Azonnali moratóriumot hirdetett Gajdos László: itt vannak a részletek a miniszter döntéséről

Azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A tárcavezető szerint a tarvágásoknak véget kell vetni, mert az erdők ökológiai szerepe fontosabb a gazdasági szempontoknál. A bejelentés évek óta tartó szakmai viták után érkezett, amelyek középpontjában a természetvédelmi célú erdők kezelése állt.

Leállítják a védett erdők kitermelését, és szigorítják az ipari szankciókat - írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére.

"Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik" - fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó.

Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év középen törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben.

Sajtójelentések szerint az MTA Biológiai Tudományok Osztálya nem támogatta azt a törvénytervezetet, mert a természetvédelmi és Natura 2000 elődleges rendeltetésű, őshonos fafajú erdőkben csak ökológiailag fenntartható erdőgazdálkodás keretében látta megengedhetőnek a gazdasági hasznosítást.

Az Európai Erdészek Szövetségének szakmai állásfoglalása szerint a vágásos üzemmód bizonyos típusai - szálalóvágás, fokozatos felújító vágás - keretében megvalósítható az erdei biodiverzitás, az erdőborítás fenntartása, de a tarvágás nem tekinthető ökológiailag fenntartható gazdálkodási módnak.

Címlapi kép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA