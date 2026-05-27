Kiadták a másodfokú riasztást, kemény zivatarokkal érkezik a hidegfront: ezek a megyék nem ússzák meg

A Dunántúlon és az északkeleti tájakon akár 90 kilométeres széllőkések is előfordulhatnak, egyes helyeken pedig hirtelen zúdulhat le nagy mennyiségű eső.

Szerdán kora délutántól késő estig viharos széllel, jégesővel és intenzív csapadékkal kísért zivatarokra kell számítani, elsősorban a Dunántúlon és az ország északkeleti tájain - írja előrejelzésében a met.hu. A leginkább érintett területeken a viharokat 70-80 km/órás széllökések, kisebb szemű jég és hirtelen lezúduló eső kísérheti.

A Dunántúl nyugati és délnyugati részein, valamint az északkeleti határvidéken ennél is hevesebb időjárási jelenségek alakulhatnak ki: ezeken a részeken akár a 90 km/órát meghaladó, erősen viharos szélrohamok is előfordulhatnak. A jégszemek átmérője meghaladhatja a két centimétert, rövid idő alatt pedig lokálisan 20-25 milliméternél is több csapadék hullhat.

Erős, 70 km/órát meghaladó széllökések az egyszerű záporok vagy a már gyengülő zivatarok környezetében is előfordulhatnak. A légkör várhatóan a késő esti órákra nyugszik meg, ekkorra a zivatartevékenység is teljesen lecseng.