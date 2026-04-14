2026. április 14. kedd Tibor
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
telek alaprajz
Otthon

Fillérekért vesznek most telkeket az élelmes magyarok: érdemes sietni, szinte garantált a durva drágulás

Pénzcentrum
2026. április 14. 18:28

A telekpiacon különös kettősség látszik: miközben a kereslet látványosan megugrott, az árak csak minimálisan követték a trendet. Ez rövid távon kedvező beszállási pontot kínál a vevőknek, hosszabb távon viszont szinte biztosra vehető az árak felzárkózása. A szakértők szerint a mostani helyzet inkább átmeneti korrekció, miközben a lokáció és az infrastruktúra továbbra is brutálisan széthúzza az ország különböző térségeinek telekárai közötti különbségeket.

Szokatlan helyzet alakult ki a telekpiacon: bár a kereslet megugrott, az árak ezt egyelőre csak mérsékelten követték. Ez rövid távon kedvező belépési lehetőséget kínál a vásárlók számára, ugyanakkor középtávon az árak felzárkózása valószínűsíthető - fogalmazott Soóki-Tóth Gábor. A szakember szerint a tavalyi évben tapasztalt erőteljes drágulást követően a jelenlegi folyamat inkább egy kisebb korrekciónak tekinthető, amellett, hogy az összetétel hatás is lefelé húzta az átlagot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Otthon Centrum rendelkezésére álló adatok szerint 2025-ben 17,2 ezer forintra nőtt az építési telkek átlagos négyzetméterára, ami 2024-hez képest minimális, mindössze 1,2 százalékos növekedésnek felel meg. Az építési telkek átlagos eladási ára abszolútértékben 27,2 millió forint volt, ami 5,5 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi értéket. Mindeközben a tavalyi kereslet jelentősen, mintegy harmadával nőtt a 2024-es évhez képest.

Árak tekintetében a főváros és az agglomeráció továbbra is az élmezőnyben van, ugyanakkor egyre markánsabb differenciálódás figyelhető meg az egyes térségek között. Míg a nyugati és északi agglomerációban prémium árak alakultak ki, addig a keleti és déli területeken még mindig jelentős tartalékok vannak. Az országban továbbra is a fővárosban a legdrágábbak az építési telkek. Budán a III. kerületben 94 ezer forintot, de még a XXII. kerületben is 75 ezer forintot kértek az eladók a telkek négyzetméteréért. A külső pesti kerületekben átlagosan 54 ezer forint körül alakult a négyzetméterár, de a XVI. kerületben már a III. kerülethez hasonló árszint az irányadó.

A budapesti agglomerációban Nagykovácsi vezeti a listát 76 ezer forintos átlagos négyzetméterárral, míg a második helyet Törökbálint foglalja el 73 ezer forinttal. Üröm és Budakeszi szintén a felső ársávba tartoznak, 59,5 ezer, illetve 58,5 ezer forintos átlagárral. Ezzel szemben a keleti és déli agglomerációban jóval kedvezőbb árak voltak jellemzők: Mogyoródon 29 ezer, Erdőkertesen 25 ezer, míg Ráckevén mindössze 16 ezer forintos átlagárat mért az ingatlanközvetítő. 

A megyei jogú városok között is jelentős különbségek figyelhetők meg. Győr 60 ezer forintos átlagárral a legdrágább, míg Érden 46 ezer, Debrecenben 30 ezer forint körül alakultak az árak. A lista másik végén Nyíregyháza (9 ezer Ft), Pécs (6,7 ezer Ft) és Zalaegerszeg (3,7 ezer Ft) állnak. A különbség nemcsak a városok között, hanem azokon belül is jelentős: a városok külső részén, gyengébb infrastruktúrával rendelkező területeken a telkek gyakran töredék áron cseréltek gazdát.

A kistelepüléseken továbbra is lényegesen alacsonyabb árszintek jellemzők. Polgárdiban például átlagosan 4 ezer, míg a gyógyfürdőjéről ismert Kehidakustyányban 8 ezer forintos négyzetméteráron lehetett telket vásárolni.

Fontos azonban megjegyezni, hogy ezekben a térségekben jellemzően nagyobb méretű telkek cserélnek gazdát, így az abszolút árkülönbségek mérsékeltebbek, mint amit a fajlagos árak sugallnak.

Az országos összesítés alapján tavaly mindössze 1,1 százalékos emelkedés után 17,2 ezer forintra nőtt a családi és ikerházak építésére alkalmas telkek átlagos négyzetméterára, de a telekvásárlók továbbra is jelentős szórással szembesülhetnek. Miközben az építési telkek négyzetméterára országosan alig emelkedett, a kereslet látványos növekedése azt jelzi, hogy újra élénkül a lakásépítési szándék, különösen a jó lokációjú és közművesített telkek esetében – emelte ki a szakember. Soóki-Tóth Gábor megjegyezte, hogy az árakat továbbra is elsősorban a lokáció (különösen a főváros és környéke), az infrastruktúra és a közművek megléte, a beépíthetőség, a telekméret (a kisebb telkek fajlagosan drágábbak), valamint az egyedi adottságok, például a vízpart közelsége határozza meg. A kedvező adottságú telkek ára 2025-ben az átlagnál nagyobb mértékben nőtt, ami a célzott kereslet erősödésére utal.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#otthon #ingatlan #Budapest #árak #lakáspiac #magyarország #ingatlanpiac #agglomeráció #győr #ingatlanárak #2025

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:01
19:45
19:27
19:15
19:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
NAPTÁR
Tovább
2026. április 14. kedd
Tibor
16. hét
Április 14.
A könyvtárosok világnapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Referencia kamatláb
Publikus kamatláb (pl. BUBOR, EURIBOR, Euro LIBOR, LIBOR, jegybanki alapkamat), amely a kamatmérték alapja, ezt egészíti ki a kamatmarge.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
