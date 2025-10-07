Lekapcsolták a nagypályás magyar orvosbárókat: óriási pénzt szedtek össze a betegektől

Vesztegetés gyanújával fogtak el két főorvost és egy szociális munkást Budapesten – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a Nemzeti Védelmi Szolgálat 2023. október 6-án tett feljelentést, mert a gyanú szerint egy fővárosi kórház belgyógyászati osztályán két főorvos államilag finanszírozott elhelyezésért és ellátásért havi 100–140 ezer forintot kért alapítványi támogatás címén.

A jogszerűség látszatát illegális pénztárral próbálták fenntartani, vagy a pénzt maguk vették át, távollétükben pedig a kórház alkalmazásában álló szociális munkás.

A BRFK rendőrei két évnyi adatgyűjtés után 2025. október 1-jén fogták el a három gyanúsítottat. Az orvosoktól több száz millió forintot, iratokat és technikai eszközöket foglaltak le.

Az ügyben az egyik főorvost 40, a másikat 51 rendbeli, a szociális munkást pedig 4 rendbeli vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. A két főorvost őrizetbe vették, a bíróság elrendelte letartóztatásukat.