Szinte teljesen befagyott a budai ingatlanpiac amiatt, hogy a vevők kivárnak: ennek több tényezője is van, amelyek között csak az egyik a kemény áremelkedés.
Erre az apró részletre kevesen figyelnek oda, amikor átveszik a villanyszámlát: rengeteg magyar súlyos árat fizet érte
A vállalati áramszámlák bonyolultnak tűnő tételei mögött szigorú szabályok, különböző elszámolási módok és rendszerhasználati díjak állnak. A bizonylatok pontos értelmezése különösen fontos kereskedőváltás, új szerződéskötés vagy saját áramtermelés beindítása esetén.
A számlák megértése az alapvető azonosítóknál kezdődik. Fontos tisztázni, hogy a felhasználó és a költségviselő nem mindig azonos, ezért külön azonosítókon szerepelhetnek. Ugyanígy kiemelt adat a villamosenergia-kereskedő megnevezése is, hiszen a vállalatok ma már számos szolgáltató ajánlata közül választhatnak. A legfontosabb, és egyben a legkönnyebben eltéveszthető adat a mérési pont azonosító (POD). Ez magát a csatlakozási pontot, illetve a mérőórát jelöli, amelyből egy telephelyen belül akár több is lehet. Többek között erről beszélt a Portfolio EnergyTalks című podcastjának legújabb adásában Nagy Zsuzsa, az E.ON Energiamegoldások Kft. ügyvezető igazgatója.
Az elszámolás módja alapjaiban határozza meg a számlaképet. Az idősoros mérésnél a fogyasztás pontosan, adott időszakra vonatkozóan követhető. Ezzel szemben a profilos elszámolásnál a havi számlázás általában becslés alapján történik, amelyet évente egy tényleges leolvasáson alapuló elszámolószámla követ.
Az okosmérők és a saját naperőművek megjelenése tovább árnyalja a helyzetet. A napelemes rendszereknél gyakori kérdés a szaldó és a bruttó elszámolás közötti különbség. A bruttó elszámolás esetében a hálózatba betáplált és az onnan vételezett energia külön sorokon szerepel. A szaldó elszámolásnál viszont ezek az értékek nettósítva, egyetlen különbözetként jelennek meg. A fizetendő energiadíjat a szerződés típusa is érdemben befolyásolja. A fixáras megállapodások előre rögzített egységárral működnek, míg az indexált szerződéseknél a tarifa a tőzsdei (spot) árakhoz igazodik. Ez utóbbi gyakran negyedórás fogyasztási adatokon alapul.
A számlán megjelenő tételek másik nagy csoportját a rendszerhasználati díjak teszik ki. Ezek nem a kereskedő egyedi díjai, hanem az áram elosztását és a hálózat fenntartását fedező, hatóságilag szabályozott költségek. A vállalati gyakorlatban emellett gyakran lehet találkozni helyesbítő vagy sztornószámlákkal is. Ezek többnyire a becslésen alapuló részszámlás időszakok és a tényleges mérési adatok utólagos korrekciójából fakadnak.
Ahogy a műsorban elhangzott, a tudatos energiafelhasználás ott kezdődik, hogy megértjük, pontosan miért is fizetünk. Éppen ezért az új szerződések első számláit minden esetben érdemes tételesen átnézni, a változó díjelemeket pedig ajánlott folyamatosan nyomon követni. Eltérés vagy bizonytalanság esetén célszerű azonnal a kereskedő ügyfélszolgálatához fordulni a tételek tisztázása érdekében.
A Pénzcentrum korábbi cikkében részletesebben is foglalkoztunk egyébként az egyes áramtarifákkal, amelyeket szintén érdemes mérlegelni.
A villamos energia tarifák Magyarországon több csoportra bonthatók:
A1 tarifa (alap)
- Rezsicsökkentett sávban: bruttó 35,29 Ft/kWh
- Piaci áron: bruttó 70,1 Ft/kWh
B tarifa (éjszakai áram, vezérelt)
- Kedvezményes sávban: nettó energiaár: 10,7 Ft
- Rendszerhasználati díj: 23,4 Ft
- ÁFA: 9,2 Ft
- Bruttó: 43,4 Ft/kWh
- Piaci sávban: ugyanaz, mint az A1 piaci ára: 70,1 Ft/kWh
Az éjszakai tarifa kiváló lehetőség azok számára, akik nagyobb fogyasztású készülékeket (pl. mosógép, bojler) időzítve működtetnek.
Egyszerű trükkel spórolnak a magyarok
A nyári hónapokban a számlák általában alacsonyabbak, de az ősz és a tél közeledtével újra megugorhatnak. Éppen ezért érdemes már most felkészülni:
- Szolgáltasd le a kazánt! A nyári időszak jó alkalom arra, hogy évente egyszer átnéztesd a gázkazánt. Nemcsak biztonságosabb, de sokkal hatékonyabb működést biztosít a fűtési szezonra.
- Szigetelj! A hő 25%-a a tetőn keresztül távozik egy rosszul szigetelt házból. Egy átlagos padlásfödém-szigetelés ára kb. 400–1 200 ezer Ft, viszont 1–2 éven belül megtérülhet a rezsicsökkenés révén.
Fix tarifa: érdemes most váltani?
A rezsiválság előtt a fix tarifás szerződések népszerűek voltak, ám az energiakrízis óta a szolgáltatók leálltak az ilyen ajánlatokkal. Mostanra azonban ismét megjelentek a piacon rögzített árú konstrukciók, amelyek bizonyos esetekben kedvezőbbek lehetnek a piaci árnál.
Ha valaki úgy érzi, hogy télen megnövekedett fogyasztással kell számolnia (pl. elektromos fűtés miatt), akkor egy most kötött fix díjas szerződés akár pénzügyi védelmet is jelenthet a bizonytalan őszi-téli ármozgások ellen.
Ugyanakkor nem árt óvatosnak lenni:
- Nézd meg, van-e kilépési díj (gyakran 10–20 ezer Ft)
- Hasonlítsd össze a csomagokat összehasonlító oldalon
- Csak akkor válts, ha biztos vagy abban, hogy megtérül
Összegzés: mit érdemes tudni a magyar energiaár-plafonról?
Hasznos tanács: ne dőlj hátra nyáron sem! Bár a nyári hónapokban alacsonyabb a fogyasztás, ne ringassuk magunkat hamis biztonságba: az elemzések szerint a piaci árak ősszel újra emelkedhetnek. Most van itt az idő szigetelni, átgondolni a szerződéseinket, és felkészülni a fűtési szezonra.
