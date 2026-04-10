2026. április 10. péntek Zsolt
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
budapest, panellakes, ingatlanár
Világ

Kiderült az ingatlanpiac nagy titka: így cserélheted el az apró városi panelt egy tágas kertes házra

Pénzcentrum
2026. április 10. 12:34

Továbbra is a budapesti agglomeráció dominálja a családi házak piacát, a kínálat és a kereslet is ebbe az irányba koncentrálódik. A zenga.hu adatai szerint az eladó családi házak közel negyede Pest vármegyében található, ezen belül is a fővárost körülvevő települések viszik a prímet.

Az elmúlt hónapokban látványosan nőtt az érdeklődés a családi házak iránt. Ennek egyik fő oka az árak eltérő alakulása. Míg a panellakások ára éves alapon 34 százalékkal, a tégla lakásoké 19 százalékkal emelkedett, addig a családi házaké csak 12 százalékkal nőtt. Emiatt egy lakás eladásából befolyó összeg ma nagyobb arányban fedezi egy családi ház árát, mint korábban. Egy budapesti panel értékesítése az agglomerációban akár egy plusz szobát is jelenthet a vásárlóknak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Pest vármegyében a vevők többsége családi házat keres, hatból öt érdeklődő ezt a típust preferálja. Budapesten ezzel szemben jóval kisebb az arány, bár itt is növekedés látható: az érdeklődők 13 százaléka keres házat a tavalyi 9 százalék után.

A családi házak népszerűségét a nagyobb alapterület és a saját kert magyarázza. Az átlagos méret országosan 140 négyzetméter, Pest vármegyében pedig 152 négyzetméter körül alakul. A nagyobb tér és a privát szféra ugyanakkor magasabb vételárral és fenntartási költséggel jár, ráadásul ezek az ingatlanok gyakran távolabb esnek a belvárostól és a munkahelyektől.

A Pest vármegyében kínált családi házak medián négyzetméterára 795 ezer forint, a medián teljes ár pedig 95 millió forint. A felújítandó ingatlanok esetében a középérték 50 millió forint körül alakul, míg a jó állapotú vagy újabb házaknál ez már eléri a 125 millió forintot.

Az árak az agglomeráción belül jelentős különbségeket mutatnak. A legdrágább települések a fővárostól nyugatra és északnyugatra találhatók. Budaörsön átlagosan 1,35 millió forintba kerül egy négyzetméter, de Nagykovácsi, Törökbálint, Szentendre és Budakalász is 1,17–1,33 millió forintos szinten mozog. Ezeken a helyeken ráadásul az átlagos alapterület is nagyobb, gyakran 170–180 négyzetméter. A nagyobb elővárosok közül Érden és Dunakeszin 1–1,15 millió forintos négyzetméterár jellemző.

Az olcsóbb településeket főként a délkeleti agglomerációban találjuk. Ócsán már 700 ezer forintos négyzetméteráron is elérhetők családi házak, és Felsőpakony is hasonló árszinten mozog. Az északi térségben Dunabogdány, keleten Csörög, délnyugaton pedig Sóskút kínál kedvezőbb árakat, 700–750 ezer forintos négyzetméterár körül.
Címlapkép: Getty Images
#ingatlan #Budapest #magyarország #ingatlanpiac #agglomeráció #világ #pest megye #négyzetméterár #lakásárak #ingatlanárak #zenga

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 10. péntek
Zsolt
15. hét
Április 10.
Nemzeti rákellenes nap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állalampapír hozama
A papír kondíciói (névleges kamat, futamidő, bruttó árfolyam) és az aktuális piaci kereslet-kínálati viszonyok alapján kialakuló hozam, amelyet ténylegesen CSAK akkor tudunk elérni, ha a papírt a lejáratig megtartjuk. Ha ezt nem tudjuk kivárni, akkor ki vagyunk szolgáltatva a papír árfolyamingadozásának, amelyből következik az elérhető hozam ingadozása is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
