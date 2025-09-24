Míg az Európai Unió számos tagállamában a bérlakás mint lakhatási megoldás domináns modellként jelenik meg, addig hazánkban a saját tulajdonszerzés élvez prioritást.
Így szabadulna a házi őrizetből Tarsoly Csaba: hihetetlen, mit talált ki a Quaestor-vezér
A Fővárosi Ítélőtábla elutasította Tarsoly Csaba, a Quaestor egykori vezetőjének kérelmét, amelyben bűnügyi felügyeletének enyhítését kérte. A több mint harmincezer kisbefektetőt megkárosító pénzügyi botrány főszereplője templomba járással és karitatív tevékenységgel indokolta volna rendszeres kimozdulását.
A Quaestor-ügy főszereplője, Tarsoly Csaba továbbra sem hagyhatja el azt az ingatlant, ahol bűnügyi felügyeletét tölti. A Fővárosi Ítélőtábla szeptember 23-i határozatában elutasította a volt cégvezér kérelmét, amelyben a korlátozások enyhítését kérte.
Tarsoly 2015 márciusától két évig előzetes letartóztatásban volt, azóta pedig házi őrizetben, illetve bűnügyi felügyelet alatt áll. Helyzetén az sem változtatott, hogy tavaly első fokon 13 év fegyházbüntetésre ítélték. Korábban egy meghatározott területen mozoghatott, de az elsőfokú ítélet óta szigorúbb feltételek vonatkoznak rá. 2024 végéig a Quaestor-csoport egykori Üdülő utcai villájában tartózkodott, jelenleg egy Budenz úti társasházi lakásban él - közölte a HVG.
A volt pénzügyi vezető kérelmében arra hivatkozott, hogy szeretne heti két napon karitatív munkát végezni a Szent Erzsébet Idősek Otthonában, meglátogatni anyósát és segíteni annak gyógykezelésre szállításában a pomázi Kiskovácsi Pszichiátriai Intézetbe, valamint vasárnap reggelente misére járni a Pasaréti Páduai Szent Antal templomba.
A bíróság azonban nem találta megalapozottnak a kérelmet. Hasonlóképpen elutasította Májer Zsolt, a Quaestor-birodalom 16 év fegyházra ítélt igazgatójának enyhítési kérelmét is, aki beteg kiskorú gyermekei ápolására hivatkozott.
Az ítélőtábla indoklásában kifejtette, hogy a kényszerintézkedés nem sérti az ártatlanság vélelmét és nem tekinthető előrehozott büntetésnek sem. A bíróság hangsúlyozta, hogy az elsőfokú fegyházbüntetések súlyossága miatt nincs helye a korlátozások enyhítésének, különösen mivel az ügyészség fellebbezése alapján a büntetések másodfokon akár súlyosbodhatnak is.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
"A vádlottakkal szemben hétszázat meghaladó számú, többségében jelentős tárgyi súlyú bűncselekmények miatt folyik a büntetőeljárás, melyeket bűnszervezetben és üzletszerűen követettek el, továbbá a vád szerint a bűnszervezet létrehozója és irányítója Tarsoly Csaba István I. r. vádlott volt, míg az operatív vezetést Májer Zsolt III. rendű vádlott látta el" – olvasható a bírósági indoklásban.
A bíróság szerint az, hogy a vádlottak eddig betartották a rájuk vonatkozó szabályokat, nem érdem, hanem kötelességük, és a hosszú büntetőeljárás sem indok a korlátozások enyhítésére, mivel nem börtönben, hanem saját lakhelyükön tartózkodhatnak.
Közben továbbra is jogi viták zajlanak Tarsoly korábbi lakhelye, az Üdülő utcai villa körül. A volt Quaestor-vezér felesége és családtagjai évek óta ingyenesen használják az ingatlant, és az új tulajdonos hiába próbálja birtokba venni azt. Az ügyben több per is folyik: az új tulajdonos a kiköltöztetésért küzd, míg Tarsoly felesége tulajdonrészt és kártérítést követel az általuk elvégeztetett felújítási munkálatokért.
A közel egy hetes kényszerszünet után a "Jimmy Kimmel Live!" kedden visszatér az ABC műsorára.
Az Akvárium Klub felfüggesztette a 2026 első felére tervezett koncertek, konferenciák és más események szervezését.
Epizódonként 200 ezer forintot, havi 400 ezret keresett a Szomszédokban Kulka János. A Nemzet Színésze arról beszélt, minden pénzét elverte, rengeteg autót vásárolt.
Az éttermeket 1-től 20-ig terjedő skálán értékelték, ahol a 20 a lehető legjobb eredmény.
Három teltházat már biztosan csinálnak a videós testvérek a Dome-ban, ma bejelentették a negyedik koncertet is.
A fiatal magyar zenész több európai várost is érint fél év múlva induló turnéján, a jegyeket egy hét múlva mindenki megvásárolhatja majd.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/38. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már 166 millió forintért játszhatnak a játékosok.
Arról is beszélt, hogy bár egy ingatlan végtelen pénzt felemészt, számára nagyon fontos az otthon érzés.
Na, vajon elvitte-e valaki a 1 milliárd 200 millió forintos főnyereményt a 38. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Telitalálat nem született, így a következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 46,7 milliárd forint.
A rendőri jelenlét megerősítése óta, az elmúlt két hétben 43 embert fogtak el a rendőrök a budapesti Blaha Lujza téren és környékén
Presser zakóban és csokornyakkendőben érkezett a tárgyalásra, majd szellemes válaszaival sikerült zavarba hoznia az ellenfelet.
Leáldozott a pörköltnek és a pacalnak? Így tűnnek el lassan a klasszikus magyar fogások az éttermekből
A magyar gasztronómia új korszakba lépett – nem a séfek, hanem a fiatalok diktálják az irányokat.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig több mint 600 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?
Most közölte a Szerencsejáték Zrt.: ilyen nagyon ritkán van az Eurojackpot lottón, minden játékost érint
Az elérhető legnagyobb nyereményért, 120 millió euróért, vagyis bruttó 47,1 milliárd forintért izgulhatnak a szerencsevadászok az Eurojackpoton.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/38. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin.
Szeptember 20-án nyit a Time Out Market Budapest a Corvin Palace-ban, ami 11 étteremnek és 3 bárnak ad otthont,
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is