Botrányos baleset a legendás magyar úszóedző oktatásán: egy 3 éves fiút kellett újraéleszteni, későn vették észre, hogy baj van
Sport

Botrányos baleset a legendás magyar úszóedző oktatásán: egy 3 éves fiút kellett újraéleszteni, későn vették észre, hogy baj van

Pénzcentrum
2025. december 8. 09:03

Súlyos baleset történt a Turi György által vezetett Kőbánya Sport Club úszásoktatásán, egy hároméves kisfiút újra kellett éleszteni, miután nem vette észre senki, hogy a víz alá merült - úszómester ugyan tartózkodott a helyszínen, de ő sem látta a történteket. Az eset kapcsán a szülők feljelentést tettek, hiányolva a megfelelő tájékoztatást és a belső vizsgálatot.

Súlyos baleset történt a Turi György által vezetett Kőbánya Sport Club (KSC) úszásoktatásán - számolt be a 444.hu. Egy hároméves kisfiú majdnem megfulladt, leállt a légzése és a keringése is, újra kellett éleszteni. Az édesapa, aki az uszoda előterében várakozott, már csak akkor ért be, amikor gyermeke magához tért és sírt, miközben az edzők a mentőszolgálattal egyeztettek telefonon.

A baleset körülményei tisztázatlanok, senki sem tudta megmondani, mikor merült el a gyermek és mennyi időt töltött a víz alatt. Az apa beszámolója szerint fia jelentős mennyiségű vizet nyelt, amit háromszor is kihányt, később még a kórházban is.

A mentők gyorsan a helyszínre érkeztek. Amikor már a mentőautóban ültek, az úszómester egy baleseti jegyzőkönyvvel kereste fel az apát aláírás céljából, aki azonban erre nem volt hajlandó sokkos állapota miatt. Ez a dokumentum később nem került elő újra.

A baleset körülményeit homály fedi, ugyanis senki sem látta, amikor a kisfiú elmerült, és a többi gyermek sem jelezte a problémát. A vízben lévő gyermeket Turi György felesége, Turi Varga Zsuzsanna vette észre, aki az edzést tartotta, és ő húzta ki a vízből.

Bár az uszodában volt úszómester, ő a nagymedencénél tartózkodott, ahonnan egy paraván miatt nem láthatta a tanmedencét, ahol a baleset történt.

A szülők elégedetlenek a KSC reakciójával, hiányolták a megfelelő tájékoztatást és a belső vizsgálatot. Állításuk szerint Turi György felesége és annak fia megpróbálták minimalizálni az eset jelentőségét. Különösen nehezményezték, hogy Turi Varga Zsuzsanna egy héttel a történtek után kitüntetést vett át. A család végül feljelentést tett az ügyben.

A szülők azt szeretnék elérni, hogy a gyermekek nagyobb védelmet kapjanak a sportban, minden hasonló esetet automatikusan és szigorúan kivizsgáljanak, valamint megfelelő intézkedésekkel megelőzzék a jövőbeni baleseteket.

A lap megkereste a KSC-t és személyesen Turi Györgyöt is, de ők a folyamatban lévő ügyre hivatkozva nem kívántak nyilatkozni. A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) közleményben reagált: "A MÚSZ-t a klub tájékoztatta az esetről. Jelenleg a rendőrségi vizsgálat zajlik, ennek lezárását követően, annak eredményétől függően indulhat fegyelmi eljárás. A MÚSZ figyelemmel kíséri a most zajló vizsgálatot; annak lezárulta után dönt az esetleg szükséges lépések megtételéről."
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #baleset #gyerek #feljelentés #sport #úszás #mentő

