Idén a nyaralni induló magyarok többnyire legalább egyhetes külföldi utazást terveznek, számukra az utasbiztosítás átlagosan napi 850 forintba kerül.
Most látszik igazán, mennyire átrajzolta a hazai lakáspiacot az Otthon Start: tömegével vonulnak ki a befektetők
A Magyar Nemzeti Bank legújabb értékelése szerint a hazai lakáspiacon lassuló árnövekedés és jelentős számú újlakás-átadás várható. Bár az ingatlanok túlértékeltsége rekordszintet ért el, a bérek reálnövekedése fokozatosan javíthat a helyzeten. Az Otthon Start program sikeresen segítette az első lakásvásárlókat, miközben a hitelkockázatok kezelhetők maradtak. A kereskedelmi ingatlanok piacán ugyanakkor továbbra is magas az üresedési ráta. A jegybank a jövőben szigorúan az alapfeladataira és a zöld fenntarthatósági szempontokra fókuszál, így nem indít új hitelprogramokat - írja elemzésében a Portfolio.
Az elmúlt időszak meghatározó piaci eleme az Otthon Start program volt, amely érdemben megváltoztatta a hitelpiac irányát. A korábban domináns befektetői vásárlások aránya csökkent, miközben az első lakásvásárlóké megnőtt. Ennek köszönhetően sokan olyanok is ingatlanhoz jutottak, akik a program nyújtotta kedvezőbb feltételek nélkül nem tudtak volna vásárolni. Bár a tranzakciók jellemzően kisebb önerővel és nagyobb hitelösszegekkel valósultak meg, a jegybank nem tart a kockázatok jelentős növekedésétől. A hazai adósságfék-szabályok nemzetközi összevetésben továbbra is szigorúak, és a felvett kölcsönök végig fix kamatozásúak. Emellett a jellemzően fiatal vásárlók növekvő jövedelmi pályája az idő előrehaladtával érdemben csökkenti a törlesztési terheket.
A kínálati oldalon jelentős bővülés tapasztalható. A piacon elérhető új lakások száma éves szinten nagyjából 60 százalékkal nőtt, ami elengedhetetlen volt az elmúlt évek súlyos hiánya után. A lakásállomány egészséges, régiós átlagnak megfelelő megújulásához ideálisan évi 25-30 ezer új lakás felépítésére lenne szükség. A lakásárak emelkedése az év elején már egyértelműen lassulásnak indult.
Ehhez az Otthon Start program 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafonja is hozzájárult, különösen a fővárosi piacon. Bár az ingatlanpiac túlértékeltsége tavaly 9 százalékponttal történelmi csúcsra emelkedett, a lassuló árdinamika és a bérek reálnövekedése miatt ez a mutató a jövőben várhatóan javulni fog. Az MNB szakértői szerint az árak hosszú távú stabilizálását és a munkaerőpiaci mobilitást a bérlakáspiac erősítése is érdemben támogathatná. Szintén könnyíthetne a lakáspiaci folyamatokon a társasházi építményi jog rendszerének jövőbeni egyszerűsítése. Ez ugyanis jelenlegi, túlzottan komplex formájában jelentős adminisztrációs terhet ró a hitelintézetekre.
A kereskedelmi ingatlanok piacán egyelőre felemás a kép, de a mélypontról elmozdulva már javuló konjunktúra körvonalazódik. Az irodapiacon a 12,5 százalékos üresedési ráta viszonylag magasnak számít. A 2026-2027-re várható nagy volumenű átadások miatt ráadásul a kihasználatlanság további növekedése valószínűsíthető. A javuló üzleti bizalom hatásai idén várhatóan még nem csapódnak le a bérleti tranzakciókban. Hasonló a helyzet az ipari és logisztikai ingatlanok szegmensében is. Itt a korábbi fellendülés után most kétszámjegyű az üresedés, a geopolitikai változásokból eredő új igények megjelenéséhez pedig még idő kell. Ezzel szemben a hazai turizmus dinamikus bővülésének köszönhetően a szállodaipar jól teljesít. Emellett a kiskereskedelmi ingatlanok iránt is mutatkozik keresletnövekedés.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A jegybank a jövőben is szigorúan a törvényben meghatározott alapfeladataira fókuszál. Továbbra is fenntartják a szakmai párbeszédet és az informális egyeztetéseket a kormánnyal. A törvényalkotás és az új ösztönző programok elindítása azonban nem tartozik a mandátumukba, így ilyen lépéseket nem is terveznek. A szabályozói környezetben ugyanakkor kiemelt szerepet kapnak a fenntarthatósági szempontok. Ennek legfőbb eszköze a folyamatosan a piaci valósághoz igazított zöld tőkekövetelmény-rendszer marad.
Évtizedekig titkolták, mennyi azbeszt zúdul Magyarországra: Budapestre is jutott a szennyezett osztrák útanyagból
Ausztriában évtizedek óta ismert volt, hogy négy ottani kőbánya azbeszttel szennyezett anyagot termel.
Mivel hatalmas szurkolói tömegekre lehet számítani a BL-döntőn, a szervezők csaknem négy évtized után a gyereknap elköltöztetése mellett döntöttek.
Kiadták a másodfokú riasztást, kemény zivatarokkal érkezik a hidegfront: ezek a megyék nem ússzák meg
A Dunántúlon és az északkeleti tájakon akár 90 kilométeres széllőkések is előfordulhatnak, egyes helyeken pedig hirtelen zúdulhat le nagy mennyiségű eső.
Magyarországon büntetnek érte, máshol fillérekért árulja a Lidl a rezsicsökkentő csodafegyvert: mikor lesz itthon legális?
Az erkélynapelemek 2026-ra Európa egyik leggyorsabban terjedő lakossági energia-megoldásává váltak, Magyarországon mégis tilos őket használni.
Indul a szúnyoginvázió Magyarországon: óriási területeken zajlik a rajzás, itt irtanak most tömegesen
Az elmúlt hét csapadékos időjárása ideális tenyészőhelyeket teremtett a csípőszúnyog-lárváknak szerte az országban, úgyhogy beindult a szúnyoggyérítés.
Budapesten a kiadó 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettó bér 41 százalékát teszi ki.
Komoly csomagot tesznek a Tisza-kormány asztalára: ez a lépés a hazai lakhatási helyzetet is gyökeresen megváltoztathatja
Székely Ádámot választották az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) új elnökévé a szervezet legutóbbi tisztújító küldöttgyűlésén.
A Balaton vonzerején túl kiemelkedő volt a Tisza-tó térsége, ahol sokan le is telepedtek - vagy második otthonukként választották - az elmúlt években.
Egy év alatt a leginkább Máriapócs, Fehérgyarmat, Kazincbarcika és Tapolca településeken csökkent a lakosságszám, nagyjából 2 százalékkal.
Tényleg ennyire megdrágult az albérlet az elmúlt években? És mennyivel kell ma többet fizetni egy lakásért, mint korábban? Mutatjuk!
Itt a nagy lakástrükk: így lehet játszva tágas családi házhoz jutni - erről még mindig sok magyar nem tud
A budapesti használt téglalakások átlagára 2026 első negyedévében 76 millió forint volt.
Itt a hatalmas fordulat az ingatlanpiacon: tömegesen kezdik csökkenteni a lakások árait - most éri meg lépni a vevőknek?
A korábbi trendekkel szemben a kereslet visszaesett és a kínálat erősen bővült.
Halálos tévhit él a magyarokban: nyáron is lecsaphat az otthonok néma gyilkosa, rengetegen veszik félvállról a veszélyt
Magyarországon minden évben több száz szén-monoxid-mérgezés történik, amelyek közül több tragédiával végződik - és nem feltétlenül a fűtési szezonban.
Veszélyes hulladék és patkányok lepték el a Kelenföldi pályaudvar környékét: meglepő tervvel vetnének véget a rémálomnak
Többek között patkányokat, illegális hulladékot és veszélyes azbesztpalát találtak a Kelenföldi pályaudvar melletti, MÁV-tulajdonban lévő területen.
Tíz éve nem látott szintre csökkentek az egyéves előretekintő lakásbérbeadási hozamok Magyarországon 2025-ben.
Váratlan fordulat a lakáspiacon: milliókkal olcsóbban vehetünk panelt ezen a közkedvelt fővárosi telepen
Az elmúlt fél évben érezhetően, 4,4 százalékkal csökkentek az eladási árak, és 2,9 százalékkal mérséklődtek a bérleti díjak a gazdagréti panellakások piacán.
Itt az újabb budapesti lomtalanítás dátum: ez a kerület készülhet, augusztusban viszik a lomot mind a 10 körzetben
Fontos, hogy a nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!
Végzetes csapás fenyegeti az ingatlantulajdonosokat a legfelkapottabb hazai kerületekben: egyetlen tollvonással bukhatják el a zsíros bevételeket
Újabb kerület jelentette be, hogy szabályozni kívánja a rövid távú lakáskiadást: a VIII. kerületi önkormányzat társadalmi egyeztetésre bocsátotta a szabályozási terveket.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.