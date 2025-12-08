Más városokba is jutott azokból a kukacos csokimikulásokból, amelyek miatt több gyermek is rosszul lett Hajdúböszörmény oktatási intézményeiben
Botrányos baleset a legendás magyar úszóedző oktatásán: egy 3 éves fiút kellett újraéleszteni, későn vették észre, hogy baj van
Súlyos baleset történt a Turi György által vezetett Kőbánya Sport Club úszásoktatásán, egy hároméves kisfiút újra kellett éleszteni, miután nem vette észre senki, hogy a víz alá merült - úszómester ugyan tartózkodott a helyszínen, de ő sem látta a történteket. Az eset kapcsán a szülők feljelentést tettek, hiányolva a megfelelő tájékoztatást és a belső vizsgálatot.
Súlyos baleset történt a Turi György által vezetett Kőbánya Sport Club (KSC) úszásoktatásán - számolt be a 444.hu. Egy hároméves kisfiú majdnem megfulladt, leállt a légzése és a keringése is, újra kellett éleszteni. Az édesapa, aki az uszoda előterében várakozott, már csak akkor ért be, amikor gyermeke magához tért és sírt, miközben az edzők a mentőszolgálattal egyeztettek telefonon.
A baleset körülményei tisztázatlanok, senki sem tudta megmondani, mikor merült el a gyermek és mennyi időt töltött a víz alatt. Az apa beszámolója szerint fia jelentős mennyiségű vizet nyelt, amit háromszor is kihányt, később még a kórházban is.
A mentők gyorsan a helyszínre érkeztek. Amikor már a mentőautóban ültek, az úszómester egy baleseti jegyzőkönyvvel kereste fel az apát aláírás céljából, aki azonban erre nem volt hajlandó sokkos állapota miatt. Ez a dokumentum később nem került elő újra.
A baleset körülményeit homály fedi, ugyanis senki sem látta, amikor a kisfiú elmerült, és a többi gyermek sem jelezte a problémát. A vízben lévő gyermeket Turi György felesége, Turi Varga Zsuzsanna vette észre, aki az edzést tartotta, és ő húzta ki a vízből.
Bár az uszodában volt úszómester, ő a nagymedencénél tartózkodott, ahonnan egy paraván miatt nem láthatta a tanmedencét, ahol a baleset történt.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A szülők elégedetlenek a KSC reakciójával, hiányolták a megfelelő tájékoztatást és a belső vizsgálatot. Állításuk szerint Turi György felesége és annak fia megpróbálták minimalizálni az eset jelentőségét. Különösen nehezményezték, hogy Turi Varga Zsuzsanna egy héttel a történtek után kitüntetést vett át. A család végül feljelentést tett az ügyben.
A szülők azt szeretnék elérni, hogy a gyermekek nagyobb védelmet kapjanak a sportban, minden hasonló esetet automatikusan és szigorúan kivizsgáljanak, valamint megfelelő intézkedésekkel megelőzzék a jövőbeni baleseteket.
A lap megkereste a KSC-t és személyesen Turi Györgyöt is, de ők a folyamatban lévő ügyre hivatkozva nem kívántak nyilatkozni. A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) közleményben reagált: "A MÚSZ-t a klub tájékoztatta az esetről. Jelenleg a rendőrségi vizsgálat zajlik, ennek lezárását követően, annak eredményétől függően indulhat fegyelmi eljárás. A MÚSZ figyelemmel kíséri a most zajló vizsgálatot; annak lezárulta után dönt az esetleg szükséges lépések megtételéről."
Lando Norris lett Nagy-Britannia 11. Formula 1-es világbajnoka, beteljesítve azt a sorsot, amely már gyermekkora óta kirajzolódott számára
66 év után először értek el 50 gólt a bajnokság első 18 fordulójában, gyakorlatilag semmi nem gátolja a feljutást a Premier League-be.
Mikel Arteta jelezte, hogy az Arsenal nyitott a januári átigazolási időszakban új játékosok szerződtetésére, miután a csapatot továbbra is sérülések sújtják.
A brit kormány terrorizmussal kapcsolatos vádak miatt szankciókat vezetett be Gurpreet Singh Rehal ellen, aki kulcsszerepet játszott a Morecambe futballklub átvételében.
Őrült izgalmas lesz az F1-finálé: Verstappen behúzta az időmérőt, de a bajnoki címtől még nagyon messze van
Max Verstappen nyerte a Forma-1-es szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj szombati időmérő edzését.
A top 15 sportolónő összesen 249 millió dollárt keresett, és idén már mindegyikük átlépte a 10 millió dolláros határt.
Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya fontolgatja, hogy a 2026-os világbajnokságon a cserejátékosok az öltözőben maradjanak a szélsőséges hőség miatt.
A rendőrség szerint az egykori sportolót kábítószer birtoklása miatt keresik.
A címvédő argentin válogatott az osztrák, az algériai és az újonc jordán együttessel került azonos csoportba a 2026-os labdarúgó-világbajnokság Washingtonban rendezett pénteki sorsolásán.
Jesse Lingard, egykori válogatott középpályás közös megegyezéssel felbontja szerződését az FC Szöullal, és jövő héten távozik a dél-koreai klubtól.
A sorsolás Donald Trump részvétele miatt erőteljes politikai színezetet kap, ami sokak szerint veszélyezteti a FIFA politikai semlegességét.
A volt bokszolót kábítószer birtoklása miatt keresik a rendőrök, ez szerepel a kiadott körözésben.
Shaka Hislop, korábbi Premier League-játékos bejelentette, hogy agresszív prosztatarákkal küzd.
Neymar visszatérése a 2026-os világbajnokságra erősen kérdéses, Carlo Ancelotti csak teljesen egészséges játékosokat válogat be a brazil keretbe.
A 33 éves egyiptomi sztárt Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője két egymást követő mérkőzésen is a kispadra ültette
Mégse megy olyan könnyen a feltámadás: megint pontokat hullajtott a Manchester United, türelmetlenek a szurkolók
A Manchester United ismét pontokat veszített, miután a West Ham elleni hazai mérkőzésen 1-1-es döntetlent játszott csütörtökön este.
A McLaren csapatfőnöke bejelentette, hogy a hétvégi nagydíjon szükség esetén csapatutasítást alkalmaznak, hogy Lando Norris vagy Oscar Piastri megnyerhesse a világbajnoki címet.
Megszólalt a vasárnapi versenyről Max Verstappen: így várja a mindent eldöntő nagydíjat, meglesz a vb-cím?
Max Verstappen nyugodtan várja az Abu Dhabi Nagydíjat, ahol vasárnap este akár ötszörös világbajnokká válhat: rendkívüli visszakapaszkodást mutatott be.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.