Kiderült az ingatlanpiac nagy titka: így cserélheted el az apró városi panelt egy tágas kertes házra

Továbbra is a budapesti agglomeráció dominálja a családi házak piacát, a kínálat és a kereslet is ebbe az irányba koncentrálódik. A zenga.hu adatai szerint az eladó családi házak közel negyede Pest vármegyében található, ezen belül is a fővárost körülvevő települések viszik a prímet.

Az elmúlt hónapokban látványosan nőtt az érdeklődés a családi házak iránt. Ennek egyik fő oka az árak eltérő alakulása. Míg a panellakások ára éves alapon 34 százalékkal, a tégla lakásoké 19 százalékkal emelkedett, addig a családi házaké csak 12 százalékkal nőtt. Emiatt egy lakás eladásából befolyó összeg ma nagyobb arányban fedezi egy családi ház árát, mint korábban. Egy budapesti panel értékesítése az agglomerációban akár egy plusz szobát is jelenthet a vásárlóknak.

Pest vármegyében a vevők többsége családi házat keres, hatból öt érdeklődő ezt a típust preferálja. Budapesten ezzel szemben jóval kisebb az arány, bár itt is növekedés látható: az érdeklődők 13 százaléka keres házat a tavalyi 9 százalék után.

A családi házak népszerűségét a nagyobb alapterület és a saját kert magyarázza. Az átlagos méret országosan 140 négyzetméter, Pest vármegyében pedig 152 négyzetméter körül alakul. A nagyobb tér és a privát szféra ugyanakkor magasabb vételárral és fenntartási költséggel jár, ráadásul ezek az ingatlanok gyakran távolabb esnek a belvárostól és a munkahelyektől.

A Pest vármegyében kínált családi házak medián négyzetméterára 795 ezer forint, a medián teljes ár pedig 95 millió forint. A felújítandó ingatlanok esetében a középérték 50 millió forint körül alakul, míg a jó állapotú vagy újabb házaknál ez már eléri a 125 millió forintot.

Az árak az agglomeráción belül jelentős különbségeket mutatnak. A legdrágább települések a fővárostól nyugatra és északnyugatra találhatók. Budaörsön átlagosan 1,35 millió forintba kerül egy négyzetméter, de Nagykovácsi, Törökbálint, Szentendre és Budakalász is 1,17–1,33 millió forintos szinten mozog. Ezeken a helyeken ráadásul az átlagos alapterület is nagyobb, gyakran 170–180 négyzetméter. A nagyobb elővárosok közül Érden és Dunakeszin 1–1,15 millió forintos négyzetméterár jellemző.

Az olcsóbb településeket főként a délkeleti agglomerációban találjuk. Ócsán már 700 ezer forintos négyzetméteráron is elérhetők családi házak, és Felsőpakony is hasonló árszinten mozog. Az északi térségben Dunabogdány, keleten Csörög, délnyugaton pedig Sóskút kínál kedvezőbb árakat, 700–750 ezer forintos négyzetméterár körül.