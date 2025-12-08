2025. december 8. hétfő Mária
Mohamed Salah falfestménye az Anfield Roadon 2022 júniusában az Anfield stadionnál, a Liverpool Football Club otthonában.
Sport

Kemény üzenetet küldött Salahnak a legendás Rooney: szerinte ezért nem kéne ilyeneket mondania

Pénzcentrum
2025. december 8. 14:14

Wayne Rooney szerint Mohamed Salah tönkreteszi saját örökségét a klub és Arne Slot vezetőedző elleni nyilvános kijelentéseivel - számolt be a BBC.

A korábbi Manchester United-csatár, Wayne Rooney szerint Arne Slot vezetőedzőnek most meg kell mutatnia tekintélyét, és nem szabadna Salahot beválogatnia sem a keddi Inter Milan elleni Bajnokok Ligája mérkőzésre, sem a szombati Brighton elleni hazai meccsre.

"Arne Slotnak meg kell mutatnia tekintélyét, behívni őt és közölni vele, hogy 'nem utazol a csapattal, amit mondtál, az elfogadhatatlan'" - nyilatkozta Rooney a legújabb podcast epizódjában.

Salah szombaton azt nyilatkozta, úgy érzi, a Liverpool "busz alá dobta" őt, és hogy kapcsolata a vezetőedzővel megromlott - erről a Pénzcentrum is beszámolt. Az egyiptomi támadó az utóbbi három mérkőzésen nem került a kezdőcsapatba, a szombati Leeds United elleni találkozón pedig egyáltalán nem kapott játéklehetőséget.

Mohamed Salah
Csapata: Liverpool
Posztja: támadó
Nemzetisége: egyiptomi
Életkora: 34 év
Szerződése lejár: 2027. június 29.
Piaci értéke: 45M €
Adatlap létrehozva: 2025.12.08.

Korábban többször is mondtam, hogy jó kapcsolatom van az edzővel, aztán hirtelen már nincs semmilyen kapcsolatunk. Úgy tűnik, mintha a klub busz alá dobott volna. Így érzem. Szerintem nagyon világos, hogy valaki azt akarja, hogy minden hibáért engem okoljanak

- mondta Salah a Leeds elleni mérkőzés után.

Rooney szerint Salahnak vagy rendeznie kell nézeteltéréseit Slottal, vagy távoznia kell a Liverpooltól. "Teljesen tönkreteszi a Liverpoolnál felépített örökségét. Szomorú lenne, ha mindezt eldobná. Teljesen rosszul kezelte a helyzetet" - tette hozzá az ötszörös Premier League-győztes.

A korábbi angol válogatott csatár különösen azt kifogásolta, hogy Salah azt mondta: "Nem kell minden nap harcolnom a pozíciómért, mert már kiérdemeltem azt." Rooney szerint ez arrogáns hozzáállás, hiszen "mindannyiunkat utolér az idő, és ebben a szezonban nem tűnt a legjobb formájában lévőnek".

Ha a csapattársa lennék, egyáltalán nem lennék elégedett azzal, amit mondott, mert most van a legnagyobb szüksége rá a Liverpoolnak. Valójában a szavaival ő dobta busz alá a Liverpoolt. Hihetetlen játékos volt a csapatnál, de ez tiszteletlen volt a csapattársaival, az edzőjével és a szurkolókkal szemben

- fogalmazott Rooney.

A 33 éves Salah 420 mérkőzésen 250 gólt szerzett a Liverpool színeiben, de az idei Premier League-szezonban csak négyszer volt eredményes 13 mérkőzésen. A Liverpool jelenleg a 9. helyen áll a bajnokságban, 10 ponttal lemaradva az éllovas Arsenal mögött.
Címlapkép: Getty Images
#eredmény #foci #sport #labdarúgás #meccs #csapat #támadó #bajnokok ligája #manchester united #premier league #liverpool #angol foci #szurkolók #wayne rooney #mohamed salah #vezetőedző #arne slot

