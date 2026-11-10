Szingapúrban lefoglalták azt az óceánjáró hajót, amelynek utasait a múlt hónapban Kambodzsában hagyták, miután az amerikai üzemeltető cég fizetésképtelenné vált.
21 millió forintért vette a felújított álomházat, most kabátban alszik a konyhában: rémálommá vált a vidéki élet egy magyar faluban
Négy évvel ezelőtt még úgy tűnt, valóra válik Szilvia álma: a főváros környékéről vidékre költözött, és 21 millió forintért megvásárolt egy kívülről rendezettnek, felújítottnak látszó parasztházat a Mátra lábánál fekvő Domoszlón. A beköltözés után azonban hamar kiderült, hogy a szépen glettelt falak súlyos szerkezeti problémákat takarnak. Az épület azóta folyamatosan repedezik, penészedik, télen pedig szinte lehetetlen kifűteni. A nő négy éve pereskedik az előző tulajdonossal, de az ügy egyelőre nem jutott nyugvópontra.
Szilvia négy évvel ezelőtt vásárolta meg a Heves megyei Domoszlón található, 1948-ban épült vályogházat. A 21 millió forintos vételárért egy látszólag felújított, rendezett ingatlant kapott, amelyről első pillantásra nem gondolta volna, hogy komoly szerkezeti problémák vannak vele. A nő a beköltözés előtt mindössze egy tisztasági festéssel számolt.
A munkálatok megkezdésekor azonban több helyen levált a festék és a glett, a falakon pedig egyre nagyobb repedések jelentek meg. Szilvia elmondása szerint az épület falai röviddel a beköltözés után hangos roppanások közepette kezdtek megnyílni. Később az is kiderült, hogy a korábbi felújítás során a repedéseket dryvit hálóval és vékony vakolattal fedték el, a belső falakat pedig gipszkarton előtétfallal burkolták. A Blikk cikke szerint az előző tulajdonos tervdokumentáció és építési engedély nélkül végzett jelentős átalakításokat az épületen. A vályogfalakra nehéz vasbeton koszorú került, a tetőt pedig masszív betoncserepekkel fedték le. Ezek a beavatkozások egy régi vályogház esetében különösen komoly terhelést jelenthetnek.
A szakértő szerint a szakszerűtlen átépítés okozta a bajt
A vályogház állapota az évek során tovább romlott. Az egyik főfal kifelé dőlt, a betonkoszorú elmozdult, a tető meghajlott, a falakon pedig olyan rések keletkeztek, amelyekbe már egy emberi kéz is befér. A bíróság által kirendelt igazságügyi építésügyi szakértő megállapítása szerint a problémák közvetlen oka a vályogház szakszerűtlen, átgondolatlan átépítése volt. A betonozott padozat és a belső gipszkarton burkolat akadályozta az épület természetes szellőzését és páraszabályozását, a repedésekre felvitt háló pedig csak elfedte a korábbi hibákat, a szerkezeti problémákat nem oldotta meg.
A szakértő szerint az ingatlan piaci értelemben a forgalomképesség határára került: a helyreállítás és a megerősítés költségei meghaladhatják az épület értékét.
Télen akár 10 fokra is lehűl a ház
A szerkezeti hibák nemcsak az épület állapotát, hanem Szilvia mindennapjait is megkeserítik. A repedéseken keresztül bejut a nedvesség, a szobákban és még a laminált padló alatt is megjelent a fekete penész. A ház annyira rosszul tartja a meleget, hogy a vegyes tüzelésű kazán egész napos működtetése mellett is csak 17 fok körüli hőmérsékletet tudnak elérni, a hidegebb időszakokban pedig 10 fokot is mértek.
Az asszony az omlásveszély miatt a két utcafronti szobát már alig meri használni. A konyhában, a földre terített matracon alszik, és előfordul, hogy éjszaka fel kell kelnie, hogy még több ruhát vegyen magára a hideg miatt.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A beszámoló szerint a mindennapi megélhetését részmunkaidős pultos munkából és édesanyja támogatásából próbálja biztosítani.
Négy éve tart a per, egyelőre nincs megoldás
A szavatossági per négy éve húzódik a Gyöngyösi Járásbíróságon. Az eladó a tárgyalásokon elismerte, hogy tizenkét éven keresztül tudott a falak mozgásáról és a repedésekről, a szavatossági felelősségét azonban vitatja. A történetet tovább bonyolítja egy korábbról fennálló telekhatárvita is, amelyről Szilvia állítása szerint nem kapott tájékoztatást a vásárlás előtt. A per korábbi szüneteltetése idején kilenc érdeklődő is megnézte az ingatlant, de egyikük sem vásárolta meg. A súlyos műszaki problémák mellett az is akadályt jelentett, hogy az épület egyes toldásait nem vezették át az ingatlan-nyilvántartási térképen, így a házra banki kölcsönt vagy CSOK-ot sem lehetett felvenni.
A helyzetet az is nehezíti, hogy a beszámoló szerint még egy számára kedvező bírósági döntés esetén sem biztos, hogy Szilvia visszakaphatja a kifizetett vételárat: az eladó vagyoni helyzete miatt a pénz behajtása is kérdéses lehet. A nő most a nyilvánossághoz fordult, és olyan jogi képviselőt keres, aki segíthet átlátni a bonyolult ügy iratait, és esélyt adhat arra, hogy végre megoldás szülessen a négy éve húzódó történetben.
Valóságos roham indult a hazai kerti kutakért: ennyibe kerül 2026-ban egy saját kút fúrása Magyarországon - milliós tételekről is szó lehet
Az idei aszály után sok kerttulajdonosban felmerülhetett a kérdés: nem lenne egyszerűbb saját kútból locsolni, mint folyton az esőre várni, vagy a vezetékes vizet használni?
Vége, megszűnhet a több mint 40 éves délegyházi nudistastrand és kemping: még a tó vizét is kiszivattyúznák
Komoly fordulat előtt állhat a több mint négy évtizedes múltra visszatekintő délegyházi naturista strand és kemping sorsa.
Újabb fordulat a magyarországi azbesztbotrányban: megszólalt a Magyar Közút, vizsgálat indul Gyömrőn
A Magyar Közút a szennyezés körülményeinek teljes körű tisztázása érdekében további, több helyszínre kiterjedő vizsgálatot indított.
Elegük lett a gúnyolódásból, a falu névtábláját is összetörték: így tűnt el ez a vicces nevű magyar település a térképről
Ma már Mecsekfalu néven ismerjük, de Baranya egyik településrészének egészen más neve volt a múlt század elején. Szopok évszázadokon át szerepelt a térképeken...
Nem mindennapi madármegfigyelésről érkezett hír Borsodból: szinte teljesen hófehér tollazatú harkályt sikerült lefotózni Sajószögeden.
Súlyos bírságot kaphatnak a kutyatartók idén ősszel: Pest megyében már 150 ezres felszólítások érkeztek, sok gazdi csak most szembesült a szabállyal
Akár 300 ezer forintot is követelhetnek egy kétkutyás családtól Gyömrőn, mert gazdáik nem jelentették be az állatokat az idei ebösszeírás során. Több kutyatartó azt állítja,...
Vadat láttál az utcán vagy a kertedben? Mostantól hivatalosan is bejelentheted, akár intézkedés is követheti
Egyre több helyen okoznak gondot a lakott területen felbukkanó vadállatok, egy baranyai településen pedig most új lehetőséget kaptak a lakók, hogy hivatalosan is jelezzék az...
Rákkeltő azbesztet találtak az iskola mellett, 50 család aggódik: újabb vizsgálatokat követelnek a szülők Gyömrőn
Újabb magyar településen találtak azbeszttel szennyezett útépítési anyagot: ezúttal a gyömrői Fekete István Általános Iskola közelében mutatták ki a veszélyes anyagot.
Szigorú tiltások jönnek a Balatonhoz közeli városban: hosszú a lista, mire nem adnak többé engedélyt
Nem lehet többé bármit kihelyezni vagy reklámozásra használni a közterületeket Tapolcán. A város képviselő-testülete több ponton is szigorította az engedélyezési szabályokat.
Ezen a tündéri, őrségi településen él ma Borbás Marcsi: 13 évbe telt, mire felújították a mesebeli birtokot
A házat omladozó állapotban vették meg. Csaknem tizenhárom évbe telt, mire először ott alhattak. A birtokon húsz cica is él.
Ez lehet a jövő nyár nagy kerti meglepetése: uborkának indul, de sárgadinnye lesz belőle, rántva, savanyítva is finom a banánuborka
A banánuborka elsőre talán furcsán hangzik, de éppen ez benne az izgalmas: fiatalon az uborkára emlékeztet, éretten viszont már a sárgadinnye ízét idézi.
Régen ilyenkor zárult le a gazdasági év, és ezt meg is ünnepelték: jövő hétvégén újra életre kel a hagyomány
Kézműves borászatok termékeivel, Márton-napi vacsorával, süteménykészítő workshopokkal, gyerekprogramok és koncertekkel várják a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba látogatókat
Ezen a festői, Duna-parti településen éli nyugdíjas éveit a legendás magyar műsorvezető, Bay Éva: kakasszóra kel, a maga módján élvezi az életet
„Korán ébredek, vásárolok, főzök, kitakarítom a házat, megsétáltatom a kutyákat, mindent megcsinálok, ami szükséges, viszont ahogy szürkülni kezd, muszáj egyenesbe helyeznem magam.”
60 milliárd forintot osztanak szét vidéken: rengeteg magyar település újul meg a gigantikus kormányzati tervvel
Közel 60 milliárd forintos keretösszeggel indul el az Országfásítási és Települészöldítési Program, amelynek keretében 12 millió facsemetét ültetnek el a következő években.
Megtaláltuk az eredeti bableves receptjét: ősrégi szakácskönyvben lapult, döbbenetes, mit raktak bele
Ma már inkább ínyenc csemegeként gondolunk az aszalt gyümölcsökre, holott a hagyományos magyar konyhában fontos téli élelmiszernek számítottak.
Gyerekkorunk legendás játékai kelnek életre Pécsen: 50 éves a magyar Playmobil, 1526 figura idézi meg a mohácsi csatát
Különleges időutazásra hívja a látogatókat a pécsi Janus Pannonius Múzeum: ötvenéves lett a Schenk Károly nevéhez fűződő legendás magyar játékkatona, a mini emberke.
Rejtett patkányváros húzódhat a panelházak alatt: egy csőtörés hozta felszínre a súlyos problémát Békésben is
Egy egyszerű csőtörés javításával indult a történet, végül azonban olyan problémára derült fény az egyik Békés megyei város panelházainál...
Megvan a hétvége leghangulatosabb családi programja: libás ételek, bormustra és lámpás felvonulás a Márton-napi vásáron Szombathelyen
November 7-én, szombaton ismét megtelik élettel a szombathelyi Vasi Skanzen: érkezik a hagyományos Szent Márton-napi országos nagyvásár. Hozzuk is a programokat!
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.