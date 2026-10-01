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Otthon

Özönlenek az eladó ingatlanok a piacra, de vevő alig akad: kemény időszak vár a tulajdonosokra

Pénzcentrum
2026. október 1. 16:32

Augusztushoz képest 26 százalékkal több lakást és házat hirdettek meg eladásra a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, miközben a kereslet mindössze 1 százalékkal emelkedett. A szokásos őszi keresletélénkülés ezért egyelőre elmaradt a lakáspiacon. Szeptember végén már közel 150 ezer eladó lakóingatlan hirdetésből válogathattak a vevők, ami 11 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A kereslet a tavaly szeptemberi, Otthon Start által felfűtött szinthez képest 37 százalékkal, de még 2024 szeptemberéhez viszonyítva is 17 százalékkal alacsonyabb volt.

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Szeptemberben az eladók jóval nagyobb lendülettel kezdték az őszt, mint a vevők. A hónap végén emiatt már közel 150 ezer eladó lakás és ház szerepelt az ingatlan.com kínálatában, ami 11 százalékkal több, mint tavaly ilyenkor. Az eladási kedv augusztushoz képest látványosan erősödött: a szeptemberben feladott 32,2 ezer lakóingatlan-hirdetés 26 százalékkal több mint egy hónappal ezelőtt. Ezzel szemben a telefonos érdeklődések száma mindössze 1 százalékkal nőtt, derült ki az ingatlan.com adataiból.

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Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője közölte: „Szeptemberben közel 229 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, ami 37 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. A jelentős különbséghez hozzájárul, hogy 2025 szeptemberében az Otthon Start Program indulása több éves rekordokat döntő rendkívüli keresleti boomot okozott. Viszont a 2024-es szeptemberi adatokkal összevetve is 17 százalékos a kereslet visszaesése, miközben az újonnan feladott hirdetések száma 2 százalékkal nőtt kétéves összevetésben. Vagyis idén egyelőre még elmaradt a szokásos őszi keresleti élénkülés a lakáspiacon.”

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Az országos átlag mögött továbbra is kiugróak a különbségek. Augusztushoz képest a lakásokra 6,4 százalékkal több, a házakra viszont 4,3 százalékkal kevesebb érdeklődés érkezett a vevők részéről. Az ingatlan.com szakértői szerint ebben szerepet játszhat, hogy a lakások vételárát még a magasabb négyzetméterárak ellenére is alacsonyabban lehet tartani a házakhoz képest, mivel a társasházi lakások alapterülete jellemzően kisebb. Az élénkülést elsősorban Budapest hozta, ahol összességében 8,3 százalékkal, a lakások esetében pedig közel 10 százalékkal nőtt a kereslet. A megyeszékhelyeken, a városokban és a községekben ugyanakkor összességében 2–5 százalékkal csökkent az érdeklődés.

A fővároson kívül Vas megyében közel 13 százalékkal, Békésben 7 százalékkal, Győr-Moson-Sopronban 6,5 százalékkal, Tolnában pedig közel 6 százalékkal nőtt a kereslet augusztushoz képest. A balatoni térségben ezzel szemben már a nyári szezon lecsengése látszik: Somogyban 17, Veszprémben 12, Zalában 11 százalékkal csökkent a telefonos érdeklődések száma.

Van, ahol a kertes házak jobban tartják magukat

A két évvel korábbi adatokhoz viszonyítva a lakások iránti kereslet gyengébben alakult, mint a házaké. A lakásokra 21 százalékkal, a házakra 11 százalékkal kevesebb érdeklődés érkezett, mint 2024 szeptemberében. Közben a feladott lakáshirdetések száma közel 10 százalékkal nőtt, míg a házaké 7 százalékkal csökkent kétéves viszonylatban. A kereslet a kisebb településeken bizonyult a leginkább ellenállónak: a községekben összességében mindössze 5 százalékkal maradt el a két évvel korábbi szinttől, a községi házak esetében pedig csak 4 százalékos volt a visszaesés. Budapesten ezzel szemben 20 százalékkal kevesebb érdeklődés érkezett, mint 2024 szeptemberében.

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Erre számíthatnak a vevők és eladók

Balogh László elmondta, hogy a szeptemberi adatok alapján a szokásos őszi fordulat és élénkülés egyelőre elmaradt.

„A következő időszakban a kínálat egyre nagyobb lesz, mivel a meghirdetett ingatlanokat a vevők már nem szívják fel olyan tempóban a piacról, mint korábban. Ennek következtében pedig a vásárlói alkupoziciók további erősödésére és a lakásár-emelkedés jelentős lassulására lehet számítani. A jelenlegi helyzetet azok az eladók fogják tudni meglovagolni, akik reális áron hirdetik meg eladásra az ingatlanukat” – foglalta össze a várakozásokat az ingatlan.com szakértője.
Címlapkép: Getty Images
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