Vitézy Dávid nem teketóriázott: megindult a nagytakarítás, máris repült MÁV egyik vezetője

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette pozíciójából Dányi Gábort, a MÁV gazdasági vezérigazgató-helyettesét. A lépés egybevág a tárcavezető korábbi nyilatkozatával, amely szerint a vasúttársaság átvilágítása után döntenek a jövőbeli vállalatirányítási struktúráról - közölte a HVG.

A miniszter egy pénteki televíziós interjúban már utalt arra, hogy a MÁV menedzsmentjét érintő strukturális változások a vállalat jelenlegi állapotának átvilágításától függnek.

Vitézy Dávid akkor úgy fogalmazott, hogy alaposan megvizsgálják a vasúttársaság ügyeit. A vizsgálat eredményei alapján határozzák majd meg, hogy a jövőben milyen formában irányítsák az állami céget.

A most leváltott Dányi Gábor kiterjedt államigazgatási és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Pályafutása során dolgozott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökhelyetteseként. Később az illetékes szaktárca és a Miniszterelnökség helyettes államtitkára, majd az Építési és Közlekedési Minisztérium miniszteri biztosa is volt. A MÁV-nál a gazdasági vezérigazgató-helyettesi kinevezése előtt a vállalat Szolgáltató Központjának igazgatósági elnöki tisztségét töltötte be.

