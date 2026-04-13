Rémálom lett a lakáskeresés Magyarországon: európai szinten is példátlan drágulást mértek, erre kevesen voltak felkészülve

Pénzcentrum
2026. április 13. 09:46

Az Eurostat adatai szerint az elmúlt közel tíz évben Magyarországon nőttek a legnagyobb mértékben a lakásárak és a bérleti díjak Európában. Bár a drágulás az egész kontinensen megfigyelhető, a hazai áremelkedés üteme példa nélküli - tudósított az ATV.

A 2015-ös évhez viszonyítva a hazai ingatlanpiacon tapasztalható drágulás európai összevetésben is kiemelkedő. Magyarország toronymagasan vezeti az uniós rangsort. Ezzel jelentősen megelőzi a második helyen álló Portugáliát, ahol a tavalyi év végi átlagárak már 180 százalékkal múlták felül a 2015-ös bázisszintet.

Bár a bérleti piacon némileg mérsékeltebb volt a növekedés az ingatlanárakhoz képest, hazánk ezen a téren is az első helyen áll. A hazai bérleti díjak 109 százalékkal emelkedtek, míg a második helyezett Litvániában 88 százalékos drágulást mértek.

Az áremelkedés ugyanakkor általános európai tendencia. A 2015-öt követő időszakban az adásvételi és a bérleti piac dinamikája még élesen elkülönült egymástól. Míg az ingatlanárak folyamatosan nőttek, a bérleti díjak csak lassabban követték ezt az ütemet. A 2021-es évtől azonban mindkét szegmensben jelentős, ugrásszerű drágulás vette kezdetét.
#otthon #lakás #ingatlan #lakáspiac #magyarország #gazdaság #eurostat #ingatlanpiac #áremelkedés #bérleti díj #lakásárak

