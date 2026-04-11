2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Belépés a magyarországi Barnag faluba. község utca vidék
Otthon

Eldőlni látszik az ősi vita: itt áll feketén-fehéren, a városban vagy vidéken jobb-e az élet

Pénzcentrum
2026. április 11. 13:04

Annak, hogy valaki városban él, ugyanúgy meglehet az előnye, mint a kistelepülések nyugalmának. Mivel minden embernek más-más igényei vannak, nehezen lehet igazságot tenni abban a vitában, hol jobb élni. Vannak azonban olyan objektív mutatószámok, amelyek nyomós érvként szolgálhatnak a vidéki vagy éppen a városi élet mellett. A Pénzcentrum most ezeket a friss mutatószámokat veszi sorra.

A pandémia előtt még inkább a városok jelentették a vonzó lakóhelyet és a kisebb településekről inkább elvándorolt a lakosság, 2019-től viszont fordult a trend és 2020-ben és 2021-ben kilőtt a községekbe költözők száma. A karanténhatás viszont csak 2022-ig tartott, amikor beütött az energiaválság. A korszerűtlen vidéki családi házak már nem számítottak vonzó lehetőségek, ismét felértékelődtek a kedvező rezsijű városi lakások. 2023-tól az a trend érvényesül, hogy a községeknek és a fővárosnak még pozitív a mérlege, a többi városból viszont fogy a lakosság. Az utolsó, 2025-ös adatok szerint Budapest is egyre kevésbé népszerű, állandó vándorlás terén a falvak népszerűsége már súrolja a 2019-es szintet. De valóban olyan jó vidéken, faluban élni? Mutatunk néhány statisztikát, ami segít körüljárni a kérdést.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Eurostat adatbázisai Magyarországról is tartalmaznak olyan részletes statisztikákat, melyek egyes mutatókat a lakóhely urbanizációs szintjén is vizsgálnak. Ezekből az adatbázisokból gyűjtöttünk olyan adatsorokat, amelyek a magyar nagyvárosok, kisvárosok és falvak lakosságának helyzetét mutatják meg: milyennek érzik az egészségüket, milyen anyagi helyzetben vannak, milyen a közbiztonság, vagy épp azt, milyen lehetőségei vannak a fiataloknak. 

Egészségesebbek a büdös nagyvárosban élők?

A romantizált vidéki élethez hozzátartozik, hogy egészségesebbnek tartjuk a falusi körülményeket - a friss levegőt, madárcsicsergést, kertészkedési lehetőséget stb. -, a városokban élők közül mégis többen tartják jónak az egészségüket. A friss adatok szerint 2025-ben a teljes magyarországi lakosság 64,4 százaléka érezte nagyon jónak vagy jónak az egészségi állapotát. Viszont a városban élők körében ez az arány 68,3 százalék, a községekben élők esetében 61,3 százalék. Míg például a nagyvárosiak közül csak 7,4 százalék tartotta rossznak vagy nagyon rossznak az egészségi állapotát, a községekben élőknek 11,3 százaléka. 

A tendencia egyébként az - ha visszanézzük egy évtized távlatában az adatokat - hogy a szélsőségek aránya csökken (a nagyon jó, vagy nagyon rossz értékelést adóké) - egyre többen húznak középre. De azok aránya is csökkent, akik általában rossznak tartják az egészségüket 2015 óta.

Azt fontos hangsúlyozni, hogy ezt a mutatót nyilván nem csak a madárcsicsergés, vagy esetleg az egészségügyi ellátórendszerhez való hozzáférés befolyásolja. Hiszen sok olyan mutató rosszabb vidéken - például az anyagi helyzet, vagy iskolázottság -, amely nagymértékben befolyásolhatja az egészségi állapotot. Azt se felejtsük el, hogy a városok "átlagéletkora" még mindig kevesebb, mint a községeké, ahol ütemesen nő az idősek aránya. Ez sem elhanyagolható szempont, ha az egészségi állapotot vizsgáljuk. 

Jelentősek a bérkülönbségek, elszegényedhet a vidék

Ha azt vizsgáljuk, a városi bérek mennyiben térnek el a vidékiektől, átlagfizetés tekintetében nagy különbséget láthatunk. 2025-ben a nagyvárosokban a kiigazított éves nettó fizetés 4 millió 817 ezer forint volt - az havi 401 ezer forint -, addig a kisebb városok, városias térségekben 3 millió 905 ezer - havi 325 ezer forint -, falun pedig 3 millió 414 ezer forint - vagyis havi 284 ezer. Vagyis a nagyvárosi és falusi nettó átlagbér között cirka 116 ezer forintos különbség adódott tavaly. 2024-ben ez a különbség 91 ezer, 2023-ban 74 ezer, 2022-ben még csak 44 ezer forint volt.

Ha a mediánbéreket nézzük, már kisebb különbségeket láthatunk. Főként a kisvárosok, elővárosok, agglomeráció területén élők keresete és a községekben élőké nem tér el jelentősen, a nagyvárosi fizetés viszont jóval. Pedig tudható, hogy az agglomerációban élők rengetegen ingáznak a nagyvárosokba az ottani fizetésekért.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A statisztikák rávilágítanak arra is, hogy vidéken sokkal nagyobb arányban fenyegeti a lakosságok az elszegényedés kockázata, mint a városokban élőket. 2025-ben a falvak, tanyák lakosságának 20,7 százalékát fenyegette az elszegényedés! Az arány pedig 2022 óta emelkedik. Eközben a nagyvárosban élőknek mindössze 8,3 százaléka van kitéve az elszegényedésnek, 2023-ban még 9,8% volt ebben a helyzetben. 

Mítosz lenne a kritikus városi közbiztonság?

A vidék vs. város vitában gyakori téma szokott lenni a közbiztonság: mennyire kell tartani, ha egyedül sétál haza éjjel az ember; mennyi a betörések, lopások száma. A statisztikákból viszont az látható, hogy nincs nagy különbség a községek és a városok között. Ugyan nem minden évből van közölt adat és 2023-as az utolsó, látható, hogy 2018 óta alig-alig megy 6% fölé az a mutató, ami a bűnelkövetések, erőszakos tettek, vandalizmus mértékét hivatott ábrázolni. Akár városról, akár faluról beszélünk.

Rosszabb a vidéki fiatalok helyzete

Végül, azt is érdemes megvizsgálni, milyen a fiatalok helyzete, hiszen jellemzően ők a legmobilisabb réteg. 2025-ben, amíg a nagyvárosban élő 18-24 éveseknek mindössze 4,3 százaléka hagyta el az oktatási rendszert túl korán, a kisvárosok, agglomeráció fiataljainak 9,3 százaléka, a falvak fiataljainak 16,9 százaléka.

Azok aránya, akik nem vettek részt oktatásban, és nem is dolgoztak, a nagyvárosokban 5,7 százalékos volt, míg a kisebb, városias térségekben 10,8 százalék, falun 16,3 százalék. Ez jelentős különbség, ami árulkodik a fiatalok elhelyezkedési nehézségeiről vidéken. Ez sok tényezővel összefügghet, például a szakképzetlenséggel, de nyilván a munkalehetőségek hiányával is. 

A fenti statisztikák alapján természetesen nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy városban vagy vidéken jobb-e az élet. Az viszont kitűnik belőle, hogy a falusi lehetőségek korlátozottsága negatív hatással van az anyagi helyzetre, az egészségi állapotra, vagy a fiatalok lehetőségeire. Már több éve jelentős a városi lakosság áramlása a községekbe, és a jövőben is folytatódhat ez a trend. Aki a vidékre költözés mellett dönt, az ne csak az előnyöket mérlegelje - mint az alacsonyabb ingatlanárak, vagy a madárcsicsergés -, hanem vessen számot az esetleges hátrányokkal, szűkebb helyi lehetőségekkel.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #egészség #oktatás #magyarország #város #eurostat #anyagi helyzet #vidék #elvándorlás #fiatalok #átlagfizetés #urbanizáció

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:30
13:04
12:30
12:18
12:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 11.
Horror a török plasztikai sebészeteken: rengeteg magyar jár oda olcsón műttetni, de ezzel senki se számol
2026. április 10.
Milliónyi magyar retteg ettől a vizsgálattól: pedig két tankolás árából elkerülhető lenne a tragédia
2026. április 10.
Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: meglepő, mit akarnak - minden egy irányba mutat
2026. április 10.
Láthatatlan áramfalók ürítik ki a pénztárcádat: ezzel a 10 egyszerű trükkel a villanyszámlád jelentős részét megspórolhatod
2026. április 10.
Sötét fellegek gyülekeznek Magyarország felett: súlyos árat fizethetünk a költségvetési lazításért, fájdalmas évek jöhetnek
NAPTÁR
Tovább
2026. április 11. szombat
Leó, Szaniszló
15. hét
Április 11.
A Parkinson-kór világnapja
Április 11.
Debrecen napja
Április 11.
A magyar költészet napja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
2
2 hete
Súlyos tavasz vár a magyar kertesház-tulajokra: bőszen fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
3
1 hónapja
Óriási fordulat a magyar ingatlanpiacon: egyre több helyen fizetnek többet egy egyszerű panelért, mint a téglalakásért
4
2 hete
Virágvasárnap 2026: mit ünneplünk március 29-én? Népszokások, hagyományok és a barka jelentése
5
1 hónapja
Hivatalos bejelentés! Extra pénztámogatást kapnak a társasházban élők idén tavasszal Budapesten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Túlbiztosítás
ha a biztosítási összeg nagyobb, mint a vagyontárgy tényeleges értéke, a biztosítási szerződésnek az a része, amely a tényleges érték fölötti összegre vonatkozik - semmis. Totálkár esetén a biztosító térítési kötelezettségének felső határa a tényleges érték lesz a káronszerzés tilalma miatt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 11. 12:30
Mennyi a magasabb összegű családi pótlék 2026-ban, és hogyan lehet hozzájutni? Az igénylés menete, feltételei
Pénzcentrum  |  2026. április 11. 12:18
Őrizetben az Árpád hídi ámokfutó: ő a felelős két ember haláláért
Agrárszektor  |  2026. április 11. 12:31
Fellélegezhetnek a magyar állattartók, de erre most nagyon kell figyelniük