F1-es világbajnok válhat belőle. Családja anyagi háttere biztosította számára mindazt, amire tehetsége kibontakoztatásához szüksége volt. Amikor pedig eljutott a Formula 1-be, azonnal bizonyította rátermettségét.

Norris a hetedik F1-es szezonjában szerezte meg a világbajnoki címet, teljes Formula 1-es pályafutását a McLarennél töltötte, kitartva a csapat mellett, amely az évek során középcsapatból a mezőny élére került. Főnöke, az amerikai Zak Brown, a McLaren Racing vezérigazgatója már azelőtt kapcsolatban állt vele, hogy bármelyikük a csapathoz került volna.

Brown hamar felismerte Norris kivételes tehetségét. "Fernando Alonso, a világ egyik legjobb versenyzője mellett Lando egyenrangú félként teljesített" – emlékszik vissza Brown a 2018-as Daytona 24 órás versenyre, ahol a mindössze 18 éves Norris az F1-es legendával alkotott párost.

Első F1-es szezonjában, 2019-ben Norris azonnal felvette a versenyt négyéves tapasztalattal rendelkező csapattársával, Carlos Sainzcal, majd később teljesen felülmúlta a hétszeres futamgyőztes Daniel Ricciardót, amikor az ausztrál 2021-ben csatlakozott a csapathoz.

Norris gyorsan a szurkolók kedvencévé vált visszafogott, mégis vicces személyiségével és azzal, hogy valódi énjét mutatta a közösségi médiában. Népszerűsége a pandémia alatt tovább nőtt, amikor élőben közvetítette videójáték-játékát, és ezt felhasználta saját gaming és életmód márkája felépítésére.

"Régebben nagyon félénk volt, és bizonyos értelemben még mindig az. Bár kifelé extrovertáltnak tűnik, valójában nem az. De ahogy érettebbé vált, egyre komfortosabban érzi magát a bőrében" – mondja Brown. "Soha nem szenvedett önbizalomhiányban. Amit láttam nála a jobb versenyzővé váláson túl, az a csapatvezetői képességeinek fejlődése és az, hogy pontosabban tudja megfogalmazni, mit akar."

Norris pályafutásának íve 2023 közepén fordult meg, amikor Andrea Stella, az új csapatfőnök átszervezte a McLaren mérnöki csoportját. Stephanie Carlin, aki korábban a junior kategóriákban dolgozott Norrisszal, és most a McLaren F1 üzleti műveleteinek igazgatója, lenyűgözve tapasztalta fejlődését: "Leültem a mérnöki megbeszélésre és hallottam, ahogy visszajelzést ad, és elképedtem. Nem hittem el, mennyit fejlődött az a tinédzser, akit ismertem."

Az F1-ben töltött első öt év egy fiúból férfit, egy ígéretes tehetségből pedig a világ egyik legjobb versenyzőjét faragta. 2024-ben, a Miami Nagydíjon bevezetett fejlesztéseknek köszönhetően a McLaren versenyképessé vált, és Norris megszerezte első F1-es győzelmét, majd további három futamgyőzelmet aratott.

"Lando mindig is nagyon nyíltan beszélt arról, mit érez gyengeségeinek és erősségeinek" – mondja Carlin. "Ez az egyik dolog, ami a legtöbb negatív publicitást vonzotta körülötte, mert annyira nyílt volt ezzel kapcsolatban. És mivel nyíltan beszél róla, az emberek gyengeségnek látják. De valójában ez bizonyul az abszolút erősségének. Fejlesztési eszközként használta ezt."

Norris idén Ausztráliában kezdte győzelemmel a szezont, de ezután az év első fele küzdelmes volt számára. Csapattársa, Oscar Piastri jelentősen fejlődött a télen, és Norris nem érezte úgy az autót, ahogy kellett volna a gyors körökhöz. A téli fejlesztések gyorsabbá tették az új autót, de bevezettek egy bizonyos "érzéketlenséget" az első tengelyen, ami megakadályozta Norrist abban, hogy kihasználja az autó képességeit.

Júniusban, a Kanadai Nagydíjon vezettek be egy módosítást az első felfüggesztésen, hogy javítsák Norris érzetét. Bár nem jelentett azonnali megoldást és viszonylag kisebb változtatás volt, kétségtelenül pozitív irányba terelte Norris teljesítményét. Annak ellenére, hogy augusztus végén 34 ponttal maradt el Piastritól, Norris mindössze kilenc versennyel később megszerezte a világbajnoki címet.

Norris kitartását a körülötte lévő embereknek tulajdonítja: "Két ok miatt teljesítettem jól: egyrészt jobb munkát végeztem, gyakrabban nyújtottam jó teljesítményt; másrészt nem mindig vagyok pozitívabb, de pozitívabb és kevésbé negatív vagyok, amikor rossz napjaim és rossz időmérőim vannak. És jobban hiszek magamban, hogy képes vagyok változtatni ezen."

Stella ezt a folyamatot úgy nevezi: "elismerni a tökéletességtől való távolságot" – egy kifejezés, amelyet Alonso karrierjével kapcsolatban is használt. Ez azt jelenti, hogy bármennyire jó is egy versenyző, mindig keresi a gyengeségeit, és dolgozik azok enyhítésén. Ez egy folyamatosan fejlődő folyamat, amely Norris esetében a világbajnoki cím megszerzéséhez vezetett.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA