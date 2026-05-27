Egy érett férfi a háza erkélyén lévő napelemet állítja be
Otthon

Magyarországon büntetnek érte, másol fillérekért árulja a Lidl a rezsicsökkentő csodafegyvert: mikor lesz itthon legális?

Pénzcentrum
2026. május 27. 06:30

Az erkélynapelemek Európa-szerte gyorsan terjedő lakossági energiatechnológiává váltak, amely lehetővé teszi, hogy a háztartások saját fogyasztásukat részben helyben termelt árammal fedezzék. A technológia elterjedését azonban nem elsősorban műszaki, hanem szabályozási és energiapolitikai különbségek határozzák meg az egyes országok között. Míg Németország a decentralizált energiatermelést aktívan támogatva tömegesen engedi a plug-in rendszereket, addig más országok – köztük Magyarország – inkább a hálózatbiztonságra és a szigorúbb engedélyezésre építenek.

Az erkélynapelemek, vagy más néven plug-in mini napelemes rendszerek 2026-ra Európa egyik leggyorsabban terjedő lakossági energetikai megoldásává váltak. A technológia lényege, hogy a kisebb napelemes rendszereket egyszerűen, akár erkélyre vagy garázsra felszerelve lehet használni, és azok közvetlenül a háztartás áramfogyasztását csökkentik.

Bár a technológia műszakilag viszonylag egyszerű, a szabályozási környezet országonként jelentősen eltér. A legnagyobb különbség nem a technológiában, hanem abban van, hogy az egyes országok mennyire engedik be a lakossági energiatermelést a hálózati rendszerbe.

Ahol a rendszer már tömegesen működik

Németországban a 2024-ben elfogadott energiapolitikai reformcsomag alapozta meg a jelenlegi szabályozást. A rendszer 2026-ban is lehetővé teszi, hogy a háztartások akár 2000 watt összteljesítményű napelemmodulokat telepítsenek erkélyre, tetőre vagy garázsra. A szabályozás ugyanakkor korlátozza a hálózatba ténylegesen betáplálható teljesítményt: az inverter legfeljebb 800 wattot adhat át a házhálózatnak.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a nagyobb panelkapacitás elsősorban nem a déli csúcstermelés miatt előnyös, hanem azért, mert borús időben vagy a reggeli és esti órákban is könnyebben elérhető a maximális, 800 wattos betáplálási szint. A három–négy panelből álló rendszereknél azonban már szigorúbb műszaki előírások érvényesek. Bizonyos teljesítmény felett speciális biztonsági csatlakozót kell használni a hagyományos konnektoros csatlakozás helyett.

Egyszerűsített bejelentés és lakossági ösztönzés

A német modell egyik kulcseleme az adminisztráció egyszerűsége. A kisebb erkélynapelemes rendszereket elegendő online regisztrálni, a szabályozás célja pedig kifejezetten az, hogy minél több háztartás váljon részben önellátóvá az energiatermelésben.

A háttérben egyértelmű energiapolitikai irány áll: Németország a decentralizált energiatermelést támogatja, vagyis azt, hogy a lakosság minél nagyobb szerepet kapjon az áramtermelésben. Az erkélynapelemek így nemcsak költségcsökkentő eszközként, hanem a zöldenergia-átállás egyik kulcselemeként is megjelennek.

A német modell hatása Európa más részein is érezhető: a plug-in rendszerek ára csökken, a technológia egyszerűsödik, és több ország is vizsgálja a lakossági használat lazább szabályozását. A fő törésvonal azonban mindenhol ugyanaz: megengedhető-e, hogy a háztartások közvetlenül, egyszerű csatlakozással energiát termeljenek a saját hálózatukba, vagy ezt szigorúbb engedélyezési rendszerhez kell kötni.

Itthon tilos ilyet használni

Magyarországon ezzel szemben jelenleg nincs olyan egyértelmű, külön szabályozási rendszer, amely a német modellhez hasonló plug-in erkélynapelemek használatát támogatná. A legfontosabb korlátozás, hogy a magyar áramszolgáltatók általános szerződési feltételei nem engedik meg, hogy a fogyasztók konnektoron keresztül tápláljanak vissza áramot a lakás elektromos hálózatába.

Sőt, 2024 őszén Magyarországon gyakorlatilag betiltották az erkélynapelemek telepítését.

A 2024. szeptember 30-án megjelent, 2025. január 1-jétől hatályos 280/2024-es kormányrendelet kimondja, hogy „erkélyen napelem nem helyezhető el sem önálló tartószerkezeten, sem az erkély szerkezetébe beépített módon”.

Ez azt jelenti, hogy a klasszikus német típusú „bedugható” erkélynapelemek Magyarországon hivatalosan nem használhatók ugyanúgy, mint Nyugat-Európában. A szabály megszegése akár komoly következményekkel is járhat:

az áramszolgáltató szélsőséges esetben megtagadhatja az áramszolgáltatást.

Miért ennyire eltérő a két ország megközelítése?

A különbség mögött alapvetően eltérő energiapolitikai szemlélet áll. Németország az elmúlt években tudatosan ösztönözte a lakossági energiatermelést és a decentralizált rendszereket. A cél az, hogy a háztartások minél nagyobb része saját maga is képes legyen részben energiát termelni.

Magyarországon ezzel szemben továbbra is erősebb a központosított energiarendszerre épülő megközelítés, és a szabályozás hangsúlyosabban kezeli a hálózatbiztonsági, tűzvédelmi és engedélyezési kérdéseket. Emiatt az új technológiák bevezetése lassabb és óvatosabb.

Van esély a közelítésre?

Piaci és európai trendek alapján nem kizárt, hogy Magyarország középtávon nyit az erkélynapelemek felé. A technológia ára gyorsan csökken, miközben egyre több uniós ország vezeti be az egyszerűsített plug-in rendszereket.

Ugyanakkor a plug-in erkélynapelemes rendszerek terjedésének egyik kevésbé látványos, de meghatározó korlátja maga a háztartási villamoshálózat fizikai és biztonsági keretrendszere. A lakások belső hálózata eredetileg egyirányú energiaáramlásra lett tervezve: a fogyasztók a központi hálózatból vételeznek áramot, nem pedig visszatáplálnak. Amikor egy mikroinverteres napelemes rendszer megjelenik a konnektoron keresztül, ez az alapfeltevés részben megváltozik, ami új követelményeket támaszt a vezetékek teherbírásával, a túláramvédelemmel és a hálózati stabilitással szemben.

A technikai határ egyik kulcseleme az inverterek teljesítménykorlátozása, amely jellemzően 600–800 watt körül van a lakossági plug-in rendszereknél. Ennek oka, hogy a lakáselosztó hálózatok és a szabványos konnektoros csatlakozások hosszabb távon csak korlátozott visszatáplálási áramot képesek biztonságosan kezelni. Emellett a hálózati szinkronizáció - vagyis az, hogy a mikroinverter pontosan illeszkedjen a frekvenciához és feszültségszinthez - kritikus feltétel, mivel bármilyen eltérés nemcsak a háztartási eszközöket, hanem a teljes elosztóhálózat stabilitását is befolyásolhatja.

Mennyiért adják a boltok?

A német Lidl kínálatában például többféle erkélynapelemet is találtunk. Az ECOFLOW 860 W teljesítményű erkélynapelemes rendszer 2 darab szolármodult, 1 darab invertert és egy 5 méteres csatlakozókábelt tartalmaz, az eredeti 499 eurós ár helyett 50%-os kedvezménnyel, 249 euróért (kb. 88 893 forint) kapható, bár jelenleg online elfogyott.

A TRONIC 800 Wp / 800 W Flexible TBKF 800 A1 csomag 4 darab modult, mikroinvertert és kábelezést tartalmaz, 478,99 euróért (kb. 171 000 forint) szerepel a kínálatban.

A kisebb TRONIC Starterset 370 Wp / 400 W TSBK 400 A1 rendszer 149 euróba (kb. 53 193 forint) kerül, míg a TRONIC 860 Wp / 800 W TOPCon TBKT 800 A1 típusú készlet 249 euróért (kb. 88 893 forint) érhető el.
