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Beázott a pécsi rendelőintézet: több orvos rendelése is leállt, figyelmeztetést adtak ki
A keddi esőzések következtében jelentős mennyiségű víz jutott a pécsi Lánc utcai rendelőintézet egyik épületszárnyába, ezért az érintett épületrészt le kellett zárni, és az ott dolgozó kilenc alapellátó orvosnak ideiglenesen el kellett hagynia a rendelőket - közölte a pécsi önkormányzat az MTI-vel kedden.
A helyhatóság közleményében azt írták, hogy a kialakult helyzet miatt négy háziorvos és öt házi gyermekorvos rendelése szünetel átmenetileg, a betegellátás mielőbbi újraindítása érdekében jelenleg is zajlik a szükséges intézkedések és az ideiglenes elhelyezés megszervezése.
A rendelések újraindulásának időpontjáról az önkormányzat és az Egyesített Egészségügyi Intézmények (EEI) haladéktalanul tájékoztatást ad, amint rendelkezésre állnak a szükséges információk. Addig is a betegek saját háziorvosuktól, illetve házi gyermekorvosuktól telefonon vagy e-mailben kaphatnak tájékoztatást a rendelések menetéről, az ellátás helyéről és módjáról - közölték.
Felhívták a figyelmet arra, hogy az épületben működő, beázással nem érintett szakrendelések továbbra is működnek, néhányat az épületen belül ideiglenesen más helyiségbe kellett áthelyezni.
Az önkormányzati tulajdonú épület legrosszabb állapotú szárnyának tetőszigetelési felújítása nemrég kezdődött meg, és a kivitelezés során bekövetkezett hiba okozta a beázást. A munkálatokat végző vállalkozó vállalja a felelősséget a kialakult helyzetért, és már megkezdte a hiba elhárítását, valamint a keletkezett károk helyreállítását - olvasható a közleményben.
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