A piacon elérhető új lakások száma éves szinten nagyjából 60 százalékkal nőtt.
Kipukkadt a lufi a legdrágább hazai lakóházakban? Szabályosan felszívódtak a vevők, óriási a patthelyzet
Szinte teljesen befagyott a budai ingatlanpiac amiatt, hogy a vevők kivárnak: ennek több tényezője is van, amelyek között csak az egyik a kemény áremelkedés.
Jelentősen visszaesett a kereslet a budai ingatlanpiacon. A drasztikusan megemelkedett árak és a politikai bizonytalanság miatt a vevők kivárnak. Bár az eladó ingatlanok kínálata megnőtt, a tulajdonosok többsége továbbra is ragaszkodik a korábbi magas árakhoz. Ennek következtében a piac gyakorlatilag befagyott - írja elemzésében a Balla Ingatlan.
Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós szakmai vezetője szerint a tranzakciószám-csökkenés a téglalakásoknál mintegy ötven, a paneleknél pedig negyven százalékot is meghaladja. A visszaesés fő oka az, hogy az állami támogatások nyomán korábban kilőttek az árak, a fizetőképes kereslet viszont mára teljesen elfogyott.
A piac megtorpanását erősíti, hogy az érdeklődők egy része inkább az új építésű projektekre vár. Ezek ára ugyanis sok esetben már megegyezik a használt lakásokéval. Emellett a lakás- és családtámogatási rendszerek jövője, valamint a tervezett bérlakásprogram körüli bizonytalanság is óvatosságra inti a vásárlókat.
Jelenleg szinte csak a kisebb alapterületű, jó állapotú lakások iránt mutatkozik érdemi érdeklődés. A felújítandó paneleknél a fajlagos ár négyzetméterenként 1,2 millió forintnál kezdődik, míg a téglalakások esetében ez az összeg 1,5 millió forint. A családi házak piaca a pesti oldalhoz képest is kiugróan magas árak miatt szintén leállt. Ebben a szegmensben csak a jó állapotú, túlzott ráköltést nem igénylő ingatlanokra van minimális kereslet.
Bár a kínálat minden ingatlantípus esetében jelentősen bővült, az eladóknak csupán tíz százaléka hajlandó belátni a piaci viszonyok megváltozását. A többség továbbra is kivár, és nem hajlandó engedni az irányárból. Eközben a kevés potenciális vevő jellemzően 10-15 százalékos alkukkal próbálkozik.
A magas árszint miatt a befektetési célú vásárlók szinte teljesen eltűntek a budai kerületekből. Ehhez a bérleti piac átalakulása is jelentősen hozzájárult. A kiadó lakások kínálata megnőtt, a bérleti díjak pedig csökkenésnek indultak. Egy kétszobás, XI. kerületi panellakást például már 5-10 százalékkal olcsóbban lehet csak kiadni, mint egy évvel korábban. A bérlők ráadásul határozottabban alkudoznak. A szélesebb választék miatt könnyen továbbállnak, ha a tulajdonos rugalmatlan.
A szakember elmondta: rövid távon nem vár érdemi elmozdulást az ingatlanpiacon. A jelenlegi patthelyzetet leginkább a hitelkamatok csökkenése és az olcsóbb lakáshitelek megjelenése oldhatná fel. Egyelőre azonban ennek nincsenek látható jelei.
