Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden estére a bankközi devizapiacon.
Hiába nyert a bíróságon a Buda-Cash károsult: milliókat követelnek tőle a brókerbotrány nyomán
Több mint tizenegy évvel a 2015-ös Buda-Cash-botrány után sem ért véget a károsultak kálváriája. Bár a bíróság egy friss, 2026-os jogerős ítéletben kimondta, hogy a brókercég jogtalanul terhelt többmilliós tartozást egy ügyfélre a svájci frank árfolyamsokkjakor, az állami felszámoló és a Befektetővédelmi Alap bürokratikus útvesztői miatt a károsult továbbra sem jut hozzá a pénzéhez, sőt egy abszurd csavar miatt hivatalosan még mindig tőle követelnek fizetést.
A Buda-Cash 2015 eleji csődje egybeesett a svájci jegybank váratlan döntésével, amellyel eltörölték a frank euróval szembeni árfolyamküszöbét. A hirtelen árfolyamsokk miatt rengeteg befektető került nehéz helyzetbe, ám egy speciális ügyfélkör, az úgynevezett "negatív egyenlegesek" tragédiáját a Buda-Cash partnere, a dán Saxo Bank eljárása váltotta ki. A pénzintézet ugyanis a kritikus napon a pozíciók automatikus lezárása és a megmaradt egyenlegek igazolása után órákkal utólag átárazta a tranzakciókat. Ezzel a magyar ügyfelek jelentős részét többmilliós adósságba taszította, teljesen figyelmen kívül hagyva a beállított veszteséglimiteket - írja a Telex.
Egyikük nem fogadta el, hogy a korábban közel kétmillió forintos pluszban lévő számlája helyett hirtelen 7,5 millió forintos tartozást mutattak ki nála. Bírósághoz fordult, és a hosszas jogi eljárás végén, 2026. május 28-án jogerősen pert nyert. A Fővárosi Ítélőtábla részletes ítéletében kimondta, hogy az utólagos átárazás szabálytalan volt, így az ügyfélnek visszajár az eredeti, 1,9 millió forintos egyenlege.
A jogerős ítélet ellenére a történet kafkai fordulatot vett. A Buda-Cash állami felszámolója, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSFN) a kifizetés helyett továbbra is fizetési felszólításokat küld a 7,5 milliós fiktív tartozásról. Ennek oka vélhetően az, hogy a felszámoló felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához, így nem tekinti lezártnak az ügyet. Ezzel párhuzamosan a Befektetővédelmi Alap (Beva) is tehetetlen, mivel álláspontjuk szerint addig nem fizethetnek, amíg a PSFN nem módosítja az ügyfél-nyilvántartást a károsult javára. Mivel ez nem történt meg, teljes patthelyzet alakult ki.
A hivatalos szervek válaszaiból kiderül, hogy nem egyedi esetről van szó. A PSFN tájékoztatása szerint a bíróság már 25 hasonló ügyben állapította meg a károsultak igazát, összesen mintegy 270 millió forint értékben. Csakhogy a felszámoló ezeket a követeléseket kártérítési igényként vette nyilvántartásba. A jogszabályok értelmében a Beva erre nem nyújthat kártalanítást, hiszen ők kizárólag a nyilvántartott ügyfélvagyon után fizetnek, a felszámoló pedig csak az eljárás legvégén, a vagyonfelosztáskor elégítené ki az ilyen igényeket, ami a gyakorlatban szinte a nulla megtérüléssel egyenértékű.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A kialakult helyzet komoly kérdéseket vet fel azokkal az ügyfelekkel kapcsolatban is, akik a pereskedés helyett korábban befizették a jogtalanul követelt összeget, vagy akiknek a tartozását a felszámoló időközben eladta külső követeléskezelőknek. Bár Magyarországon nincs precedensjog, a friss bírósági sikerek azt bizonyítják, hogy az egykori negatív egyenlegesek ellen támasztott brókercéges követelések jogilag megalapozatlanok voltak, így a károsultak peres úton sikerrel vehetik fel a harcot az igazukért.
Fokozott feszültséggel indul a hét a világ tőzsdéin.
A technológiai vállalatok szárnyalása hatalmas nyereséget hozott a nagybefektetőknek az elmúlt időszakban.
Csökkenő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a rövid héten
A népszerű énekesnő tartalékait a 2019-es válása és az azt követő koronavírus-járvány szinte teljesen felemésztette
Figyelem! Rendszerleállás jön több hazai nagybanknál: szünetelhet a kártyás fizetés, átutalás, netbank
Az OTP, az MBH és az Erste is informatikai karbantartást végez a következő hetekben, ami átmeneti szolgáltatáskiesésekkel jár.
Június eleje óta először emelkedett 71 ezer dollár fölé a Bitcoin árfolyama.
Megszólalt a legendás közgazdász: felejtsd el az AI-t, ebben a bizniszben van a jövő elképesztő vagyona
A mesterséges intelligencia helyett a klímaváltozás elleni fellépés lehet a 21. század meghatározó növekedési története Nicholas Stern brit közgazdász szerint.
A Mol árfolyama az olajár emelkedése miatt tudott emelkedni.
Ide menekítik most a pénzüket az élelmes magyarok: elképesztő összegek áramlanak ebbe a megtakarításba
A gyarapodást az elmúlt időszak erőteljes bérnövekedése, valamint az év eleji állami kifizetések is támogatták.
Óriási a felbolydulás a tőzsdéken: Donald Trump bejelentése mindent átírt - a forint is egyre nagyobb bajban
A nemzetközi trendeknek megfelelően a magyar tőzsde is mínuszban indította a hetet.
A megélhetési költségek, a jövő miatti bizonytalanság és a pénzügyi felkészületlenség ma már ugyanannyira nyugtalanítják az embereket, mint az egészségük.
Bár némi javulás figyelhető meg a magyarok pénzügyi tudatossága és felkészültsége terén, a társadalom jelentős része továbbra is pénzügyi nyomás alatt él.
Kiemelkedő befektetői érdeklődés és vegyes hozammozgások jellemezték az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK) csütörtöki aukcióit.
Önkormányzati és munkáltatói lehetőségek is segíthetnek a temetés költségeinek enyhítésében 2026-ban. Konkrét példákkal mutatjuk meg, hogyan működhet a temetési támogatás.
Erről kevesen tudnak, pedig fizeti az egészségpénztár: rengeteg magyar költött fölöslegesen vagyonokat
Az iskolakezdés jelentős terhet róhat a családi kasszára, a tanszerek, az iskolatáska és a ruházat mellett ugyanis egyre több háztartásnak kell digitális eszközök beszerzésével is...
Négyszázmilliárdos gigavásárlás előtt áll a MOL: sok mindent átír ez a tranzakció - minden magyar részvényest érint a lépés
A MOL 2026 második negyedévében jelentős eredményjavulást ért el a magas olaj- és gázáraknak, valamint a kedvező finomítói marzsoknak köszönhetően.
Fizetéstől fizetésig tengődik 10-ből 3 magyar: nem marad semmijük hó végére, de már látszik a fény az alagút végén
A tartós gazdasági nyomás miatt a mindennapi túlélés jelentősen kiszorította a hosszú távú célokat Magyarországon.
Soha nem látott mértékben, csaknem ezer milliárd forinttal nőtt júniusban a magyar háztartások pénzügyi megtakarításainak állománya.