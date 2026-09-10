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Otthon

Súlyos milliókat bukhat, aki most adná el belvárosi lakását: hirtelen fordult a kocka a lakáspiacon

Pénzcentrum
2026. szeptember 10. 17:34

A nyár végére kifulladt a korábbi erős áremelkedés Budapest belvárosi használt téglalakásainál. Augusztusban az V., VI. és VII. kerület ingatlaneladásainál az átlagos négyzetméterár 1,403 millió forint volt, ami 3 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbi 1,447 millió forintos szinttől. Közben Pesten még 10, Budán 4 százalékos éves drágulást mértek.

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A Duna House legfrissebb elemzése szerint néhány hónap alatt látványosan lefékeződött a belvárosi áremelkedés. Májusban még 27 százalékkal volt magasabb a használt téglalakások átlagos négyzetméterára, mint egy évvel korábban, a második negyedév egészében 18 százalékos emelkedést mértek. Júliusra az éves különbség gyakorlatilag eltűnt, augusztusban pedig már 3 százalékos csökkenést mutattak az adatok.

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„A belváros sokáig az egyik leggyorsabban dráguló budapesti részpiac volt, ahol most néhány hónap alatt gyakorlatilag elfogyott az áremelkedés. Ez egyelőre nem jelent általános áresést, de az biztos, hogy a legdrágább területeken egyre nehezebb érvényesíteni a korábbi magas árakat” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Az olcsóbb területeken közben tovább emelkedtek az árak. A nyugat-magyarországi használt téglalakások átlagos négyzetméterára augusztusban 23, a kelet-magyarországiaké 15 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A kelet-magyarországi panelpiacon 25 százalékos éves drágulást mért a Duna House. Az árkülönbségek így tovább szűkülnek a korábban olcsóbb és drágább részpiacok között.

A budapesti használt téglapiacon augusztusban továbbra is Buda volt a legdrágább, 1,598 millió forintos átlagos négyzetméterárral. A belvárosban 1,403 millió, Pesten 1,095 millió forint volt az átlag. Az alku mindhárom részpiacon nagyobb lett az egy évvel korábbinál. Budán, Pesten és a belvárosban is 4 százalék körül alakult az utolsó árengedmény.

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Az eladáshoz is több idő kell, mint egy évvel korábban. A belvárosi használt téglalakások augusztusban átlagosan 88 nap alatt keltek el, tavaly ilyenkor még 81 nap alatt. Pesten 79-ről 100, Budán 85-ről 92 napra nőtt az átlagos értékesítési idő.

A havi átlagos négyzetméterárat az adott időszakban eladott ingatlanok összetétele is befolyásolja, ezért az augusztusi adat önmagában nem jelent általános árcsökkenést a belvárosban. Az egymást követő havi adatokból viszont egyértelműen látszik, hogy a korábbi gyors drágulás megtört.

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Címlapkép: Getty Images
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