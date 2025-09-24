2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
Veszélyes és ijesztő bűnözőt bilincsel meg egy rendőr
Szórakozás

Így szabadulna a házi őrizetből Tarsoly Csaba: hihetetlen, mit talált ki a Quaestor-vezér

Pénzcentrum
2025. szeptember 24. 15:31

A Fővárosi Ítélőtábla elutasította Tarsoly Csaba, a Quaestor egykori vezetőjének kérelmét, amelyben bűnügyi felügyeletének enyhítését kérte. A több mint harmincezer kisbefektetőt megkárosító pénzügyi botrány főszereplője templomba járással és karitatív tevékenységgel indokolta volna rendszeres kimozdulását.

A Quaestor-ügy főszereplője, Tarsoly Csaba továbbra sem hagyhatja el azt az ingatlant, ahol bűnügyi felügyeletét tölti. A Fővárosi Ítélőtábla szeptember 23-i határozatában elutasította a volt cégvezér kérelmét, amelyben a korlátozások enyhítését kérte.

Tarsoly 2015 márciusától két évig előzetes letartóztatásban volt, azóta pedig házi őrizetben, illetve bűnügyi felügyelet alatt áll. Helyzetén az sem változtatott, hogy tavaly első fokon 13 év fegyházbüntetésre ítélték. Korábban egy meghatározott területen mozoghatott, de az elsőfokú ítélet óta szigorúbb feltételek vonatkoznak rá. 2024 végéig a Quaestor-csoport egykori Üdülő utcai villájában tartózkodott, jelenleg egy Budenz úti társasházi lakásban él - közölte a HVG.

A volt pénzügyi vezető kérelmében arra hivatkozott, hogy szeretne heti két napon karitatív munkát végezni a Szent Erzsébet Idősek Otthonában, meglátogatni anyósát és segíteni annak gyógykezelésre szállításában a pomázi Kiskovácsi Pszichiátriai Intézetbe, valamint vasárnap reggelente misére járni a Pasaréti Páduai Szent Antal templomba.

A bíróság azonban nem találta megalapozottnak a kérelmet. Hasonlóképpen elutasította Májer Zsolt, a Quaestor-birodalom 16 év fegyházra ítélt igazgatójának enyhítési kérelmét is, aki beteg kiskorú gyermekei ápolására hivatkozott.

Az ítélőtábla indoklásában kifejtette, hogy a kényszerintézkedés nem sérti az ártatlanság vélelmét és nem tekinthető előrehozott büntetésnek sem. A bíróság hangsúlyozta, hogy az elsőfokú fegyházbüntetések súlyossága miatt nincs helye a korlátozások enyhítésének, különösen mivel az ügyészség fellebbezése alapján a büntetések másodfokon akár súlyosbodhatnak is.

"A vádlottakkal szemben hétszázat meghaladó számú, többségében jelentős tárgyi súlyú bűncselekmények miatt folyik a büntetőeljárás, melyeket bűnszervezetben és üzletszerűen követettek el, továbbá a vád szerint a bűnszervezet létrehozója és irányítója Tarsoly Csaba István I. r. vádlott volt, míg az operatív vezetést Májer Zsolt III. rendű vádlott látta el" – olvasható a bírósági indoklásban.

A bíróság szerint az, hogy a vádlottak eddig betartották a rájuk vonatkozó szabályokat, nem érdem, hanem kötelességük, és a hosszú büntetőeljárás sem indok a korlátozások enyhítésére, mivel nem börtönben, hanem saját lakhelyükön tartózkodhatnak.

Közben továbbra is jogi viták zajlanak Tarsoly korábbi lakhelye, az Üdülő utcai villa körül. A volt Quaestor-vezér felesége és családtagjai évek óta ingyenesen használják az ingatlant, és az új tulajdonos hiába próbálja birtokba venni azt. Az ügyben több per is folyik: az új tulajdonos a kiköltöztetésért küzd, míg Tarsoly felesége tulajdonrészt és kártérítést követel az általuk elvégeztetett felújítási munkálatokért.
Címlapkép: Getty Images
#csalás #ingatlan #per #bíróság #quaestor #villa #szórakozás #fővárosi ítélőtábla #tarsoly csaba #bűnszervezet

