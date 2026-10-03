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Anomáliák az MVM-nél: ne lepődj meg, ha így kapod meg az októberi gázszámlát - Sokan járhatnak hasonlóan

Pénzcentrum
2026. október 3. 12:02

Lezárult az MVM földgázfelhasználókat kiszolgáló informatikai rendszerének frissítése, így ismét teljes körű a földgázügyintézés - közölte az MVM pénteken. A szeptember második felében végrehajtott korszerűsítés az egyszerűbb, gyorsabb és kényelmesebb ügyintézés megalapozását szolgálja a közlemény szerint.

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Az átállás eredményeként újra teljes körű ügyintézésre van lehetőség a személyes és telefonos ügyfélszolgálatokon, az MVM online ügyfélszolgálatán és mobilalkalmazásában is. Ismét elérhető az online bankkártyás számlafizetés és az egyenleglekérdezés, lehet mérőállást diktálni és az előre fizetős gázórákat tölteni is.

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A rendszerátállást követően ismét van lehetőség szerződéskötésre, a szerződéses adatok módosítására. Jelezték egyúttal, hogy

a karbantartási időszakot követő első számla a megszokott időpontnál később érkezhet.

Az MVM megkezdi a rendszerátállás miatt elmaradt csoportos beszedések feldolgozását, az átállás alatt érkezett megbízások rögzítését. Az érintett ügyfeleknek arra kell figyelniük, hogy a számla kifizetéséhez szükséges fedezet rendelkezésre álljon és a megadott terhelési limit is megfelelő legyen - ismertette a társaság.

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Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Arra is kitértek, hogy azok az ügyfelek, akik az átállás időszakában nem tudták rögzíteni mérőállásukat, becsült részszámlát kapnak, amelyet a szolgáltató szükség esetén a diktált mérőállás alapján a következő hónapban korrigál.

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Címlapkép: Getty Images
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