Babona vagy valóság? Nézzünk a számok mögé, tényleg szerencsétlenebbek vagyunk péntek 13-án?

Sokan babonás félelemmel tekintenek péntek 13-ára. Az Allianz Hungária tízéves kárstatisztikái szerint a káresetek száma ilyenkor valóban emelkedik: a péntekek amúgy is „kárintenzív” napnak számítanak, de ha a hónap 13. napjára esnek, a bejelentett károk száma átlagosan 17 százalékkal is meghaladja a többi nap átlagát. És bár a biztosító szakértői szerint a megelőzés és a tudatosság sokkal fontosabb, mint a babona, a közelgő június 13-án, pénteken is érdemes vigyázni magunkra és az értéktárgyainkra.

