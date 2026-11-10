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21 millió forintért vette a felújított álomházat, most kabátban alszik a konyhában: rémálommá vált a vidéki élet egy magyar faluban

HelloVidék
2026. november 10. 14:15 4 perc

Négy évvel ezelőtt még úgy tűnt, valóra válik Szilvia álma: a főváros környékéről vidékre költözött, és 21 millió forintért megvásárolt egy kívülről rendezettnek, felújítottnak látszó parasztházat a Mátra lábánál fekvő Domoszlón. A beköltözés után azonban hamar kiderült, hogy a szépen glettelt falak súlyos szerkezeti problémákat takarnak. Az épület azóta folyamatosan repedezik, penészedik, télen pedig szinte lehetetlen kifűteni. A nő négy éve pereskedik az előző tulajdonossal, de az ügy egyelőre nem jutott nyugvópontra.

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Szilvia négy évvel ezelőtt vásárolta meg a Heves megyei Domoszlón található, 1948-ban épült vályogházat. A 21 millió forintos vételárért egy látszólag felújított, rendezett ingatlant kapott, amelyről első pillantásra nem gondolta volna, hogy komoly szerkezeti problémák vannak vele. A nő a beköltözés előtt mindössze egy tisztasági festéssel számolt.

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A munkálatok megkezdésekor azonban több helyen levált a festék és a glett, a falakon pedig egyre nagyobb repedések jelentek meg. Szilvia elmondása szerint az épület falai röviddel a beköltözés után hangos roppanások közepette kezdtek megnyílni. Később az is kiderült, hogy a korábbi felújítás során a repedéseket dryvit hálóval és vékony vakolattal fedték el, a belső falakat pedig gipszkarton előtétfallal burkolták. A Blikk cikke szerint az előző tulajdonos tervdokumentáció és építési engedély nélkül végzett jelentős átalakításokat az épületen. A vályogfalakra nehéz vasbeton koszorú került, a tetőt pedig masszív betoncserepekkel fedték le. Ezek a beavatkozások egy régi vályogház esetében különösen komoly terhelést jelenthetnek.

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A szakértő szerint a szakszerűtlen átépítés okozta a bajt

A vályogház állapota az évek során tovább romlott. Az egyik főfal kifelé dőlt, a betonkoszorú elmozdult, a tető meghajlott, a falakon pedig olyan rések keletkeztek, amelyekbe már egy emberi kéz is befér. A bíróság által kirendelt igazságügyi építésügyi szakértő megállapítása szerint a problémák közvetlen oka a vályogház szakszerűtlen, átgondolatlan átépítése volt. A betonozott padozat és a belső gipszkarton burkolat akadályozta az épület természetes szellőzését és páraszabályozását, a repedésekre felvitt háló pedig csak elfedte a korábbi hibákat, a szerkezeti problémákat nem oldotta meg.

A szakértő szerint az ingatlan piaci értelemben a forgalomképesség határára került: a helyreállítás és a megerősítés költségei meghaladhatják az épület értékét.

Télen akár 10 fokra is lehűl a ház

A szerkezeti hibák nemcsak az épület állapotát, hanem Szilvia mindennapjait is megkeserítik. A repedéseken keresztül bejut a nedvesség, a szobákban és még a laminált padló alatt is megjelent a fekete penész. A ház annyira rosszul tartja a meleget, hogy a vegyes tüzelésű kazán egész napos működtetése mellett is csak 17 fok körüli hőmérsékletet tudnak elérni, a hidegebb időszakokban pedig 10 fokot is mértek.

Az asszony az omlásveszély miatt a két utcafronti szobát már alig meri használni. A konyhában, a földre terített matracon alszik, és előfordul, hogy éjszaka fel kell kelnie, hogy még több ruhát vegyen magára a hideg miatt.

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A beszámoló szerint a mindennapi megélhetését részmunkaidős pultos munkából és édesanyja támogatásából próbálja biztosítani.

Négy éve tart a per, egyelőre nincs megoldás

A szavatossági per négy éve húzódik a Gyöngyösi Járásbíróságon. Az eladó a tárgyalásokon elismerte, hogy tizenkét éven keresztül tudott a falak mozgásáról és a repedésekről, a szavatossági felelősségét azonban vitatja. A történetet tovább bonyolítja egy korábbról fennálló telekhatárvita is, amelyről Szilvia állítása szerint nem kapott tájékoztatást a vásárlás előtt. A per korábbi szüneteltetése idején kilenc érdeklődő is megnézte az ingatlant, de egyikük sem vásárolta meg. A súlyos műszaki problémák mellett az is akadályt jelentett, hogy az épület egyes toldásait nem vezették át az ingatlan-nyilvántartási térképen, így a házra banki kölcsönt vagy CSOK-ot sem lehetett felvenni.

A helyzetet az is nehezíti, hogy a beszámoló szerint még egy számára kedvező bírósági döntés esetén sem biztos, hogy Szilvia visszakaphatja a kifizetett vételárat: az eladó vagyoni helyzete miatt a pénz behajtása is kérdéses lehet. A nő most a nyilvánossághoz fordult, és olyan jogi képviselőt keres, aki segíthet átlátni a bonyolult ügy iratait, és esélyt adhat arra, hogy végre megoldás szülessen a négy éve húzódó történetben.
Címlapkép: Getty Images
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