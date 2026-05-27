Traditional Tower block residential apartments and homes in Budaors, Hungary. Homes look clean, well kept and painted colourfully. Great example of ex communist style buildings made to look attractive and well lived in.
Otthon

Most látszik igazán, mennyire átrajzolta a hazai lakáspiacot az Otthon Start: tömegével vonulnak ki a befektetők

Pénzcentrum
2026. május 27. 19:45

A Magyar Nemzeti Bank legújabb értékelése szerint a hazai lakáspiacon lassuló árnövekedés és jelentős számú újlakás-átadás várható. Bár az ingatlanok túlértékeltsége rekordszintet ért el, a bérek reálnövekedése fokozatosan javíthat a helyzeten. Az Otthon Start program sikeresen segítette az első lakásvásárlókat, miközben a hitelkockázatok kezelhetők maradtak. A kereskedelmi ingatlanok piacán ugyanakkor továbbra is magas az üresedési ráta. A jegybank a jövőben szigorúan az alapfeladataira és a zöld fenntarthatósági szempontokra fókuszál, így nem indít új hitelprogramokat - írja elemzésében a Portfolio.

Az elmúlt időszak meghatározó piaci eleme az Otthon Start program volt, amely érdemben megváltoztatta a hitelpiac irányát. A korábban domináns befektetői vásárlások aránya csökkent, miközben az első lakásvásárlóké megnőtt. Ennek köszönhetően sokan olyanok is ingatlanhoz jutottak, akik a program nyújtotta kedvezőbb feltételek nélkül nem tudtak volna vásárolni. Bár a tranzakciók jellemzően kisebb önerővel és nagyobb hitelösszegekkel valósultak meg, a jegybank nem tart a kockázatok jelentős növekedésétől. A hazai adósságfék-szabályok nemzetközi összevetésben továbbra is szigorúak, és a felvett kölcsönök végig fix kamatozásúak. Emellett a jellemzően fiatal vásárlók növekvő jövedelmi pályája az idő előrehaladtával érdemben csökkenti a törlesztési terheket.

A kínálati oldalon jelentős bővülés tapasztalható. A piacon elérhető új lakások száma éves szinten nagyjából 60 százalékkal nőtt, ami elengedhetetlen volt az elmúlt évek súlyos hiánya után. A lakásállomány egészséges, régiós átlagnak megfelelő megújulásához ideálisan évi 25-30 ezer új lakás felépítésére lenne szükség. A lakásárak emelkedése az év elején már egyértelműen lassulásnak indult.

Ehhez az Otthon Start program 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafonja is hozzájárult, különösen a fővárosi piacon. Bár az ingatlanpiac túlértékeltsége tavaly 9 százalékponttal történelmi csúcsra emelkedett, a lassuló árdinamika és a bérek reálnövekedése miatt ez a mutató a jövőben várhatóan javulni fog. Az MNB szakértői szerint az árak hosszú távú stabilizálását és a munkaerőpiaci mobilitást a bérlakáspiac erősítése is érdemben támogathatná. Szintén könnyíthetne a lakáspiaci folyamatokon a társasházi építményi jog rendszerének jövőbeni egyszerűsítése. Ez ugyanis jelenlegi, túlzottan komplex formájában jelentős adminisztrációs terhet ró a hitelintézetekre.

A kereskedelmi ingatlanok piacán egyelőre felemás a kép, de a mélypontról elmozdulva már javuló konjunktúra körvonalazódik. Az irodapiacon a 12,5 százalékos üresedési ráta viszonylag magasnak számít. A 2026-2027-re várható nagy volumenű átadások miatt ráadásul a kihasználatlanság további növekedése valószínűsíthető. A javuló üzleti bizalom hatásai idén várhatóan még nem csapódnak le a bérleti tranzakciókban. Hasonló a helyzet az ipari és logisztikai ingatlanok szegmensében is. Itt a korábbi fellendülés után most kétszámjegyű az üresedés, a geopolitikai változásokból eredő új igények megjelenéséhez pedig még idő kell. Ezzel szemben a hazai turizmus dinamikus bővülésének köszönhetően a szállodaipar jól teljesít. Emellett a kiskereskedelmi ingatlanok iránt is mutatkozik keresletnövekedés.

A jegybank a jövőben is szigorúan a törvényben meghatározott alapfeladataira fókuszál. Továbbra is fenntartják a szakmai párbeszédet és az informális egyeztetéseket a kormánnyal. A törvényalkotás és az új ösztönző programok elindítása azonban nem tartozik a mandátumukba, így ilyen lépéseket nem is terveznek. A szabályozói környezetben ugyanakkor kiemelt szerepet kapnak a fenntarthatósági szempontok. Ennek legfőbb eszköze a folyamatosan a piaci valósághoz igazított zöld tőkekövetelmény-rendszer marad.

