A próbák során kisebb szoftverhibákra derült fény, amelyeket ki kell javítani.
Rég volt ennyire szeles nap, megdőlt a szélrekord: ilyen idő vár ránk szombaton, vasárnap és hétfőn
Megdőlt az országos és a fővárosi szélrekord pénteken - közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján szombaton. Azt írták: pénteken egy hidegfront áthaladása zárta le a csapadékosabb időt, aminek következtében az északnyugatira, északira forduló szél sokfelé megerősödött, többfelé viharossá fokozódott, és megdőlt a pénteki napra vonatkozó országos, illetve fővárosi szélrekord is.
A Keleti-Bakony délkeleti lejtőin fekvő Ösküben óránkénti 118 kilométeres széllökést mértek pénteken, a fővárosban a János-hegyen pedig óránkénti 99 kilométerest. A korábbi országos rekordot a Kab-hegyen mérték, ez 115,56 kilométer/órás volt, a budapestit pedig - ami 84,6 kilométer/órás volt - a főváros belterületén, mindkettőt még 2004-ben.
Szombaton a légmozgás többnyire mérsékelt marad, és túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul. Késő estére -2 és +3 fok közé csökken a hőmérséklet.
Este is döntően derült marad az ég, foltokban köd képződik, majd hajnalban a délnyugati tájak fölé némi fátyolfelhőzet érkezik. Csapadék nem lesz. Nagyrészt gyenge, mérsékelt marad a légmozgás - írja a HungaroMet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -6 és +1 fok között alakul.
Vasárnap a napsütést követően délnyugat felől növekszik a fátyolfelhőzet, amely az ország egyes részein vastagszik is. Néhol gyenge eső nem kizárt. A délkeleti szél elsősorban az Észak-Dunántúlon élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul.
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Hétfőn nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, de kisebb-nagyobb szakadozások előfordulhatnak. Csapadékrendszer erősödik meg fölöttünk, amelyből több helyen számíthatunk esőre, záporra, északnyugaton a legkisebb a csapadék esélye. A délies, majd a nyugatias szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet 0 és +7, a maximum-hőmérséklet 6 és 14 fok között valószínű.
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