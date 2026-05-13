2026. május 13. szerda Szervác, Imola
17 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. május 11.Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés élő környezetért felelős bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.MTI/Szigetvá
Gazdaság

Azonnali moratóriumot hirdetett Gajdos László: itt vannak a részletek a miniszter döntéséről

Pénzcentrum/MTI
2026. május 13. 11:34

Azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A tárcavezető szerint a tarvágásoknak véget kell vetni, mert az erdők ökológiai szerepe fontosabb a gazdasági szempontoknál. A bejelentés évek óta tartó szakmai viták után érkezett, amelyek középpontjában a természetvédelmi célú erdők kezelése állt.

Leállítják a védett erdők kitermelését, és szigorítják az ipari szankciókat - írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik" - fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó.

Kapcsolódó cikkeink:

Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év középen törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben.

Sajtójelentések szerint az MTA Biológiai Tudományok Osztálya nem támogatta azt a törvénytervezetet, mert a természetvédelmi és Natura 2000 elődleges rendeltetésű, őshonos fafajú erdőkben csak ökológiailag fenntartható erdőgazdálkodás keretében látta megengedhetőnek a gazdasági hasznosítást.

Az Európai Erdészek Szövetségének szakmai állásfoglalása szerint a vágásos üzemmód bizonyos típusai - szálalóvágás, fokozatos felújító vágás - keretében megvalósítható az erdei biodiverzitás, az erdőborítás fenntartása, de a tarvágás nem tekinthető ökológiailag fenntartható gazdálkodási módnak.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapi kép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
#kormány #gazdaság #környezetvédelem #erdő #környezet #politika #miniszter #ökológia #erdőgazdálkodás #természetvédelem

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:53
11:39
11:34
11:31
11:24
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 12. 16:40
Kármán András fontos üzeneteket küldött, a piac jól fogadta  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Holdblog  |  2026. május 13. 09:16
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt...
MEDIA1  |  2026. május 12. 13:12
Átalakul a közmédia, visszatér a kata, eltűnnek a különadók, vége lehet a Szerencsejáték Zrt. propaganda-kifizetőhely szerepének
Kedden délután 16 órakor választja meg a szombaton megalakult új Országgyűlés Magyar Péter kormányán...
Bankmonitor  |  2026. május 11. 15:41
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni.  Azonban nagyok a különbsé...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 8. 17:57
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 13.
Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki
2026. május 12.
Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
2026. május 13.
Egyetlen influenszer-kampány sem ért annyit, mint Hegedűs Zsolt tánca: bűn lenne, ha Budapest kihagyná ezt a ziccert
2026. május 12.
Brutális drágulás jöhet a magyarok slágertermékeinél: már elindult a folyamat, hamarosan mindannyiunk pénztárcája megérzi
2026. május 12.
Súlyos dolog derült ki az idős magyarok oltásairól: sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki magukat, ennek komoly következménye lehet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 13. szerda
Szervác, Imola
20. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Megszületett a nagy döntés: megvan a céldátum, ekkor búcsúzhatunk a forinttól Magyarországon
2
2 napja
Magyar Péterék belenéztek a papírokba, és rögtön léptek: példátlan hiány miatt jön a brutális szigorítás
3
1 hete
Kíméletlen döntés született a színfalak mögött: váratlan rémálommal néz szembe Magyarország, minden perc számít
4
1 hete
Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat
5
1 hete
Óriási pénzeső hullhat a magyar diákokra és nyugdíjasokra: kiderült, honnan teremtik elő a mesés összegeket
PÉNZÜGYI KISOKOS
Devizabelföldi
Az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa van. Az a vállalkozás és a szervezet, amelynek székhelye belföldön van, továbbá a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, valamint a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozása minősül devizabelföldinek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 13. 11:31
Eladó a legendás magyar zenekar frontemberének vidéki luxusvillája: megtaláltuk a hirdetést, less be az álomotthonba
Pénzcentrum  |  2026. május 13. 10:31
Megszólalt Bóna Szabolcs agrárminiszter: ezek lesznek az első intézkedései, leszámolnak az üres ígéretekkel
Agrárszektor  |  2026. május 13. 11:30
In vitro fehérjeemészthetőségi vizsgálatokra épülő folyékony prestarter takarmányozási koncepció (x)
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm