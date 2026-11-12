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Nem mond le a Margitszigetről a XIII. kerület: megszólalt a polgármester, minisztériumi segítséget kérnek a fővárossal szemben
Nem támogatja a Fővárosi Közgyűlés, hogy a Margitsziget ismét a XIII. kerület közigazgatási területéhez tartozzon, a kerületi önkormányzat ennek ellenére folytatja a kezdeményezést. Tóth József polgármester szerint a végső döntés az Országgyűlés kezében van, és számos érv szól amellett, hogy visszaállítsák az 2013 előtti közigazgatási rendet. A kerületi önkormányzat már meg is kereste az ügyben az illetékes minisztériumot.
A Margitsziget 2013 júliusáig a XIII. kerülethez tartozott, ám egy törvénymódosítás nyomán az Országgyűlés közvetlen fővárosi irányítás alá helyezte. Ezzel Budapest egyetlen olyan területe lett, amely nem tartozik egyik kerület közigazgatási területéhez sem. A XIII. kerületi önkormányzat azóta is vitatja az akkori döntést, és idén ismét kezdeményezte a korábbi állapot helyreállítását.
A képviselő-testület június 25-én határozott arról, hogy kezdeményezi a Margitsziget visszacsatolását a kerülethez, ehhez pedig először a Fővárosi Önkormányzat támogatását kérte. A Fővárosi Közgyűlés azonban nem támogatta az előterjesztést, és nem élt a felterjesztési jogával sem, amellyel a kormánynál kezdeményezhette volna a közigazgatási határok módosítását.
A XIII. kerület polgármestere a kerületi tévének adott interjújában többek között arról beszélt, hogy a fővárosi elutasítás nem jelenti a kezdeményezés végét. Mint felidézte, annak idején is az Országgyűlés döntött a Margitsziget közigazgatási hovatartozásáról, ezért most is a parlament kezében van a végső szó.
A Fővárosi Közgyűlésben kisebbségben maradt a visszacsatolást támogató javaslat, amely Tóth József elmondása szerint mindössze nyolc támogató szavazatot kapott. A polgármester szerint a kerület megvárta a fővárosi állásfoglalást, majd a júniusi képviselő-testületi határozatnak megfelelően továbbította a kezdeményezést az illetékes minisztériumnak.
A következő lépés az lehet, hogy a minisztérium az Országgyűlés elé terjeszti az ügyet. Erről, illetve a parlamenti döntésről egyelőre nincs információ. Arra a kérdésre, hogy a fővárosi szavazás után milyen esélyt lát a parlamenti támogatásra, különösen annak fényében, hogy a Tisza Párt fővárosi képviselői sem támogatták egységesen a javaslatot, Tóth József úgy válaszolt: „Én mindent el tudok képzelni, és a remény hal meg utoljára, szokták mondani.”
Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok érv szól amellett, hogy álljon vissza az a helyzet, az a rend, amely az 1949-es közigazgatási rendelkezés alapján jött létre
- tette hozzá.
Nem a tulajdonjogot akarja megszerezni a XIII. kerület
Az interjúban szóba került az is, hogy a Margitsziget visszacsatolása esetén ki lenne felelős a parkok fenntartásáért, illetve változnának-e a sziget tulajdonviszonyai. Tóth József szerint fontos különválasztani a közigazgatási hovatartozást és a tulajdonjogot, ugyanis a kerület kezdeményezése kizárólag az előbbire vonatkozik.
A polgármester elmondása szerint a tulajdoni lap alapján a terület egyes részeinek a Honvédelmi Minisztérium, az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye és a Fővárosi Önkormányzat a tulajdonosa. A közigazgatási határok módosítása ezeket a tulajdonviszonyokat nem érintené.
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Tóth József más budapesti példákat is említett, amelyek szerinte azt mutatják, hogy a tulajdonosi, fenntartói és közigazgatási viszonyok nem feltétlenül esnek egybe. Felidézte, hogy a korábbi előkészítés során a Városliget is hasonló besorolást kapott volna, ám végül kikerült a javaslatból. Emellett a Citadellát és a Hősök terét is megemlítette, arra keresve a választ, hogy ezek a területek miért nem tartoznak szintén közvetlen fővárosi közigazgatási irányítás alá.
Itt volt a világ legkisebb népszavazása
A Margitsziget 1950 és 2013 között a XIII. kerület közigazgatási területéhez tartozott. Az Országgyűlés 2013-ban módosította a főváros közigazgatási rendszerét, ennek eredményeként a sziget közvetlenül a Fővárosi Önkormányzat igazgatása alá került.
A mostani kezdeményezés ezt a döntést fordítaná vissza. A XIII. kerület szerint a sziget fizikailag és funkcionálisan is szorosan kapcsolódik Angyalföldhöz, Újlipótvároshoz és Vizafogóhoz, ezért a helyi közigazgatási feladatok hatékonyabban szervezhetők lennének kerületi szinten.
A kerület a jogszabályoknak megfelelően helyi véleménynyilvánító népszavazást írt ki 2013-ban. A szigeten akkor három állandó lakos élt (ezzel vélhetően az volt a világ legkisebb népszavazása), közülük ketten szavaztak, és egyhangúlag a XIII. kerülethez tartozás fenntartása mellett tették le a voksukat.
A referendum eredménye ugyan nem változtatta meg a már elfogadott törvényt, de a mostani kezdeményezésben is hivatkozási alapként szolgál.
Mint korábbi cikkünkben megírtuk: a kerület szerint a 2013-as változtatás óta mintegy 5 milliárd forint építményadó és idegenforgalmiadó bevételtől esett el. Álláspontjuk szerint a 2013-ban bevezetett szabályozás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Úgy vélik, az elmúlt 13 év tapasztalatai azt mutatják, hogy a Margitsziget fővárosi közvetlen igazgatása nem épült be megfelelően sem a bíróságok, sem a hatóságok működési gyakorlatába.
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