2026. május 19. kedd Ivó, Milán
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. május 11.Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés közlekedési és beruházási bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.MTI/Balogh Z
Utazás

Vitézy Dávid nem teketóriázott: megindult a nagytakarítás, máris repült MÁV egyik vezetője

Pénzcentrum
2026. május 19. 16:10

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette pozíciójából Dányi Gábort, a MÁV gazdasági vezérigazgató-helyettesét. A lépés egybevág a tárcavezető korábbi nyilatkozatával, amely szerint a vasúttársaság átvilágítása után döntenek a jövőbeli vállalatirányítási struktúráról - közölte a HVG.

A miniszter egy pénteki televíziós interjúban már utalt arra, hogy a MÁV menedzsmentjét érintő strukturális változások a vállalat jelenlegi állapotának átvilágításától függnek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Vitézy Dávid akkor úgy fogalmazott, hogy alaposan megvizsgálják a vasúttársaság ügyeit. A vizsgálat eredményei alapján határozzák majd meg, hogy a jövőben milyen formában irányítsák az állami céget.

Kapcsolódó cikkeink:

A most leváltott Dányi Gábor kiterjedt államigazgatási és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Pályafutása során dolgozott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökhelyetteseként. Később az illetékes szaktárca és a Miniszterelnökség helyettes államtitkára, majd az Építési és Közlekedési Minisztérium miniszteri biztosa is volt. A MÁV-nál a gazdasági vezérigazgató-helyettesi kinevezése előtt a vállalat Szolgáltató Központjának igazgatósági elnöki tisztségét töltötte be.

Címlapkép: MTI Fotószerkesztőség/Balogh Zoltán, MTI/MTVA
#utazás #közlekedés #MÁV #kormány #vasút #vállalat #miniszter #vitézy dávid #vezérigazgató

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:44
16:37
16:30
16:15
16:10
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 19.
Megszólalt a Kifli.hu frissen érkezett vezetője: teljesen új irányt vesz az online bolt, ez rengeteg magyar vásárlót érint
2026. május 18.
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
2026. május 19.
Tari Annamária: Nagyon nagy árat fizetünk azzal, hogy az érzelmeinket feláldozzuk a mesterséges intimitásért
2026. május 19.
Ki legyen az új köztársasági elnök, Sulyok Tamás utódja? Elindult a szavazás, itt vannak a nevek!
2026. május 19.
Súlyos adózási csapdába sétálhat most sok magyar vállalkozó: itt hibáznak a legtöbben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 19. kedd
Ivó, Milán
21. hét
Május 19.
Forrásvizek napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ingyen lakást és több ezer eurós támogatást adnak a beköltözőknek: magyarok is lecsaphatnak a lehetőségre
2
1 hete
Újabb balatoni árak sokkolják a nyaralókat: megérkezett a legendás Halsütő 2026-os étlapja
3
1 napja
Így foglalhatsz pofátlanul olcsón rengeteg hazai szállodában: itt a trükk, amit a profik használnak
4
2 hete
Váratlan döntést hozott az egyik legnagyobb hazai utazási iroda: mi vár azokra, akik náluk fizettek be?
5
1 hete
Rengeteg magyar fiókjában ott lapul egy rém értékes papír: sokan nem is tudják, milyen sokat érhet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Defláció
az infláció ellentéte. A pénzforgalom összehúzódása, a forgalom szükségleteit meghaladó papírpénz és bankjegy egy részének kivonása a forgalomból. A folyamat tartós árszínvonal-csökkenésben nyilvánul meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 19. 16:00
Tari Annamária: Nagyon nagy árat fizetünk azzal, hogy az érzelmeinket feláldozzuk a mesterséges intimitásért
Pénzcentrum  |  2026. május 19. 15:24
Meghalt Scherer Péter színművész, a legendás Pepe
Agrárszektor  |  2026. május 19. 16:31
Óriási veszélyben sok magyar cég: egyetlen hiba miatt leállhat a teljes termelés
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm