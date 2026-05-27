A Dunántúlon és az északkeleti tájakon akár 90 kilométeres széllőkések is előfordulhatnak, egyes helyeken pedig hirtelen zúdulhat le nagy mennyiségű eső.
Ezt is keresztbehúzza a BL-döntő: 36 év után elköltözik a Városligetből sokak kedvenc rendezvénye
Mivel hatalmas szurkolói tömegekre lehet számítani a BL-döntőn, a szervezők csaknem négy évtized után a gyereknap elköltöztetése mellett döntöttek.
A Bajnokok Ligája-döntő miatt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat idén 36 év után új helyszínen rendezi meg gyereknapi programjait: az eseménynek május 30. és 31. között a Városliget helyett a Hajógyári-sziget ad otthont. A szervezők a várható hatalmas szurkolói tömeg miatt, a családok biztonsága érdekében döntöttek a költözés mellett.
A helyszínváltoztatást a Belügyminisztérium és a Közlekedési Minisztérium biztonsági előrejelzései indokolták: a fővárosba érkező tömeg miatt ugyanis idén nem látták garantáltnak a látogatók zavartalan szórakozását a Városligetben. Arról, hogy a BL-döntő miatt gyakorlatilag a fél várost lezárják, tegnap már a Pénzcentrum is beszámolt:
A rendezvényterület és a vidámpark a hétvége mindkét napján nyitva tart. Fontos azonban tudni, hogy az ingyenes gyermeknapi programok kizárólag május 31-én, vasárnap lesznek elérhetőek.
Az esemény fókuszában idén is az egészségmegőrzés, a sport, a kiberbiztonság és a különböző nemzetek kultúrájának bemutatása áll. A Hajógyári-szigeten a látogatókat többek között az Egészségsziget, a Biztonságos Internet Sátor, a Sportsziget és a Nemzetek Utcája várja. A fesztiválhangulatú hétvégét koncertek, kézműves-foglalkozások, ugrálóvárak és arcfestés teszik teljessé.
