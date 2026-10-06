Behúzta a féket a lakáspiac: már Budapesten is jelentős változások történtek a lakásárakban

Ritka jelenséget hozott a szeptember a magyar lakáspiacon, ugyanis az Ingatlan.com lakásárindexe szerint mind a nyolc régióban lassult a drágulás üteme, vagy már csökkentek is az árak az előző hónaphoz képest. Országosan megállt a lakásárak emelkedése, Budapesten pedig már második hónapja tart az árcsökkenés. A fővárosi éves drágulás a tavaly novemberi 24,1 százalékos csúcsról mindössze 3,3 százalékra esett vissza.

Szeptemberben megtorpant a lakáspiac lendülete. Az Ingatlan.com lakásárindexe szerint országosan az augusztusi 0,4 százalékos havi drágulás után szeptemberben már nem változtak érdemben a lakásárak. Budapesten ennél is látványosabb a fordulat. A fővárosi lakásárak az augusztusi 0,7 százalékos visszaesés után szeptemberben további 0,2 százalékkal csökkentek.

Éves összevetésben is egyre kevésbé száguldanak az árak. Országosan 8,2 százalékra lassult az éves drágulás az augusztusi 11,2 százalékról, Budapesten pedig mindössze 3,3 százalékos éves emelkedést mért az Ingatlan.com.

A tavalyi drágulási hullám 2025 novemberében tetőzött, amikor országosan 18,4, Budapesten 24,1 százalékos éves áremelkedést mértünk. Idén szeptemberre az országos drágulás tempója kevesebb mint a felére, a budapesti nagyjából a hetedére csökkent

– mondta Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

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A mostani lassulás azért is figyelemre méltó, mert rendkívül ritka együttállás rajzolódott ki a régiók között. Szeptemberben mind a nyolc régióban lassult a lakásdrágulás üteme, vagy árcsökkenést mértek az előző hónaphoz képest. Az Ingatlan.com adatai alapján 2015 közepe óta mindössze három alkalommal fordult elő ugyanez, 2019 novemberében, 2022 októberében és 2024 novemberében.

Budapest mellett Pest megyében és Észak-Alföldön már ténylegesen csökkentek is az árak. Pest megyében 0,6, Észak-Alföldön pedig 1,2 százalékos havi visszaesést mutatott az index.

Dél-Alföldön szinte teljesen elfogyott a korábbi lendület. Az augusztusi 2,2 százalékos havi drágulás után szeptemberben már csak 0,1 százalékkal kerültek többe a lakások.

Közép-Dunántúlon 1,5, Dél-Dunántúlon 0,9, Észak-Magyarországon pedig 0,6 százalékkal emelkedtek a lakásárak. Nyugat-Dunántúlon stagnálás volt, Budapest esetében pedig kisebb mértékű árcsökkenést láthattunk.

Az éves drágulás eközben minden régióban elmaradt a 2025 novemberében elért csúcsoktól.

Néhány hónappal ezelőtt még teljesen más képet mutatott a piac. Az Ingatlan.com szerint akkor minden régióban legalább 10 százalékkal voltak magasabbak a lakásárak, mint egy évvel korábban. Szeptemberre ez a helyzet gyökeresen megváltozott. Már csak Közép-Dunántúlon, Dél-Dunántúlon és Dél-Alföldön maradt 10 százalék fölött az éves drágulás.

Érdekes jelenség, hogy pár hónapja még mindenhol legalább 10 százalékos volt az éves áremelkedés, mostanra viszont csak három régióban maradt a tíz százalékos lélektani határ fölött a lakásdrágulás tempója

– hívta fel a figyelmet Balogh László.

A lassulást részben az is erősíti, hogy az összehasonlítási alap tavaly ősszel már rendkívül magas volt. 2025 szeptemberében, az Otthon Start program indulásának hónapjában országosan egyetlen hónap alatt 2,8 százalékkal emelkedtek a lakásárak. Ehhez képest idén szeptemberben országosan már stagnálást mutatott az index.

Az Ingatlan.com értékelése szerint a lassulás mögött egyre inkább a megfizethetőség problémája állhat. A lakások drágulásával párhuzamosan egyre szűkebb lehet azoknak a vevőknek a köre, akik a megemelkedett árakat ki tudják gazdálkodni. Kevesebb vásárló pedig értelemszerűen kisebb árversenyt jelent. Ez egyes területeken már nem pusztán lassuló drágulásban, hanem tényleges árcsökkenésben jelenik meg. Budapesten különösen látványos a fordulat. A fővárosi éves drágulás a 2025 novemberében mért 24,1 százalékos csúcsról szeptemberre 3,3 százalékra zuhant.

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Hat budapesti kerületben már olcsóbbak a lakások, mint egy éve

Az Ingatlan.com október eleji kínálati adatai alapján a fővárosi használt lakások és házak medián négyzetméterára 1,41 millió forint. Ez éves összevetésben már csak 2 százalékos emelkedést jelent. Hat kerületben pedig egyenesen alacsonyabb lett a medián négyzetméterár, mint egy évvel korábban.

A IX. kerületben 2,7 százalékkal, a III. kerületben 1,9, az V. kerületben 1,8, a XII. kerületben 1,7, a XI. kerületben 1,5, a XIII. kerületben pedig 0,5 százalékkal csökkent az érték.

Közben több külső kerületben egészen más folyamat zajlik. A XXII., XVII., XXIII. és XVIII. kerületben 10–12 százalékos éves drágulást mért az Ingatlan.com.

A fővárosi árlista élén továbbra is az V. kerület áll, ahol 1,99 millió forint a medián négyzetméterár. Ezzel a kétmillió forintos lélektani határ alá került a kerület középértéke.

Az I. kerületben 1,87 millió, a XII.-ben 1,75 millió forint a medián négyzetméterár.

A másik végletet a külső kerületek jelentik. A legolcsóbbak között van a XXIII. kerület 958 ezer forintos, a XXI. kerület 1,02 milliós, valamint a XX. kerület 1,03 millió forintos medián négyzetméterárral.

Budapesthez képest a vidéki nagyvárosokban továbbra is gyorsabban nőnek az árak. A megyeszékhelyek összesített medián négyzetméterára egy év alatt 8,3 százalékkal, 872 ezer forintra emelkedett.

Békéscsabán 23 százalékos drágulás történt, Kaposváron és Szolnokon pedig több mint 16 százalékkal kerülnek többe a lakások, mint egy évvel korábban. Más nagyvárosokban viszont már jóval kisebb az áremelkedés. Szegeden mindössze 1,1, Debrecenben 3,5 százalékkal nőttek az árak, Szombathelyen pedig 1,1 százalékos csökkenést mutatott a medián négyzetméterár. A legdrágább megyeszékhely továbbra is Debrecen, ahol 1,04 millió forint a medián négyzetméterár. Szeged 972 ezer, Győr 960 ezer forinttal követi.

A lista másik végén Salgótarján áll 310 ezer forintos mediánnal, Békéscsabán 550 ezer, Miskolcon pedig 604 ezer forint az átlagos középérték.

A szeptemberi adatok alapján tehát egyre nehezebb egységesen beszélni a magyar lakáspiacról. Budapesten már látványosan kifulladt a korábbi drágulás, több kerületben pedig éves összevetésben is olcsóbbak lettek az ingatlanok. Közben néhány vidéki térségben még mindig kétszámjegyű ütemben emelkednek az árak, vagyis a következő időszakban sokkal inkább a helyi kereslet és a megfizethetőség döntheti el, merre indulnak tovább az árak.

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