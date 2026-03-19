Milliárdokért árverezték el a Szőlő utcai intézményt: rejtély, ki tette rá a kezét az ingatlanra

Sikeresen lezárult a Szőlő utcai javítóintézet épületének árverése. Az ingatlant valamivel a 2,65 milliárd forintos kikiáltási ár felett, mintegy 2,66 milliárd forintért adták el.

A licit március 13. és 17. között zajlott, és mindössze két ajánlat érkezett. A különbség is minimális volt, mindössze egy licitlépcsőnyi, 4 millió forint. A vevő személye egyelőre nem ismert, mivel az árverés anonim módon zajlott.

Az épület eladását az intézmény bezárása előzte meg. A javítóintézet kiürítése már 2025 decemberében megkezdődött, majd a kormány döntése alapján megszüntették az intézményt, a dolgozók többségét elbocsátották.

A Szőlő utcai intézet az elmúlt időszakban komoly botrányok miatt került a figyelem középpontjába, több gyanúsítottal és folyamatban lévő eljárásokkal.