Sokkoló jelentés érkezett több mint 100 ezer magyar gyerek mindennapi életéről: óriási a káosz - meddig mehet ez így tovább?

Továbbra is kaotikus a helyzet a hazai javítóintézetekben. A fiatalokat folyamatosan áthelyezik, a bezárt budapesti intézmény dolgozói pedig akadályokba ütköznek a rendszeren belüli elhelyezkedés során. Ezzel párhuzamosan a Hintalovon Alapítvány legfrissebb jelentése is sötét képet fest a gyermekvédelemről - közölte a Népszava.

A lap írása szerint a javítóintézetekben élők oktatása és nevelése továbbra is rendezetlen. Az aszódi intézet egyik dolgozója szerint a gyerekeket folyamatosan, sokszor a tanév közepén helyezik át egyik helyről a másikra. Sem a fiatalok, sem a pedagógusok nem értik az intézkedések szakmai okát, ez a bizonytalanság pedig mindenkit megvisel.

A helyzetet tovább rontja a botrányok miatt bezárt Szőlő utcai intézet volt munkatársainak esete. Ők arról számoltak be, hogy több évtizedes tapasztalatuk ellenére megbélyegezve érzik magukat. Hiába adnak be sorozatosan álláspályázatokat, a fenntartói jogokat nemrég átvevő Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) elutasítja, vagy válaszra sem méltatja őket.

A BvOP az áthelyezésekkel kapcsolatban azzal védekezik, hogy a döntéseket minden esetben szakmai és jogszabályi szempontok indokolják. Ilyen például a rendelkezésre álló férőhelyek száma, a biztonsági okok, vagy a családhoz való földrajzi közelség. Január óta a bezárt budapesti intézmény lakóin felül mintegy hetven fiatalt költöztettek el. A legtöbb áthelyezés a túlzsúfolt debreceni és a nagykanizsai intézetekből történt. A volt Szőlő utcai dolgozókkal kapcsolatban a hatóság közölte: a megszüntetéskor tárgyaltak az érintettekkel, és más beosztásokat is felajánlottak számukra.

A hazai gyermekvédelem általános válságát erősíti meg a Hintalovon Alapítvány friss jelentése is. A dokumentum szerint a társadalom mostanra szembesült azzal a ténnyel, hogy maga az ellátórendszer is bántalmazóként működik. A prevenció a súlyos szakemberhiány miatt szinte lehetetlen. A túlterhelt iskolapszichológusok érdemi megelőzés helyett már csak a krízishelyzeteket tudják kezelni. Ezzel párhuzamosan az iskolai szociális segítőknek irreális mennyiségű, átlagosan nyolc-kilenc intézményt kell rendszeresen látogatniuk.

A statisztikák pedig riasztóak. A veszélyeztetettként nyilvántartott kiskorúak száma 125 ezerre, a védelembe vetteké pedig 31 ezer fölé emelkedett. Ez egyértelmű növekedést jelent a korábbi évekhez képest. A bántalmazás túlnyomórészt családon belül éri a gyerekeket, a szexuális visszaélések aránya pedig kiugró mértékben, közel 34 százalékkal nőtt. Emellett mintegy 400 ezer kiskorú él olyan családban, ahol legalább az egyik szülő alkoholbeteg.