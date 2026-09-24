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Fordulat a magyar fiataloknál: egyre többen itthon képzelik el a jövőjüket
Jelentősen megváltozott a magyar fiatalok jövőről alkotott képe az elmúlt három évben. Egy friss kutatás szerint egyre kevesebben terveznek külföldön dolgozni és többen képzelik el a jövőjüket Magyarországon. A fiatalok az ország jelenlegi helyzetét is kedvezőbben ítélik meg, mint 2023-ban. A 10 év múlva várható állapotokkal kapcsolatban pedig még ennél is optimistábbak: már a megkérdezettek kétharmada javulást vár.
Megfordult a trend: 2023-ról 2026-ra csaknem megduplázódott azoknak az aránya (25-ről 45 százalékra), akik itthon képzelik el a jövőjüket 10 év múlva. Ezt mutatja az OTP Fáy Alapítvány megbízásából az Impetus kutató cég által 3 év elteltével megismételt, országos reprezentatív kutatás, amelyben a 16-24 éves korosztályt kérdezték jövőképükről és Magyarország megítéléséről. A válaszadók az ország jövőjét is derűsebben látják.
Az általános és középiskolás diákok, valamint fiatal felnőttek jövőtudatosságának, ezen belül kiemelten a pénzügyi ismereteiknek fejlesztésére létrehozott Alapítvány 16-24 évesek körében végzett felmérésében[1] a külföldi munkahelyet tervező fiatalok aránya 2026-ra 32 százalékra csökkent a 3 évvel korábbi 57 százalékról. Míg 2023-ban csak 6 százalékuk mondta azt, hogy 10 év múlva biztosan Magyarországon fog dolgozni, 22 százalékuk pedig biztos volt abban, hogy külföldi munkahelye lesz, 2026-ban ezek az arányok 15, illetve 7 százalék.
A válaszokból kiderül: minél idősebbek a megkérdezettek, annál nagyobb arányban szavaznak a maradás mellett. Míg a 16-18 éveseknek a 36 százaléka, addig a 24-26 éveseknek már 52 százaléka mondja azt, hogy inkább itthon dolgozna.
Magyarországot is kedvezőbben ítélik meg
A fiatalok más kérdésekben is optimistábbak: míg 2023-ban csak egyharmaduk, addig 2026-ban már a felük ítélte nagyon jónak, vagy inkább jónak az ország helyzetét. A legpesszimistábbak tábora kisebb lett: a korábbi 27 százalék helyett már csak 8 százalék látja nagyon rossznak az ország helyzetét.
A közép-magyarországi fiatalok derűlátóbbak, mint a Nyugat- és Kelet-Magyarországon élők. A korosztályok között is vannak eltérések: a fiatalabb válaszadók (16-18 évesek) kevésbé ítélik pozitívnak az ország mostani helyzetét, mint a 19-21 és a 22-24 évesek.
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2036-ban minden még jobb lesz?
Vajon milyen lesz az ország helyzete 10 év múlva? - erre a kérdésre idén sokkal többen adtak bizakodó választ. Míg 2023-ban csak a fiatalok harmada várt javulást, addig 2026-ban már kétharmaduk gondolja azt, hogy jobb lesz a helyzet. Ezen belül 6-ról 22 százalékra emelkedett azoknak az aránya, akik szerint sokkal jobb lesz 10 év múlva az ország helyzete.
Az adatokból jól látszik, hogy míg Magyarország jelenlegi helyzetét a legfiatalabbak ítélik meg a legkedvezőtlenebbül, addig köztük vannak a legtöbben, akik javulást várnak 10 év elteltével: a 16-18 évesek 77 százaléka jobbra számít, míg a 19-21 évesek esetében ez az arány 59, a 22-24 éveseknél pedig 61 százalék.
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