Élhetetlenné teszi a magyar városokat a klímaváltozás? Ezt a megoldást találták a kutatók: nem mindenkinek fog tetszeni

Az urbanizáció és a talaj lezárása (beépítése, leaszfaltozása) világszerte drasztikusan átalakítja a települések vízforgalmát és mikroklimatikus viszonyait, mely hatást az elmúlt napokban országszerte érezhetjük. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Környezettudományi Intézet munkatársainak az Urban Science folyóiratban frissen megjelent tanulmánya elsőként határozta meg országos léptékben a magyarországi beépített területek alatt rejlő, kihasználatlanul maradó talaj-hidrológiai potenciált. Az aszály, a hőhullám és a kapcsolódó energetikai kihívások kiemelt aktualitást adnak az alig egy hónapja megjelent munkának.

Az elmúlt hetekben már országszerte a saját bőrünkön érezhetjük a klímaváltozás hatásait, melyeket jellemzően felerősítenek a települések leburkolt felületei. A „városi hősziget” hatásként ismert jelenség egyik fő kiváltó oka, hogy a burkolt felületek gyorsabban melegszenek és jellemzően jobban is tartják a hőt, mint a természetes, vegetációval borított felületek. A területek lefedésének egy másik hatása ugyanakkor, hogy a vizet nem, vagy csak nagyon korlátozottan áteresztő burkolatok alatti talajok víztározó kapacitása részben vagy egészében elvész, kihasználatlanul marad, ami mind vízvisszatartási, mind hőháztartási szempontból káros.

A MATE kutatói 20 méteres térbeli felbontású, 1971 és 2024 közötti több évtizedes napi meteorológiai adatsorok segítségével modellezték a hazai burkolt felületek alatt elhelyezkedő felső 75 cm-es talajrétegének vízgazdálkodását.

Eredményeik rámutattak, hogy országos szinten évente mindegy 0,14 – 0,29 km³ lehet az a lehulló csapadékmennyiség, mely ezeken a felületeken nem tud közvetlenül a talajba szivárogni, és így helyben hasznosulni. Ha ez a vízmennyiség bejuthatna a talajba, és onnan (egy sima gyepfelületet feltételezve) elpárologhatna, az országosan mintegy 400 PJ (petajoule) hűtési energiát szolgáltatna, ami 145 MJ/m² (megajoule per négyzetméter) átlagos értéknek felel meg.

Waltner István (a MATE egyetemi docense, a tanulmány első szerzője) rámutatott, hogy ez a 145 MJ/m² hűtési hatás nagyjából 40 kWh (kilowattóra) elektromos hűtésnek feleltethető meg, azaz országos átlagban (durva közelítéssel) egy négyzetméter lefedett talaj annyi hőt vonhatna el éves szinten a környezetéből, amennyit egy átlagos otthoni klímaberendezés 10-13 órányi folyamatos maximális teljesítményű hűtés alatt fogyaszt el.

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A MATE szakértője elmondta, hogy a kutatás eredményei nemcsak rámutatnak a burkolt felületek által lefedett talajok jelentőségére, de remélhetőleg támogatják majd a városok „zöldítési” folyamatait, és a tervező szakemberek munkáját. A teljes tanulmány az MDPI Urban Science című szakfolyóiratában jelent meg, és érhető el ezen a linken.