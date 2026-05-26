szúnyog, rajzás, gyérítés
Otthon

Indul a szúnyoginvázió Magyarországon: óriási területeken zajlik a rajzás, itt irtanak most tömegesen

Pénzcentrum
2026. május 26. 19:26

Az elmúlt hét csapadékos időjárása ideális tenyészőhelyeket teremtett a csípőszúnyog-lárváknak szerte az országban, ezért a következő napokban nagy területeket érintő szúnyogirtási beavatkozásokra kerül sor. A kezelések kiterjednek a Balaton és a Velencei-tó térségére, a Duna teljes hazai szakaszára, a Dráva mentére és a Körösök vidékére is.

Az előző héten lehullott csapadék számos területen hozott létre a csípőszúnyoglárvák számára ideális vízi élőhelyeket. Az esőt követő felmelegedés felgyorsítja a szúnyogok fejlődését, ezért a következő napokban több helyen kell beavatkozásokat végezni. Az előző években elvégzett feltérképezésnek köszönhetően a tenyészőhelyek ismertek, így a szúnyoglárvák ellen alkalmazható biológiai kezelések pontosan és hatékonyan elvégezhetőek - írja közleményében a Katasztrófavédelem.

Az alkalmazott készítmény szelektív, kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el. Ugyanakkor védett természeti területen ez a módszer is csak nagyon korlátozottan használható, továbbá a magánházak környezetében kialakult kisebb vízmegállások sem kezelhetőek - tették hozzá.

Az elaprózott tenyészőhelyeken földi permetezéssel védekeznek a szakemberek, ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei-tó térségében, a Duna mentén a Szigetközben, Komárom, Budapest, Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében. A Körösök térségében és Tisza déli folyószakaszán nagyobb, összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre légi módszerrel granulátumot juttatnak ki a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre.

Nem szabad megfeledkezni ugyanakkor a ház körüli vízmegállásokról sem, amelyekben szintén nagy számban fejlődnek a szúnyogok - hívja fel a figyelmet a hatóság.
