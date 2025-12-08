Súlyos baleset történt a Turi György által vezetett Kőbánya Sport Club úszásoktatásán, egy hároméves kisfiút újra kellett éleszteni, miután nem vette észre senki, hogy a...
Egy ambíciózus brit fiú és nagy álma: így lett az autósport királya Lando Norris
Lando Norris lett Nagy-Britannia 11. Formula 1-es világbajnoka, beteljesítve azt a sorsot, amely már gyermekkora óta kirajzolódott számára - írta a róla szóló portréban a BBC.
A 26 éves friss világbajnok édesapja, Adam nyugdíjalapok kereskedőjeként szerzett vagyont, nyolcévesen kezdett gokartozni, és már első országos versenyén pole pozícióból indulhatott. Norris, aki édesanyja révén belga-brit kettős állampolgár, Bristolban született és Glastonburyben nőtt fel.
Junior karrierje során egyértelművé vált, hogy potenciális F1-es világbajnok válhat belőle. Családja anyagi háttere biztosította számára mindazt, amire tehetsége kibontakoztatásához szüksége volt. Amikor pedig eljutott a Formula 1-be, azonnal bizonyította rátermettségét.
Norris a hetedik F1-es szezonjában szerezte meg a világbajnoki címet, teljes Formula 1-es pályafutását a McLarennél töltötte, kitartva a csapat mellett, amely az évek során középcsapatból a mezőny élére került. Főnöke, az amerikai Zak Brown, a McLaren Racing vezérigazgatója már azelőtt kapcsolatban állt vele, hogy bármelyikük a csapathoz került volna.
KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
Brown hamar felismerte Norris kivételes tehetségét. "Fernando Alonso, a világ egyik legjobb versenyzője mellett Lando egyenrangú félként teljesített" – emlékszik vissza Brown a 2018-as Daytona 24 órás versenyre, ahol a mindössze 18 éves Norris az F1-es legendával alkotott párost.
Első F1-es szezonjában, 2019-ben Norris azonnal felvette a versenyt négyéves tapasztalattal rendelkező csapattársával, Carlos Sainzcal, majd később teljesen felülmúlta a hétszeres futamgyőztes Daniel Ricciardót, amikor az ausztrál 2021-ben csatlakozott a csapathoz.
Norris gyorsan a szurkolók kedvencévé vált visszafogott, mégis vicces személyiségével és azzal, hogy valódi énjét mutatta a közösségi médiában. Népszerűsége a pandémia alatt tovább nőtt, amikor élőben közvetítette videójáték-játékát, és ezt felhasználta saját gaming és életmód márkája felépítésére.
"Régebben nagyon félénk volt, és bizonyos értelemben még mindig az. Bár kifelé extrovertáltnak tűnik, valójában nem az. De ahogy érettebbé vált, egyre komfortosabban érzi magát a bőrében" – mondja Brown. "Soha nem szenvedett önbizalomhiányban. Amit láttam nála a jobb versenyzővé váláson túl, az a csapatvezetői képességeinek fejlődése és az, hogy pontosabban tudja megfogalmazni, mit akar."
Norris pályafutásának íve 2023 közepén fordult meg, amikor Andrea Stella, az új csapatfőnök átszervezte a McLaren mérnöki csoportját. Stephanie Carlin, aki korábban a junior kategóriákban dolgozott Norrisszal, és most a McLaren F1 üzleti műveleteinek igazgatója, lenyűgözve tapasztalta fejlődését: "Leültem a mérnöki megbeszélésre és hallottam, ahogy visszajelzést ad, és elképedtem. Nem hittem el, mennyit fejlődött az a tinédzser, akit ismertem."
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az F1-ben töltött első öt év egy fiúból férfit, egy ígéretes tehetségből pedig a világ egyik legjobb versenyzőjét faragta. 2024-ben, a Miami Nagydíjon bevezetett fejlesztéseknek köszönhetően a McLaren versenyképessé vált, és Norris megszerezte első F1-es győzelmét, majd további három futamgyőzelmet aratott.
"Lando mindig is nagyon nyíltan beszélt arról, mit érez gyengeségeinek és erősségeinek" – mondja Carlin. "Ez az egyik dolog, ami a legtöbb negatív publicitást vonzotta körülötte, mert annyira nyílt volt ezzel kapcsolatban. És mivel nyíltan beszél róla, az emberek gyengeségnek látják. De valójában ez bizonyul az abszolút erősségének. Fejlesztési eszközként használta ezt."
Norris idén Ausztráliában kezdte győzelemmel a szezont, de ezután az év első fele küzdelmes volt számára. Csapattársa, Oscar Piastri jelentősen fejlődött a télen, és Norris nem érezte úgy az autót, ahogy kellett volna a gyors körökhöz. A téli fejlesztések gyorsabbá tették az új autót, de bevezettek egy bizonyos "érzéketlenséget" az első tengelyen, ami megakadályozta Norrist abban, hogy kihasználja az autó képességeit.
Júniusban, a Kanadai Nagydíjon vezettek be egy módosítást az első felfüggesztésen, hogy javítsák Norris érzetét. Bár nem jelentett azonnali megoldást és viszonylag kisebb változtatás volt, kétségtelenül pozitív irányba terelte Norris teljesítményét. Annak ellenére, hogy augusztus végén 34 ponttal maradt el Piastritól, Norris mindössze kilenc versennyel később megszerezte a világbajnoki címet.
Norris kitartását a körülötte lévő embereknek tulajdonítja: "Két ok miatt teljesítettem jól: egyrészt jobb munkát végeztem, gyakrabban nyújtottam jó teljesítményt; másrészt nem mindig vagyok pozitívabb, de pozitívabb és kevésbé negatív vagyok, amikor rossz napjaim és rossz időmérőim vannak. És jobban hiszek magamban, hogy képes vagyok változtatni ezen."
Stella ezt a folyamatot úgy nevezi: "elismerni a tökéletességtől való távolságot" – egy kifejezés, amelyet Alonso karrierjével kapcsolatban is használt. Ez azt jelenti, hogy bármennyire jó is egy versenyző, mindig keresi a gyengeségeit, és dolgozik azok enyhítésén. Ez egy folyamatosan fejlődő folyamat, amely Norris esetében a világbajnoki cím megszerzéséhez vezetett.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
A brit kormány terrorizmussal kapcsolatos vádak miatt szankciókat vezetett be Gurpreet Singh Rehal ellen, aki kulcsszerepet játszott a Morecambe futballklub átvételében.
Őrült izgalmas lesz az F1-finálé: Verstappen behúzta az időmérőt, de a bajnoki címtől még nagyon messze van
Max Verstappen nyerte a Forma-1-es szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj szombati időmérő edzését.
A top 15 sportolónő összesen 249 millió dollárt keresett, és idén már mindegyikük átlépte a 10 millió dolláros határt.
Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya fontolgatja, hogy a 2026-os világbajnokságon a cserejátékosok az öltözőben maradjanak a szélsőséges hőség miatt.
A rendőrség szerint az egykori sportolót kábítószer birtoklása miatt keresik.
A címvédő argentin válogatott az osztrák, az algériai és az újonc jordán együttessel került azonos csoportba a 2026-os labdarúgó-világbajnokság Washingtonban rendezett pénteki sorsolásán.
Jesse Lingard, egykori válogatott középpályás közös megegyezéssel felbontja szerződését az FC Szöullal, és jövő héten távozik a dél-koreai klubtól.
A sorsolás Donald Trump részvétele miatt erőteljes politikai színezetet kap, ami sokak szerint veszélyezteti a FIFA politikai semlegességét.
A volt bokszolót kábítószer birtoklása miatt keresik a rendőrök, ez szerepel a kiadott körözésben.
Shaka Hislop, korábbi Premier League-játékos bejelentette, hogy agresszív prosztatarákkal küzd.
Neymar visszatérése a 2026-os világbajnokságra erősen kérdéses, Carlo Ancelotti csak teljesen egészséges játékosokat válogat be a brazil keretbe.
A 33 éves egyiptomi sztárt Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője két egymást követő mérkőzésen is a kispadra ültette
Mégse megy olyan könnyen a feltámadás: megint pontokat hullajtott a Manchester United, türelmetlenek a szurkolók
A Manchester United ismét pontokat veszített, miután a West Ham elleni hazai mérkőzésen 1-1-es döntetlent játszott csütörtökön este.
A McLaren csapatfőnöke bejelentette, hogy a hétvégi nagydíjon szükség esetén csapatutasítást alkalmaznak, hogy Lando Norris vagy Oscar Piastri megnyerhesse a világbajnoki címet.
Megszólalt a vasárnapi versenyről Max Verstappen: így várja a mindent eldöntő nagydíjat, meglesz a vb-cím?
Max Verstappen nyugodtan várja az Abu Dhabi Nagydíjat, ahol vasárnap este akár ötszörös világbajnokká válhat: rendkívüli visszakapaszkodást mutatott be.
Az irániak korábban bojkottal fenyegetőztek, mert problémák voltak a vízumkérelmeikkel.
Az NHL aggódik a 2026-os milánói téli olimpia jégkorongpályájának méretei miatt, miután kiderült, hogy a pálya körülbelül 1 méterrel rövidebb a szabványosnál.
Szupersztárok egész sorát vonultatja fel a 2026-os labdarúgó-világbajnokság pénteki csoportsorsolása, melyet a washingtoni John F. Kennedy Centerben rendeznek.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.