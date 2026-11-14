2026. november 14. szombat Aliz
1 °C Budapest
OTP Bank Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
hulló levelek narancssárga, sárga, barna és többszínű kivitelben, sárgás-szürke és türkiz-narancs divatirányzatokkal, trend színekkel őszi időjárás szél szeles windy
Otthon

Rég volt ennyire szeles nap, megdőlt a szélrekord: ilyen idő vár ránk szombaton, vasárnap és hétfőn

Pénzcentrum
2026. november 14. 17:34 2 perc

Megdőlt az országos és a fővárosi szélrekord pénteken - közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján szombaton. Azt írták: pénteken egy hidegfront áthaladása zárta le a csapadékosabb időt, aminek következtében az északnyugatira, északira forduló szél sokfelé megerősödött, többfelé viharossá fokozódott, és megdőlt a pénteki napra vonatkozó országos, illetve fővárosi szélrekord is.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Keleti-Bakony délkeleti lejtőin fekvő Ösküben óránkénti 118 kilométeres széllökést mértek pénteken, a fővárosban a János-hegyen pedig óránkénti 99 kilométerest. A korábbi országos rekordot a Kab-hegyen mérték, ez 115,56 kilométer/órás volt, a budapestit pedig - ami 84,6 kilométer/órás volt - a főváros belterületén, mindkettőt még 2004-ben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szombaton a légmozgás többnyire mérsékelt marad, és túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul. Késő estére -2 és +3 fok közé csökken a hőmérséklet. 

Este is döntően derült marad az ég, foltokban köd képződik, majd hajnalban a délnyugati tájak fölé némi fátyolfelhőzet érkezik. Csapadék nem lesz. Nagyrészt gyenge, mérsékelt marad a légmozgás - írja a HungaroMet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -6 és +1 fok között alakul. 

Vasárnap a napsütést követően délnyugat felől növekszik a fátyolfelhőzet, amely az ország egyes részein vastagszik is. Néhol gyenge eső nem kizárt. A délkeleti szél elsősorban az Észak-Dunántúlon élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul. 

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Hétfőn nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, de kisebb-nagyobb szakadozások előfordulhatnak. Csapadékrendszer erősödik meg fölöttünk, amelyből több helyen számíthatunk esőre, záporra, északnyugaton a legkisebb a csapadék esélye. A délies, majd a nyugatias szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet 0 és +7, a maximum-hőmérséklet 6 és 14 fok között valószínű. 
Címlapkép: Getty Images
#otthon #Budapest #szél #időjárás #hőmérséklet #hidegfront #rekord #időjárás előrejelzés #széllökés #hétvégi időjárás #hungaromet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:52
19:19
18:26
17:55
17:34
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 13. 17:34 Mi folyik a tőzsdéken? Brutális mélyrepülésben az amerikai papírok az NVIDIA botrány után – közben egy magyar részvény nagyon kilőtt
november 13. 13:59 Brutális eladási hullám söpör végig a kötvénypiacokon – Meddig tarthat még ki a forint?
november 13. 11:15 Óriási fúzióra készülhet Elon Musk, botrány robbant ki az Nvidiánál: mi történik a tőzsdéken?
november 13. 06:30 Küszöbön a következő nagy befektetési áttörés? Komoly lehetőséget szalaszthat el, aki lemarad a forradalomról
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Hatalmas bajban a magyar munkaerőpiac: olyan emberek sem találnak munkát, akik korábban bárhol el tudtak helyezkedni
2026. november 14.
Hatalmas bajban a magyar munkaerőpiac: olyan emberek sem találnak munkát, akik korábban bárhol el tudtak helyezkedni
2026. november 13.
700 ezres fizetéssel csábít hazánk egyik legnagyobb vállalata: számos embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2026. november 14.
Amerika és Kína mellett India is óriásit léphet előre 2040-ben, mutatjuk, hol lesz Magyarország helye
2026. november 14.
Tömegével láncolja magához a magyarokat a TikTok: elképesztő, hányan használják már naponta
2026. november 13.
Rendkívüli! Magyar Péter: Több mint hatmilliárd forint értékű készpénzt foglalt le az NVVH a Seszták-ügyben, erdőkben ásták el a lóvét
NAPTÁR
Tovább
2026. november 14. szombat
Aliz
46. hét
November 14.
A cukorbetegek világnapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megvan, kik lehetnek a Wekerle Plusz első igazi nagy nyertesei: akinek itt van háza, dörzsölheti a markát
2
2 hete
Új lakhatási forma hódíthatja meg Budapestet: már 110 ezer forintért is lehet szobát bérelni, de van egy csavar
3
4 napja
Advent 2026: mikor van advent első vasárnapja? – A karácsonyi ünnepkör története, a rózsaszín gyertya jelentése, népszokások, hagyományok adventkor
4
2 hete
Új áramtarifát vezetnek be 2027-től: már igényelhető, meglepően olcsó lehet a klímás fűtés - de nem mindenkinek
5
2 hete
Megvan a vevő Magyar Péter és Varga Judit balatonhenyei villájára: 299 millió volt a kínálati ár
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatlábkockázat
Az eszközök lényegesen érzékenyebbek a kamatlábváltozásra, mint a források, így kamatláb-emelkedés esetén az előbbiek jóval nagyobb mértékben értékelődnek le az utóbbiaknál, így jelentős mértékű saját tőke veszteség keletkezhet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 14. 19:19
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 46. játékhéten
Pénzcentrum  |  2026. november 14. 17:55
Jöhet egy retro küldetés? Ez a kvíz csak a veterán gamereknek sikerülhet!
Agrárszektor  |  2026. november 14. 19:31
Figyelmeztetést adott ki Brüsszel: sok helyen kötelező intézkedések jönnek