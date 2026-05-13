Megszólalt Bóna Szabolcs agrárminiszter: ezek lesznek az első intézkedései, leszámolnak az üres ígéretekkel
Átfogó agrárpolitikai fordulatot hirdetett Bóna Szabolcs új agrárminiszter. A kormány célja az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentése, a bürokrácia leépítése és a magasabb hozzáadott értékű hazai élelmiszeripar erősítése. A tervek szerint nagyobb hangsúlyt kapna a fenntartható, digitalizált mezőgazdaság, miközben a fiatal gazdák és a vidéki térségek támogatása is kiemelt szerepet kapna, írja az Agrárszektor.
Új agrárpolitikai programot hirdetett Bóna Szabolcs agrárminiszter, aki szerint a magyar mezőgazdaság évtizedek óta stratégia és világos jövőkép nélkül működik. A tárcavezető úgy látja, hogy a vidék lemaradása, a fiatalok elvándorlása és a gyenge versenyképesség is ebből fakad.
Az új irányvonal középpontjában a minőség, a fenntarthatóság és a tudásalapú gazdálkodás állna. A kormány egyik legfontosabb vállalása az alapvető és egészséges élelmiszerek áfájának 5 százalékra csökkentése. Az intézkedés a zöldségeket és gyümölcsöket is érintené, a cél pedig az, hogy az élelmiszerek megfizethetőbbé váljanak, miközben a hazai termelők piaci helyzete is javuljon.
A program része a szakhatóságok függetlenségének helyreállítása is, különösen a Nébih esetében. A kormány szerint ez alapvető feltétele a biztonságos élelmiszerláncnak és a hatékony járványvédelemnek. A gazdálkodók adminisztratív terheit szintén csökkentenék, emellett egyszerűsítenék a kistermelői élelmiszer-előállítás szabályait is. A cél a rövid ellátási láncok és a helyi termelés erősítése.
A gazdaságpolitikai fókusz a jövőben a nyersanyag-termelés helyett a magasabb hozzáadott értékű hazai élelmiszer-feldolgozásra helyeződne át. A miniszter szerint jelenleg a magyar agrárexport jelentős része feldolgozatlan tömegtermékekből áll, ami erősen kiszolgáltatja az ágazatot a világpiaci ármozgásoknak.
A támogatási rendszerben a hatékonyság és a termelékenység növelése kerülne előtérbe, különös figyelmet fordítva a kis- és középvállalkozásokra, valamint a családi gazdaságokra. A földtörvény tervezett módosítása pedig azt szolgálná, hogy az állami földhaszonbérleti pályázatoknál a fiatal gazdák és családok élvezzenek előnyt.
A kormány emellett erőteljesebben lépne fel az Európai Unión belül a gyengébb minőségű és nehezen nyomon követhető import mezőgazdasági termékek ellen.
A miniszter szerint a jövő mezőgazdasága az adatvezérelt döntéshozatalra, a precíziós gazdálkodásra, a dróntechnológiára és az agrárdigitalizációra épül majd. Ehhez szükség lesz a szaktanácsadói hálózat megerősítésére, jobb finanszírozási lehetőségekre és fejlettebb biztosítási rendszerekre is.
Bóna Szabolcs szerint sürgős feladat a generációváltás kezelése is. A cél, hogy az agrárium a fiatalok számára is vonzó életpályává váljon, amihez nemcsak technológiai fejlesztésekre, hanem a vidéki életminőség javítására is szükség lesz.
