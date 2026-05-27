Erre az apró részletre kevesen figyelnek oda, amikor átveszik a villanyszámlát: rengeteg magyar súlyos árat fizet érte

A vállalati áramszámlák bonyolultnak tűnő tételei mögött szigorú szabályok, különböző elszámolási módok és rendszerhasználati díjak állnak. A bizonylatok pontos értelmezése különösen fontos kereskedőváltás, új szerződéskötés vagy saját áramtermelés beindítása esetén.

A számlák megértése az alapvető azonosítóknál kezdődik. Fontos tisztázni, hogy a felhasználó és a költségviselő nem mindig azonos, ezért külön azonosítókon szerepelhetnek. Ugyanígy kiemelt adat a villamosenergia-kereskedő megnevezése is, hiszen a vállalatok ma már számos szolgáltató ajánlata közül választhatnak. A legfontosabb, és egyben a legkönnyebben eltéveszthető adat a mérési pont azonosító (POD). Ez magát a csatlakozási pontot, illetve a mérőórát jelöli, amelyből egy telephelyen belül akár több is lehet. Többek között erről beszélt a Portfolio EnergyTalks című podcastjának legújabb adásában Nagy Zsuzsa, az E.ON Energiamegoldások Kft. ügyvezető igazgatója.

Az elszámolás módja alapjaiban határozza meg a számlaképet. Az idősoros mérésnél a fogyasztás pontosan, adott időszakra vonatkozóan követhető. Ezzel szemben a profilos elszámolásnál a havi számlázás általában becslés alapján történik, amelyet évente egy tényleges leolvasáson alapuló elszámolószámla követ.

Az okosmérők és a saját naperőművek megjelenése tovább árnyalja a helyzetet. A napelemes rendszereknél gyakori kérdés a szaldó és a bruttó elszámolás közötti különbség. A bruttó elszámolás esetében a hálózatba betáplált és az onnan vételezett energia külön sorokon szerepel. A szaldó elszámolásnál viszont ezek az értékek nettósítva, egyetlen különbözetként jelennek meg. A fizetendő energiadíjat a szerződés típusa is érdemben befolyásolja. A fixáras megállapodások előre rögzített egységárral működnek, míg az indexált szerződéseknél a tarifa a tőzsdei (spot) árakhoz igazodik. Ez utóbbi gyakran negyedórás fogyasztási adatokon alapul.

A számlán megjelenő tételek másik nagy csoportját a rendszerhasználati díjak teszik ki. Ezek nem a kereskedő egyedi díjai, hanem az áram elosztását és a hálózat fenntartását fedező, hatóságilag szabályozott költségek. A vállalati gyakorlatban emellett gyakran lehet találkozni helyesbítő vagy sztornószámlákkal is. Ezek többnyire a becslésen alapuló részszámlás időszakok és a tényleges mérési adatok utólagos korrekciójából fakadnak.

Ahogy a műsorban elhangzott, a tudatos energiafelhasználás ott kezdődik, hogy megértjük, pontosan miért is fizetünk. Éppen ezért az új szerződések első számláit minden esetben érdemes tételesen átnézni, a változó díjelemeket pedig ajánlott folyamatosan nyomon követni. Eltérés vagy bizonytalanság esetén célszerű azonnal a kereskedő ügyfélszolgálatához fordulni a tételek tisztázása érdekében.

A Pénzcentrum korábbi cikkében részletesebben is foglalkoztunk egyébként az egyes áramtarifákkal, amelyeket szintén érdemes mérlegelni.

A villamos energia tarifák Magyarországon több csoportra bonthatók:

A1 tarifa (alap)

Rezsicsökkentett sávban: bruttó 35,29 Ft/kWh

Piaci áron: bruttó 70,1 Ft/kWh

B tarifa (éjszakai áram, vezérelt)

Kedvezményes sávban: nettó energiaár: 10,7 Ft

Rendszerhasználati díj: 23,4 Ft

ÁFA: 9,2 Ft

Bruttó: 43,4 Ft/kWh

Piaci sávban: ugyanaz, mint az A1 piaci ára: 70,1 Ft/kWh

Az éjszakai tarifa kiváló lehetőség azok számára, akik nagyobb fogyasztású készülékeket (pl. mosógép, bojler) időzítve működtetnek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Egyszerű trükkel spórolnak a magyarok

A nyári hónapokban a számlák általában alacsonyabbak, de az ősz és a tél közeledtével újra megugorhatnak. Éppen ezért érdemes már most felkészülni:

Szolgáltasd le a kazánt! A nyári időszak jó alkalom arra, hogy évente egyszer átnéztesd a gázkazánt. Nemcsak biztonságosabb, de sokkal hatékonyabb működést biztosít a fűtési szezonra.

Szigetelj! A hő 25%-a a tetőn keresztül távozik egy rosszul szigetelt házból. Egy átlagos padlásfödém-szigetelés ára kb. 400–1 200 ezer Ft, viszont 1–2 éven belül megtérülhet a rezsicsökkenés révén.

Fix tarifa: érdemes most váltani?

A rezsiválság előtt a fix tarifás szerződések népszerűek voltak, ám az energiakrízis óta a szolgáltatók leálltak az ilyen ajánlatokkal. Mostanra azonban ismét megjelentek a piacon rögzített árú konstrukciók, amelyek bizonyos esetekben kedvezőbbek lehetnek a piaci árnál.

Ha valaki úgy érzi, hogy télen megnövekedett fogyasztással kell számolnia (pl. elektromos fűtés miatt), akkor egy most kötött fix díjas szerződés akár pénzügyi védelmet is jelenthet a bizonytalan őszi-téli ármozgások ellen.

Ugyanakkor nem árt óvatosnak lenni:

Nézd meg, van-e kilépési díj (gyakran 10–20 ezer Ft)

Hasonlítsd össze a csomagokat összehasonlító oldalon

Csak akkor válts, ha biztos vagy abban, hogy megtérül

Összegzés: mit érdemes tudni a magyar energiaár-plafonról?

Hasznos tanács: ne dőlj hátra nyáron sem! Bár a nyári hónapokban alacsonyabb a fogyasztás, ne ringassuk magunkat hamis biztonságba: az elemzések szerint a piaci árak ősszel újra emelkedhetnek. Most van itt az idő szigetelni, átgondolni a szerződéseinket, és felkészülni a fűtési szezonra.