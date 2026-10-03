Szombat hajnalra még inkább lehűlt a levegő, nagyrészt 1 és 5 fok között alakult a minimum-hőmérséklet.
Anomáliák az MVM-nél: ne lepődj meg, ha így kapod meg az októberi gázszámlát - Sokan járhatnak hasonlóan
Lezárult az MVM földgázfelhasználókat kiszolgáló informatikai rendszerének frissítése, így ismét teljes körű a földgázügyintézés - közölte az MVM pénteken. A szeptember második felében végrehajtott korszerűsítés az egyszerűbb, gyorsabb és kényelmesebb ügyintézés megalapozását szolgálja a közlemény szerint.
Az átállás eredményeként újra teljes körű ügyintézésre van lehetőség a személyes és telefonos ügyfélszolgálatokon, az MVM online ügyfélszolgálatán és mobilalkalmazásában is. Ismét elérhető az online bankkártyás számlafizetés és az egyenleglekérdezés, lehet mérőállást diktálni és az előre fizetős gázórákat tölteni is.
A rendszerátállást követően ismét van lehetőség szerződéskötésre, a szerződéses adatok módosítására. Jelezték egyúttal, hogy
a karbantartási időszakot követő első számla a megszokott időpontnál később érkezhet.
Az MVM megkezdi a rendszerátállás miatt elmaradt csoportos beszedések feldolgozását, az átállás alatt érkezett megbízások rögzítését. Az érintett ügyfeleknek arra kell figyelniük, hogy a számla kifizetéséhez szükséges fedezet rendelkezésre álljon és a megadott terhelési limit is megfelelő legyen - ismertette a társaság.
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Arra is kitértek, hogy azok az ügyfelek, akik az átállás időszakában nem tudták rögzíteni mérőállásukat, becsült részszámlát kapnak, amelyet a szolgáltató szükség esetén a diktált mérőállás alapján a következő hónapban korrigál.
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